juristkostya написав:Техника на марше, зажатая между морем и сивашем в плоской местности "силой" быть не может, даже если там сотни танков Однозначный прокол с нашей стороны
Ага а арта,яка так само скупчена на перешийку - це сила яка всіх зупинить.. а для людини яка трошки розбирається в військовій тактиці - це зручна мішень.яку легко роздовбати ракетними ударами.. а захист від ракет і авіації - це найслабіше наше місце....
А от групки танків без піхотного прикриття, на великій площі..це чудова ціль для групки піхоти в якої нлавів на 3 більше ніж техніки в групці... і бити ракетами по скупченню в 20 солдат - не зруки і групка за 20 танків - просто мішень.
Вже не 1914...окопна стратегія...
ПС Взагалі , маючи проблеми в ППО , не можна збиратись в концентровані групи зброї і людей ..вартістю більшій ніж вартість ракети.... В москаликів цих калібрів штук 200 Тому можна втратити 10 військових або 100 цивільних від одного удару калібром..і перемогти....бо як би це не страшно звучало а 200*10 військових = 2000 військових..менше 1% армії..але перевага тоді в педераційників зникне..
ППС Те саме і по тактичній ядерній зброї не можна концентрувати значні сили,які можна знищити одною тактичною ядерною - адже така концентрація збільшує бажання і мотивацію орків її використати.
Ничего не мешало рассредоточить мобильные группы заранее.
Які мобільні групи на перешийку? Ви ж суть підмінюєте З одного боку - говорите що помилкою було що їх не зупинили на перешийку.. А як зупинити у вузькому місці.. Ну 300 спартанців це зробили...а тепер уявіть леонід і 300 спартанців і катапульта яка кидає камінчик розміром в 15*15 м( якраз всі 300 спартанців в цей квадратик влізуть.. Один бабах .. і немає легенди , а перси по всій Спарті...
Тому в нашому випадку Дозволили ворогу розтягнути свої комунікації.... Там де могли , спробували зупинити Для підтримки боєздатності ворог повинен припаси підвозити по не контрольованій і не захопленій території бо ядро захоплення за 100 км від контрольованої території... І тепер наші,як індіанці в преріях , дзьобають комунікації на протязі 100 км.. Дзьобнули ..відступили.... Де будете створювати захист? на якому кілометрі? з цих 100
maxprofit написав:--------- Starikan Позавчера меня даже пытались поздравлять в 23 февраля, чтоб вы понимали.... -------
Ну не всё так однозначно, люди старшего поколения, ещё из СССР, ассоциируют эту дату именно с СССР, где было все едино, а не с орками. А то, что раша присвоила эту дату...ну в общем не совсем показатель. Я тоже при жизни деда поздравлял его с 23 февраля, несмотря ни на какие рашы, он был в армии СССР и сражался в этой армии с фашистами (и был против рашы, если что, просто не мог принять что они творят), но это был его праздник и он его ценил. Так и говорил, что если кто-то себе что-то присвоил, то это их проблемы, не позволю у себя его украсть! Так что некоторые вещи относительно, если не ссср-овские таким занимаются, тогда да, однозначно перебор.
budivelnik написав:Які мобільні групи на перешийку? Ви ж суть підмінюєте З одного боку - говорите що помилкою було що їх не зупинили на перешийку.. А як зупинити у вузькому місці.. Ну 300 спартанців це зробили...а тепер уявіть леонід і 300 спартанців і катапульта яка кидає камінчик розміром в 15*15 м( якраз всі 300 спартанців в цей квадратик влізуть.. Один бабах .. і немає легенди , а перси по всій Спарті...
Тому в нашому випадку Дозволили ворогу розтягнути свої комунікації.... Там де могли , спробували зупинити Для підтримки боєздатності ворог повинен припаси підвозити по не контрольованій і не захопленій території бо ядро захоплення за 100 км від контрольованої території... І тепер наші,як індіанці в преріях , дзьобають комунікації на протязі 100 км.. Дзьобнули ..відступили.... Де будете створювати захист? на якому кілометрі? з цих 100
ну бред же. Заранее создать опорные пункты нельзя, зато диверсионные рейды на 50-70 км в тыл - нефиг делать
budivelnik написав:Які мобільні групи на перешийку? Ви ж суть підмінюєте З одного боку - говорите що помилкою було що їх не зупинили на перешийку.. А як зупинити у вузькому місці.. Ну 300 спартанців це зробили...а тепер уявіть леонід і 300 спартанців і катапульта яка кидає камінчик розміром в 15*15 м( якраз всі 300 спартанців в цей квадратик влізуть.. Один бабах .. і немає легенди , а перси по всій Спарті...
