Форуми / Важливі теми / Напад росії на Україну Напад росії на Україну + Додати

тему Відповісти

на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 8586878889 ... 92> Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:36 juristkostya написав: budivelnik написав: juristkostya написав: Техника на марше, зажатая между морем и сивашем в плоской местности "силой" быть не может, даже если там сотни танков

Однозначный прокол с нашей стороны Техника на марше, зажатая между морем и сивашем в плоской местности "силой" быть не может, даже если там сотни танковОднозначный прокол с нашей стороны Ага

а арта,яка так само скупчена на перешийку - це сила яка всіх зупинить..

а для людини яка трошки розбирається в військовій тактиці - це зручна мішень.яку легко роздовбати ракетними ударами..

а захист від ракет і авіації - це найслабіше наше місце....



А от групки танків без піхотного прикриття, на великій площі..це чудова ціль для групки піхоти в якої нлавів на 3 більше ніж техніки в групці...

і бити ракетами по скупченню в 20 солдат - не зруки

і групка за 20 танків - просто мішень.



Вже не 1914...окопна стратегія...



ПС

Взагалі , маючи проблеми в ППО , не можна збиратись в концентровані групи зброї і людей ..вартістю більшій ніж вартість ракети....

В москаликів цих калібрів штук 200

Тому можна втратити 10 військових або 100 цивільних від одного удару калібром..і перемогти....бо як би це не страшно звучало а

200*10 військових = 2000 військових..менше 1% армії..але перевага тоді в педераційників зникне..



ППС

Те саме і по тактичній ядерній зброї

не можна концентрувати значні сили,які можна знищити одною тактичною ядерною - адже така концентрація збільшує бажання і мотивацію орків її використати. Агаа арта,яка так само скупчена на перешийку - це сила яка всіх зупинить..а для людини яка трошки розбирається в військовій тактиці - це зручна мішень.яку легко роздовбати ракетними ударами..а захист від ракет і авіації - це найслабіше наше місце....А от групки танків без піхотного прикриття, на великій площі..це чудова ціль для групки піхоти в якої нлавів на 3 більше ніж техніки в групці...і бити ракетами по скупченню в 20 солдат - не зрукиі групка за 20 танків - просто мішень.Вже не 1914...окопна стратегія...ПСВзагалі , маючи проблеми в ППО , не можна збиратись в концентровані групи зброї і людей ..вартістю більшій ніж вартість ракети....В москаликів цих калібрів штук 200Тому можна втратити 10 військових або 100 цивільних від одного удару калібром..і перемогти....бо як би це не страшно звучало а200*10 військових = 2000 військових..менше 1% армії..але перевага тоді в педераційників зникне..ППСТе саме і по тактичній ядерній зброїне можна концентрувати значні сили,які можна знищити одною тактичною ядерною - адже така концентрація збільшує бажання і мотивацію орків її використати. Ничего не мешало рассредоточить мобильные группы заранее. Ничего не мешало рассредоточить мобильные группы заранее. Які мобільні групи на перешийку?

Ви ж суть підмінюєте

З одного боку - говорите що помилкою було що їх не зупинили на перешийку..

А як зупинити у вузькому місці..

Ну 300 спартанців це зробили...а тепер уявіть

леонід і 300 спартанців і катапульта яка кидає камінчик розміром в 15*15 м( якраз всі 300 спартанців в цей квадратик влізуть..

Один бабах .. і немає легенди , а перси по всій Спарті...



Тому в нашому випадку

Дозволили ворогу розтягнути свої комунікації....

Там де могли , спробували зупинити

Для підтримки боєздатності ворог повинен припаси підвозити по не контрольованій і не захопленій території бо ядро захоплення за 100 км від контрольованої території...

І тепер наші,як індіанці в преріях , дзьобають комунікації на протязі 100 км..

Дзьобнули ..відступили....

