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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 8586878889 ... 92>
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:36

  juristkostya написав:
  budivelnik написав:
  juristkostya написав:Техника на марше, зажатая между морем и сивашем в плоской местности "силой" быть не может, даже если там сотни танков
Однозначный прокол с нашей стороны
Ага
а арта,яка так само скупчена на перешийку - це сила яка всіх зупинить..
а для людини яка трошки розбирається в військовій тактиці - це зручна мішень.яку легко роздовбати ракетними ударами..
а захист від ракет і авіації - це найслабіше наше місце....

А от групки танків без піхотного прикриття, на великій площі..це чудова ціль для групки піхоти в якої нлавів на 3 більше ніж техніки в групці...
і бити ракетами по скупченню в 20 солдат - не зруки
і групка за 20 танків - просто мішень.

Вже не 1914...окопна стратегія...

ПС
Взагалі , маючи проблеми в ППО , не можна збиратись в концентровані групи зброї і людей ..вартістю більшій ніж вартість ракети....
В москаликів цих калібрів штук 200
Тому можна втратити 10 військових або 100 цивільних від одного удару калібром..і перемогти....бо як би це не страшно звучало а
200*10 військових = 2000 військових..менше 1% армії..але перевага тоді в педераційників зникне..

ППС
Те саме і по тактичній ядерній зброї
не можна концентрувати значні сили,які можна знищити одною тактичною ядерною - адже така концентрація збільшує бажання і мотивацію орків її використати.
Ничего не мешало рассредоточить мобильные группы заранее.
Які мобільні групи на перешийку?
Ви ж суть підмінюєте
З одного боку - говорите що помилкою було що їх не зупинили на перешийку..
А як зупинити у вузькому місці..
Ну 300 спартанців це зробили...а тепер уявіть
леонід і 300 спартанців і катапульта яка кидає камінчик розміром в 15*15 м( якраз всі 300 спартанців в цей квадратик влізуть..
Один бабах .. і немає легенди , а перси по всій Спарті...

Тому в нашому випадку
Дозволили ворогу розтягнути свої комунікації....
Там де могли , спробували зупинити
Для підтримки боєздатності ворог повинен припаси підвозити по не контрольованій і не захопленій території бо ядро захоплення за 100 км від контрольованої території...
І тепер наші,як індіанці в преріях , дзьобають комунікації на протязі 100 км..
Дзьобнули ..відступили....
Де будете створювати захист? на якому кілометрі? з цих 100
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 Хотаб провокатор
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:39

  Oberon написав:
  juristkostya написав:
  maxprofit написав:---------
Starikan
Позавчера меня даже пытались поздравлять в 23 февраля, чтоб вы понимали....
-------


Ну не всё так однозначно, люди старшего поколения, ещё из СССР, ассоциируют эту дату именно с СССР, где было все едино, а не с орками. А то, что раша присвоила эту дату...ну в общем не совсем показатель. Я тоже при жизни деда поздравлял его с 23 февраля, несмотря ни на какие рашы, он был в армии СССР и сражался в этой армии с фашистами (и был против рашы, если что, просто не мог принять что они творят), но это был его праздник и он его ценил. Так и говорил, что если кто-то себе что-то присвоил, то это их проблемы, не позволю у себя его украсть!
Так что некоторые вещи относительно, если не ссср-овские таким занимаются, тогда да, однозначно перебор.

Спасибо. Очень верно.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:39

Київ, 23-35. Приблизно 5 глухих ударів в районі Броварів чи Троєщини. Що це було?
Удари російських ракет, танкові постріли?

23-40 продовжується, гупання сильніше.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 25 лют, 2022 23:42, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:39

  budivelnik написав:Які мобільні групи на перешийку?
Ви ж суть підмінюєте
З одного боку - говорите що помилкою було що їх не зупинили на перешийку..
А як зупинити у вузькому місці..
Ну 300 спартанців це зробили...а тепер уявіть
леонід і 300 спартанців і катапульта яка кидає камінчик розміром в 15*15 м( якраз всі 300 спартанців в цей квадратик влізуть..
Один бабах .. і немає легенди , а перси по всій Спарті...

Тому в нашому випадку
Дозволили ворогу розтягнути свої комунікації....
Там де могли , спробували зупинити
Для підтримки боєздатності ворог повинен припаси підвозити по не контрольованій і не захопленій території бо ядро захоплення за 100 км від контрольованої території...
І тепер наші,як індіанці в преріях , дзьобають комунікації на протязі 100 км..
Дзьобнули ..відступили....
Де будете створювати захист? на якому кілометрі? з цих 100
ну бред же. Заранее создать опорные пункты нельзя, зато диверсионные рейды на 50-70 км в тыл - нефиг делать
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:45

  juristkostya написав:
  budivelnik написав:Які мобільні групи на перешийку?
Ви ж суть підмінюєте
З одного боку - говорите що помилкою було що їх не зупинили на перешийку..
А як зупинити у вузькому місці..
Ну 300 спартанців це зробили...а тепер уявіть
леонід і 300 спартанців і катапульта яка кидає камінчик розміром в 15*15 м( якраз всі 300 спартанців в цей квадратик влізуть..
Один бабах .. і немає легенди , а перси по всій Спарті...

