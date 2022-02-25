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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 8687888990 ... 92>
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:51

  барабашов написав:TipoGraf
Вода и свет в Харькове на 5.00 есть?
Что Терехов?

Есть всё на 23:45 25-02-2022.
Терехова не видно и не слышно, но может я не те каналы смотрю.
Долбили с градов. Земля тряслась в 11:00 и 14:00 ориентировочно.
Есть фото не разорвавшегося снаряда, не знаю как прилепить сюдаЗображення
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:53

  TipoGraf написав:
  барабашов написав:TipoGraf
Вода и свет в Харькове на 5.00 есть?
Что Терехов?

Есть всё на 23:45 25-02-2022.
Терехова не видно и не слышно, но может я не те каналы смотрю.
Долбили с градов. Земля тряслась в 11:00 и 14:00 ориентировочно.
Есть фото не разорвавшегося снаряда, не знаю как прилепить сюдаЗображення

Это где?
В Харькове единственная проблема - выключены лифты во всех домах.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:53

  TipoGraf написав:
  барабашов написав:TipoGraf
Вода и свет в Харькове на 5.00 есть?
Что Терехов?

Есть всё на 23:45 25-02-2022.
Терехова не видно и не слышно, но может я не те каналы смотрю.
Долбили с градов. Земля тряслась в 11:00 и 14:00 ориентировочно.
Есть фото не разорвавшегося снаряда, не знаю как прилепить сюдаЗображення

на ракету Смерча или Урагана похоже
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:54

  juristkostya написав:
  budivelnik написав:
  juristkostya написав:диверсионные рейды на 50-70 км в тыл - нефиг делать
Які рейди в тил?Яких 50-70 км?
Ми на своїй території... Паралельно руху ворожих колон, на відстані 1-3 км від траси пересування натикали по взводу мотопіхоти....Прпустили основні сили противника( адже спочатку рухаються ударні, танки,БМП ) які або всі знищувати, або знищити парочку..а інша частина в цей час розверне башти і як гатане.....
А от як тільки пішла арта на прицепі, бензовози..та навіть піхота..
На всії глибині цих 100 км...якихось 20-50 взводів - натворять такої біди ворогу...
Це хоч розумієте?
и много натыкали?
Это не говоря о том, что этим вашим взводам точно так же требуются места базирования, снабжение топливом, вывоз раненых и пр
Давайте математично
Для вкусити і втекти не вступаючи в пряме боєзіткнення нашому взводу треба 10 літрів палива і 10 нлавів....
Для того щоб забезпечити один танк,який вже пройшов 100 км потрібно бензовоз...
Далі рахувати?
І останнє
Гляньте на ситуацію з Києвом....Там по Вашому також пропустили?Чи треба було звідти сили на перешийок перекинути?
Вам шкода що москалики трошки поїздять по безлюдному степу?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 Хотаб провокатор
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:56

  GDV29 написав:
  TipoGraf написав:
  барабашов написав:TipoGraf
Вода и свет в Харькове на 5.00 есть?
Что Терехов?

Есть всё на 23:45 25-02-2022.
Терехова не видно и не слышно, но может я не те каналы смотрю.
Долбили с градов. Земля тряслась в 11:00 и 14:00 ориентировочно.
Есть фото не разорвавшегося снаряда, не знаю как прилепить сюдаЗображення

на ракету Смерча или Урагана похоже

В Харкові донині сніг??
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:57

  Frant написав:Прошу панів не звертати увагу на пости п.Будівельника. Він впертий, як бик, і його не перепрете.


Я це давно зрозумів, просто пропускаю його пости не читаючи
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:57

flyman
Просто об этом никто не подумал. Как и с островом Змеиный, ёжику было понятно, что реальная угроза - с моря, корабли. На кораблях, само собой, рекеты. Ну и может бомбардировка. Нельзя было сделать надлежащее укрытие
от ракетно-бомбового удара? Да не поверю.
Просто вероятность была небольшая и никто не подумал...
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 23:58

Re: Напад росії на Україну

GDV29
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 00:03

Re: Напад росії на Україну

GDV29
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 00:22

вітання від українських захисників рашиським агресорам!!!

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