Де будете створювати захист? на якому кілометрі? з цих 100 Які мобільні групи на перешийку?Ви ж суть підмінюєтеЗ одного боку - говорите що помилкою було що їх не зупинили на перешийку..А як зупинити у вузькому місці..Ну 300 спартанців це зробили...а тепер уявітьлеонід і 300 спартанців і катапульта яка кидає камінчик розміром в 15*15 м( якраз всі 300 спартанців в цей квадратик влізуть..Один бабах .. і немає легенди , а перси по всій Спарті...Тому в нашому випадкуДозволили ворогу розтягнути свої комунікації....Там де могли , спробували зупинитиДля підтримки боєздатності ворог повинен припаси підвозити по не контрольованій і не захопленій території бо ядро захоплення за 100 км від контрольованої території...І тепер наші,як індіанці в преріях , дзьобають комунікації на протязі 100 км..Дзьобнули ..відступили....Де будете створювати захист? на якому кілометрі? з цих 100 http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 Хотаб провокатор budivelnik

Повідомлень: 25489 З нами з: 15.01.09 Подякував: 243 раз. Подякували: 2878 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:39 Oberon написав: juristkostya написав: maxprofit написав: ---------

Starikan

Позавчера меня даже пытались поздравлять в 23 февраля, чтоб вы понимали....

-------

---------StarikanПозавчера меня даже пытались поздравлять в 23 февраля, чтоб вы понимали....-------



Ну не всё так однозначно, люди старшего поколения, ещё из СССР, ассоциируют эту дату именно с СССР, где было все едино, а не с орками. А то, что раша присвоила эту дату...ну в общем не совсем показатель. Я тоже при жизни деда поздравлял его с 23 февраля, несмотря ни на какие рашы, он был в армии СССР и сражался в этой армии с фашистами (и был против рашы, если что, просто не мог принять что они творят), но это был его праздник и он его ценил. Так и говорил, что если кто-то себе что-то присвоил, то это их проблемы, не позволю у себя его украсть!

Так что некоторые вещи относительно, если не ссср-овские таким занимаются, тогда да, однозначно перебор. Ну не всё так однозначно, люди старшего поколения, ещё из СССР, ассоциируют эту дату именно с СССР, где было все едино, а не с орками. А то, что раша присвоила эту дату...ну в общем не совсем показатель. Я тоже при жизни деда поздравлял его с 23 февраля, несмотря ни на какие рашы, он был в армии СССР и сражался в этой армии с фашистами (и был против рашы, если что, просто не мог принять что они творят), но это был его праздник и он его ценил. Так и говорил, что если кто-то себе что-то присвоил, то это их проблемы, не позволю у себя его украсть!Так что некоторые вещи относительно, если не ссср-овские таким занимаются, тогда да, однозначно перебор.

Спасибо. Очень верно. Спасибо. Очень верно. ЛАД 2 Повідомлень: 21485 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5058 раз. Подякували: 4692 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:39 Київ, 23-35. Приблизно 5 глухих ударів в районі Броварів чи Троєщини. Що це було?

Удари російських ракет, танкові постріли?



23-40 продовжується, гупання сильніше. Востаннє редагувалось Frant в П'ят 25 лют, 2022 23:42, всього редагувалось 4 разів. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 22696 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1439 раз. Подякували: 2364 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:39 budivelnik написав: Які мобільні групи на перешийку?

Ви ж суть підмінюєте

З одного боку - говорите що помилкою було що їх не зупинили на перешийку..

А як зупинити у вузькому місці..

Ну 300 спартанців це зробили...а тепер уявіть

леонід і 300 спартанців і катапульта яка кидає камінчик розміром в 15*15 м( якраз всі 300 спартанців в цей квадратик влізуть..

Один бабах .. і немає легенди , а перси по всій Спарті...



Тому в нашому випадку

Дозволили ворогу розтягнути свої комунікації....

Там де могли , спробували зупинити

Для підтримки боєздатності ворог повинен припаси підвозити по не контрольованій і не захопленій території бо ядро захоплення за 100 км від контрольованої території...