Тому в нашому випадку Дозволили ворогу розтягнути свої комунікації.... Там де могли , спробували зупинити Для підтримки боєздатності ворог повинен припаси підвозити по не контрольованій і не захопленій території бо ядро захоплення за 100 км від контрольованої території... І тепер наші,як індіанці в преріях , дзьобають комунікації на протязі 100 км.. Дзьобнули ..відступили.... Де будете створювати захист? на якому кілометрі? з цих 100
ну бред же. Заранее создать опорные пункты нельзя, зато диверсионные рейды на 50-70 км в тыл - нефиг делать
там 10 км смуга, можна було вирити протитанковий рів та поставити міни, плюс укріплення на під"їзді до Каховки/плотини.
juristkostya написав:диверсионные рейды на 50-70 км в тыл - нефиг делать
Які рейди в тил?Яких 50-70 км? Ми на своїй території... Паралельно руху ворожих колон, на відстані 1-3 км від траси пересування натикали по взводу мотопіхоти....Прпустили основні сили противника( адже спочатку рухаються ударні, танки,БМП ) які або всі знищувати, або знищити парочку..а інша частина в цей час розверне башти і як гатане..... А от як тільки пішла арта на прицепі, бензовози..та навіть піхота.. На всії глибині цих 100 км...якихось 20-50 взводів - натворять такої біди ворогу... Це хоч розумієте?
juristkostya написав:диверсионные рейды на 50-70 км в тыл - нефиг делать
Які рейди в тил?Яких 50-70 км? Ми на своїй території... Паралельно руху ворожих колон, на відстані 1-3 км від траси пересування натикали по взводу мотопіхоти....Прпустили основні сили противника( адже спочатку рухаються ударні, танки,БМП ) які або всі знищувати, або знищити парочку..а інша частина в цей час розверне башти і як гатане..... А от як тільки пішла арта на прицепі, бензовози..та навіть піхота.. На всії глибині цих 100 км...якихось 20-50 взводів - натворять такої біди ворогу... Це хоч розумієте?
и много натыкали? Это не говоря о том, что этим вашим взводам точно так же требуются места базирования, снабжение топливом, вывоз раненых и пр
Востаннє редагувалось juristkostya в П'ят 25 лют, 2022 23:50, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:диверсионные рейды на 50-70 км в тыл - нефиг делать
Які рейди в тил?Яких 50-70 км? Ми на своїй території... Паралельно руху ворожих колон, на відстані 1-3 км від траси пересування натикали по взводу мотопіхоти....Прпустили основні сили противника( адже спочатку рухаються ударні, танки,БМП ) які або всі знищувати, або знищити парочку..а інша частина в цей час розверне башти і як гатане..... А от як тільки пішла арта на прицепі, бензовози..та навіть піхота.. На всії глибині цих 100 км...якихось 20-50 взводів - натворять такої біди ворогу... Це хоч розумієте?
budivelnik написав:Які мобільні групи на перешийку? Ви ж суть підмінюєте З одного боку - говорите що помилкою було що їх не зупинили на перешийку.. А як зупинити у вузькому місці.. Ну 300 спартанців це зробили...а тепер уявіть леонід і 300 спартанців і катапульта яка кидає камінчик розміром в 15*15 м( якраз всі 300 спартанців в цей квадратик влізуть.. Один бабах .. і немає легенди , а перси по всій Спарті...
Тому в нашому випадку Дозволили ворогу розтягнути свої комунікації.... Там де могли , спробували зупинити Для підтримки боєздатності ворог повинен припаси підвозити по не контрольованій і не захопленій території бо ядро захоплення за 100 км від контрольованої території... І тепер наші,як індіанці в преріях , дзьобають комунікації на протязі 100 км.. Дзьобнули ..відступили.... Де будете створювати захист? на якому кілометрі? з цих 100
ну бред же. Заранее создать опорные пункты нельзя, зато диверсионные рейды на 50-70 км в тыл - нефиг делать
там 10 км смуга, можна було вирити протитанковий рів та поставити міни, плюс укріплення на під"їзді до Каховки/плотини.
Можно было. Причём о скоплении войск наверняка было известно. В голой степи около перешейка не спрячешь. Почему ничего не сделали, непонятно. Не хватило ресурсов?