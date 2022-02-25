барабашов написав:TipoGraf Вода и свет в Харькове на 5.00 есть? Что Терехов?
Есть всё на 23:45 25-02-2022. Терехова не видно и не слышно, но может я не те каналы смотрю. Долбили с градов. Земля тряслась в 11:00 и 14:00 ориентировочно. Есть фото не разорвавшегося снаряда, не знаю как прилепить сюда
барабашов написав:TipoGraf Вода и свет в Харькове на 5.00 есть? Что Терехов?
Есть всё на 23:45 25-02-2022. Терехова не видно и не слышно, но может я не те каналы смотрю. Долбили с градов. Земля тряслась в 11:00 и 14:00 ориентировочно. Есть фото не разорвавшегося снаряда, не знаю как прилепить сюда
Это где? В Харькове единственная проблема - выключены лифты во всех домах.
барабашов написав:TipoGraf Вода и свет в Харькове на 5.00 есть? Что Терехов?
Есть всё на 23:45 25-02-2022. Терехова не видно и не слышно, но может я не те каналы смотрю. Долбили с градов. Земля тряслась в 11:00 и 14:00 ориентировочно. Есть фото не разорвавшегося снаряда, не знаю как прилепить сюда
juristkostya написав:диверсионные рейды на 50-70 км в тыл - нефиг делать
Які рейди в тил?Яких 50-70 км? Ми на своїй території... Паралельно руху ворожих колон, на відстані 1-3 км від траси пересування натикали по взводу мотопіхоти....Прпустили основні сили противника( адже спочатку рухаються ударні, танки,БМП ) які або всі знищувати, або знищити парочку..а інша частина в цей час розверне башти і як гатане..... А от як тільки пішла арта на прицепі, бензовози..та навіть піхота.. На всії глибині цих 100 км...якихось 20-50 взводів - натворять такої біди ворогу... Це хоч розумієте?
и много натыкали? Это не говоря о том, что этим вашим взводам точно так же требуются места базирования, снабжение топливом, вывоз раненых и пр
Давайте математично Для вкусити і втекти не вступаючи в пряме боєзіткнення нашому взводу треба 10 літрів палива і 10 нлавів.... Для того щоб забезпечити один танк,який вже пройшов 100 км потрібно бензовоз... Далі рахувати? І останнє Гляньте на ситуацію з Києвом....Там по Вашому також пропустили?Чи треба було звідти сили на перешийок перекинути? Вам шкода що москалики трошки поїздять по безлюдному степу?
барабашов написав:TipoGraf Вода и свет в Харькове на 5.00 есть? Что Терехов?
Есть всё на 23:45 25-02-2022. Терехова не видно и не слышно, но может я не те каналы смотрю. Долбили с градов. Земля тряслась в 11:00 и 14:00 ориентировочно. Есть фото не разорвавшегося снаряда, не знаю как прилепить сюда
на ракету Смерча или Урагана похоже
В Харкові донині сніг??
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:Прошу панів не звертати увагу на пости п.Будівельника. Він впертий, як бик, і його не перепрете.
Я це давно зрозумів, просто пропускаю його пости не читаючи
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
flyman Просто об этом никто не подумал. Как и с островом Змеиный, ёжику было понятно, что реальная угроза - с моря, корабли. На кораблях, само собой, рекеты. Ну и может бомбардировка. Нельзя было сделать надлежащее укрытие от ракетно-бомбового удара? Да не поверю. Просто вероятность была небольшая и никто не подумал...
вітання від українських захисників рашиським агресорам!!!
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