І тепер наші,як індіанці в преріях , дзьобають комунікації на протязі 100 км..

Дзьобнули ..відступили....

Де будете створювати захист? на якому кілометрі? з цих 100 Які мобільні групи на перешийку?Ви ж суть підмінюєтеЗ одного боку - говорите що помилкою було що їх не зупинили на перешийку..А як зупинити у вузькому місці..Ну 300 спартанців це зробили...а тепер уявітьлеонід і 300 спартанців і катапульта яка кидає камінчик розміром в 15*15 м( якраз всі 300 спартанців в цей квадратик влізуть..Один бабах .. і немає легенди , а перси по всій Спарті...Тому в нашому випадкуДозволили ворогу розтягнути свої комунікації....Там де могли , спробували зупинитиДля підтримки боєздатності ворог повинен припаси підвозити по не контрольованій і не захопленій території бо ядро захоплення за 100 км від контрольованої території...І тепер наші,як індіанці в преріях , дзьобають комунікації на протязі 100 км..Дзьобнули ..відступили....Де будете створювати захист? на якому кілометрі? з цих 100 ну бред же. Заранее создать опорные пункты нельзя, зато диверсионные рейды на 50-70 км в тыл - нефиг делать ну бред же. Заранее создать опорные пункты нельзя, зато диверсионные рейды на 50-70 км в тыл - нефиг делать juristkostya Повідомлень: 4041 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:45 juristkostya написав: budivelnik написав: Які мобільні групи на перешийку?

Ви ж суть підмінюєте

З одного боку - говорите що помилкою було що їх не зупинили на перешийку..

А як зупинити у вузькому місці..

Ну 300 спартанців це зробили...а тепер уявіть

леонід і 300 спартанців і катапульта яка кидає камінчик розміром в 15*15 м( якраз всі 300 спартанців в цей квадратик влізуть..

Один бабах .. і немає легенди , а перси по всій Спарті...



Тому в нашому випадку

Дозволили ворогу розтягнути свої комунікації....

Там де могли , спробували зупинити

Для підтримки боєздатності ворог повинен припаси підвозити по не контрольованій і не захопленій території бо ядро захоплення за 100 км від контрольованої території...

І тепер наші,як індіанці в преріях , дзьобають комунікації на протязі 100 км..

Дзьобнули ..відступили....

Де будете створювати захист? на якому кілометрі? з цих 100 Які мобільні групи на перешийку?Ви ж суть підмінюєтеЗ одного боку - говорите що помилкою було що їх не зупинили на перешийку..А як зупинити у вузькому місці..Ну 300 спартанців це зробили...а тепер уявітьлеонід і 300 спартанців і катапульта яка кидає камінчик розміром в 15*15 м( якраз всі 300 спартанців в цей квадратик влізуть..Один бабах .. і немає легенди , а перси по всій Спарті...Тому в нашому випадкуДозволили ворогу розтягнути свої комунікації....Там де могли , спробували зупинитиДля підтримки боєздатності ворог повинен припаси підвозити по не контрольованій і не захопленій території бо ядро захоплення за 100 км від контрольованої території...І тепер наші,як індіанці в преріях , дзьобають комунікації на протязі 100 км..Дзьобнули ..відступили....Де будете створювати захист? на якому кілометрі? з цих 100 ну бред же. Заранее создать опорные пункты нельзя, зато диверсионные рейды на 50-70 км в тыл - нефиг делать ну бред же. Заранее создать опорные пункты нельзя, зато диверсионные рейды на 50-70 км в тыл - нефиг делать

там 10 км смуга, можна було вирити протитанковий рів та поставити міни, плюс укріплення на під"їзді до Каховки/плотини. там 10 км смуга, можна було вирити протитанковий рів та поставити міни, плюс укріплення на під"їзді до Каховки/плотини. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 28506 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1397 раз. Подякували: 2483 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:46 juristkostya написав: диверсионные рейды на 50-70 км в тыл - нефиг делать диверсионные рейды на 50-70 км в тыл - нефиг делать Які рейди в тил?Яких 50-70 км?