Тому в нашому випадку
Дозволили ворогу розтягнути свої комунікації....
Там де могли , спробували зупинити
Для підтримки боєздатності ворог повинен припаси підвозити по не контрольованій і не захопленій території бо ядро захоплення за 100 км від контрольованої території...
І тепер наші,як індіанці в преріях , дзьобають комунікації на протязі 100 км..
Дзьобнули ..відступили....
Де будете створювати захист? на якому кілометрі? з цих 100
ну бред же. Заранее создать опорные пункты нельзя, зато диверсионные рейды на 50-70 км в тыл - нефиг делать

там 10 км смуга, можна було вирити протитанковий рів та поставити міни, плюс укріплення на під"їзді до Каховки/плотини.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:46

  juristkostya написав:диверсионные рейды на 50-70 км в тыл - нефиг делать
Які рейди в тил?Яких 50-70 км?
Ми на своїй території... Паралельно руху ворожих колон, на відстані 1-3 км від траси пересування натикали по взводу мотопіхоти....Прпустили основні сили противника( адже спочатку рухаються ударні, танки,БМП ) які або всі знищувати, або знищити парочку..а інша частина в цей час розверне башти і як гатане.....
А от як тільки пішла арта на прицепі, бензовози..та навіть піхота..
На всії глибині цих 100 км...якихось 20-50 взводів - натворять такої біди ворогу...
Це хоч розумієте?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 Хотаб провокатор
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:46

Re: Напад росії на Україну

Канада вводит санкции против Путина и Лаврова и начальника генштаба.
https://t.me/u_now/18873
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:47

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:диверсионные рейды на 50-70 км в тыл - нефиг делать
Які рейди в тил?Яких 50-70 км?
Ми на своїй території... Паралельно руху ворожих колон, на відстані 1-3 км від траси пересування натикали по взводу мотопіхоти....Прпустили основні сили противника( адже спочатку рухаються ударні, танки,БМП ) які або всі знищувати, або знищити парочку..а інша частина в цей час розверне башти і як гатане.....
А от як тільки пішла арта на прицепі, бензовози..та навіть піхота..
На всії глибині цих 100 км...якихось 20-50 взводів - натворять такої біди ворогу...
Це хоч розумієте?
и много натыкали?
Это не говоря о том, что этим вашим взводам точно так же требуются места базирования, снабжение топливом, вывоз раненых и пр
Востаннє редагувалось juristkostya в П'ят 25 лют, 2022 23:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:48

  juristkostya написав:
  budivelnik написав:
  juristkostya написав:диверсионные рейды на 50-70 км в тыл - нефиг делать
Які рейди в тил?Яких 50-70 км?
Ми на своїй території... Паралельно руху ворожих колон, на відстані 1-3 км від траси пересування натикали по взводу мотопіхоти....Прпустили основні сили противника( адже спочатку рухаються ударні, танки,БМП ) які або всі знищувати, або знищити парочку..а інша частина в цей час розверне башти і як гатане.....
А от як тільки пішла арта на прицепі, бензовози..та навіть піхота..
На всії глибині цих 100 км...якихось 20-50 взводів - натворять такої біди ворогу...
Це хоч розумієте?
и много натыкали?

провтикали
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:49

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  budivelnik написав:Які мобільні групи на перешийку?
Ви ж суть підмінюєте
З одного боку - говорите що помилкою було що їх не зупинили на перешийку..
А як зупинити у вузькому місці..
Ну 300 спартанців це зробили...а тепер уявіть
леонід і 300 спартанців і катапульта яка кидає камінчик розміром в 15*15 м( якраз всі 300 спартанців в цей квадратик влізуть..
Один бабах .. і немає легенди , а перси по всій Спарті...

Тому в нашому випадку
Дозволили ворогу розтягнути свої комунікації....
Там де могли , спробували зупинити
Для підтримки боєздатності ворог повинен припаси підвозити по не контрольованій і не захопленій території бо ядро захоплення за 100 км від контрольованої території...
І тепер наші,як індіанці в преріях , дзьобають комунікації на протязі 100 км..
Дзьобнули ..відступили....
Де будете створювати захист? на якому кілометрі? з цих 100
ну бред же. Заранее создать опорные пункты нельзя, зато диверсионные рейды на 50-70 км в тыл - нефиг делать

там 10 км смуга, можна було вирити протитанковий рів та поставити міни, плюс укріплення на під"їзді до Каховки/плотини.

Можно было.
Причём о скоплении войск наверняка было известно. В голой степи около перешейка не спрячешь.
Почему ничего не сделали, непонятно. Не хватило ресурсов?
ЛАД
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