Ми на своїй території... Паралельно руху ворожих колон, на відстані 1-3 км від траси пересування натикали по взводу мотопіхоти....Прпустили основні сили противника( адже спочатку рухаються ударні, танки,БМП ) які або всі знищувати, або знищити парочку..а інша частина в цей час розверне башти і як гатане.....

А от як тільки пішла арта на прицепі, бензовози..та навіть піхота..

На всії глибині цих 100 км...якихось 20-50 взводів - натворять такої біди ворогу...

Це хоч розумієте? Які рейди в тил?Яких 50-70 км?Ми на своїй території... Паралельно руху ворожих колон, на відстані 1-3 км від траси пересування натикали по взводу мотопіхоти....Прпустили основні сили противника( адже спочатку рухаються ударні, танки,БМП ) які або всі знищувати, або знищити парочку..а інша частина в цей час розверне башти і як гатане.....А от як тільки пішла арта на прицепі, бензовози..та навіть піхота..На всії глибині цих 100 км...якихось 20-50 взводів - натворять такої біди ворогу...Це хоч розумієте? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 Хотаб провокатор budivelnik

Повідомлень: 25489 З нами з: 15.01.09 Подякував: 243 раз. Подякували: 2878 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:46 Re: Напад росії на Україну

https://t.me/u_now/18873 Канада вводит санкции против Путина и Лаврова и начальника генштаба. GDV29 Повідомлень: 902 З нами з: 25.11.13 Подякував: 1418 раз. Подякували: 227 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:47 budivelnik написав: juristkostya написав: диверсионные рейды на 50-70 км в тыл - нефиг делать диверсионные рейды на 50-70 км в тыл - нефиг делать Які рейди в тил?Яких 50-70 км?

Ми на своїй території... Паралельно руху ворожих колон, на відстані 1-3 км від траси пересування натикали по взводу мотопіхоти....Прпустили основні сили противника( адже спочатку рухаються ударні, танки,БМП ) які або всі знищувати, або знищити парочку..а інша частина в цей час розверне башти і як гатане.....

А от як тільки пішла арта на прицепі, бензовози..та навіть піхота..

На всії глибині цих 100 км...якихось 20-50 взводів - натворять такої біди ворогу...

Це хоч розумієте? Які рейди в тил?Яких 50-70 км?Ми на своїй території... Паралельно руху ворожих колон, на відстані 1-3 км від траси пересування натикали по взводу мотопіхоти....Прпустили основні сили противника( адже спочатку рухаються ударні, танки,БМП ) які або всі знищувати, або знищити парочку..а інша частина в цей час розверне башти і як гатане.....А от як тільки пішла арта на прицепі, бензовози..та навіть піхота..На всії глибині цих 100 км...якихось 20-50 взводів - натворять такої біди ворогу...Це хоч розумієте? и много натыкали?

Это не говоря о том, что этим вашим взводам точно так же требуются места базирования, снабжение топливом, вывоз раненых и пр и много натыкали?Это не говоря о том, что этим вашим взводам точно так же требуются места базирования, снабжение топливом, вывоз раненых и пр Востаннє редагувалось juristkostya в П'ят 25 лют, 2022 23:50, всього редагувалось 1 раз. juristkostya Повідомлень: 4041 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:48 juristkostya написав: budivelnik написав: juristkostya написав: диверсионные рейды на 50-70 км в тыл - нефиг делать диверсионные рейды на 50-70 км в тыл - нефиг делать Які рейди в тил?Яких 50-70 км?

Ми на своїй території... Паралельно руху ворожих колон, на відстані 1-3 км від траси пересування натикали по взводу мотопіхоти....Прпустили основні сили противника( адже спочатку рухаються ударні, танки,БМП ) які або всі знищувати, або знищити парочку..а інша частина в цей час розверне башти і як гатане.....

А от як тільки пішла арта на прицепі, бензовози..та навіть піхота..

На всії глибині цих 100 км...якихось 20-50 взводів - натворять такої біди ворогу...

Це хоч розумієте? Які рейди в тил?Яких 50-70 км?Ми на своїй території... Паралельно руху ворожих колон, на відстані 1-3 км від траси пересування натикали по взводу мотопіхоти....Прпустили основні сили противника( адже спочатку рухаються ударні, танки,БМП ) які або всі знищувати, або знищити парочку..а інша частина в цей час розверне башти і як гатане.....А от як тільки пішла арта на прицепі, бензовози..та навіть піхота..На всії глибині цих 100 км...якихось 20-50 взводів - натворять такої біди ворогу...Це хоч розумієте? и много натыкали? и много натыкали?

провтикали провтикали https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 28506 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1397 раз. Подякували: 2483 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:49 flyman написав: juristkostya написав: budivelnik написав: Які мобільні групи на перешийку?

Ви ж суть підмінюєте

З одного боку - говорите що помилкою було що їх не зупинили на перешийку..

А як зупинити у вузькому місці..

Ну 300 спартанців це зробили...а тепер уявіть

леонід і 300 спартанців і катапульта яка кидає камінчик розміром в 15*15 м( якраз всі 300 спартанців в цей квадратик влізуть..

Один бабах .. і немає легенди , а перси по всій Спарті...



Тому в нашому випадку

Дозволили ворогу розтягнути свої комунікації....

Там де могли , спробували зупинити

Для підтримки боєздатності ворог повинен припаси підвозити по не контрольованій і не захопленій території бо ядро захоплення за 100 км від контрольованої території...

І тепер наші,як індіанці в преріях , дзьобають комунікації на протязі 100 км..

Дзьобнули ..відступили....

Де будете створювати захист? на якому кілометрі? з цих 100 Які мобільні групи на перешийку?Ви ж суть підмінюєтеЗ одного боку - говорите що помилкою було що їх не зупинили на перешийку..А як зупинити у вузькому місці..Ну 300 спартанців це зробили...а тепер уявітьлеонід і 300 спартанців і катапульта яка кидає камінчик розміром в 15*15 м( якраз всі 300 спартанців в цей квадратик влізуть..Один бабах .. і немає легенди , а перси по всій Спарті...Тому в нашому випадкуДозволили ворогу розтягнути свої комунікації....Там де могли , спробували зупинитиДля підтримки боєздатності ворог повинен припаси підвозити по не контрольованій і не захопленій території бо ядро захоплення за 100 км від контрольованої території...І тепер наші,як індіанці в преріях , дзьобають комунікації на протязі 100 км..Дзьобнули ..відступили....Де будете створювати захист? на якому кілометрі? з цих 100 ну бред же. Заранее создать опорные пункты нельзя, зато диверсионные рейды на 50-70 км в тыл - нефиг делать ну бред же. Заранее создать опорные пункты нельзя, зато диверсионные рейды на 50-70 км в тыл - нефиг делать

там 10 км смуга, можна було вирити протитанковий рів та поставити міни, плюс укріплення на під"їзді до Каховки/плотини. там 10 км смуга, можна було вирити протитанковий рів та поставити міни, плюс укріплення на під"їзді до Каховки/плотини.

Можно было.

Причём о скоплении войск наверняка было известно. В голой степи около перешейка не спрячешь.

Почему ничего не сделали, непонятно. Не хватило ресурсов? Можно было.Причём о скоплении войск наверняка было известно. В голой степи около перешейка не спрячешь.Почему ничего не сделали, непонятно. Не хватило ресурсов? ЛАД 2 Повідомлень: 21485 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5058 раз. Подякували: 4692 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 8586878889 ... 92> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 9 гостейМодератори: Ірина_