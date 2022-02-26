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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 878889909192>
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 00:25

Сергій Борзов - голова Вінницької ОДА
37 mins ·
Щойно під Калинівкою наші військові льотчики збили російський СУ-25
Слава ЗСУ!
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 00:50

Re: Напад росії на Україну

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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 01:06

  greenozon написав:Сергій Борзов - голова Вінницької ОДА
37 mins ·
Щойно під Калинівкою наші військові льотчики збили російський СУ-25
Слава ЗСУ!


https://m.censor.net/ua/news/3319256/su ... vinnychyni
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 01:06

  Oberon написав:Ну не всё так однозначно, люди старшего поколения, ещё из СССР, ассоциируют эту дату именно с СССР, где было все едино, а не с орками. А то, что раша присвоила эту дату...ну в общем не совсем показатель. Я тоже при жизни деда поздравлял его с 23 февраля, несмотря ни на какие рашы, он был в армии СССР и сражался в этой армии с фашистами (и был против рашы, если что, просто не мог принять что они творят), но это был его праздник и он его ценил. Так и говорил, что если кто-то себе что-то присвоил, то это их проблемы, не позволю у себя его украсть!
Так что некоторые вещи относительно, если не ссср-овские таким занимаются, тогда да, однозначно перебор.

а чего ж ты не написал кто у него украл праздник? это не кто-то присвоил, а конкретный человек отменил.
читаю форум и ржу - везде полуправда псевдопатриотов, радости от санкций и тупой бред о своем могуществе. вы на главнокомандующего посмотрите - и перспектива сразу понятна.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 01:18

    Re: Напад росії на Україну

    Над Васильковом збили російський ІЛ-76 з десантом, - Залужний
    Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
    Українські сили ППО збили російський ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова на Київщині.

    Про це повідомив командувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

    "Це помста за Луганськ 2014. Смерть ворогам!", - написав головнокомандувач. Джерело: https://censor.net/ua/n3319267
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    Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 01:23

    Ура!!!
    Збито російський транспортний літак ВЛ-76!
    Мінус сотня псковських десантників!
    https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... a-zalujnyy
    Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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    Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 01:28

      jj1981ua написав:
      Oberon написав:Ну не всё так однозначно, люди старшего поколения, ещё из СССР, ассоциируют эту дату именно с СССР, где было все едино, а не с орками. А то, что раша присвоила эту дату...ну в общем не совсем показатель. Я тоже при жизни деда поздравлял его с 23 февраля, несмотря ни на какие рашы, он был в армии СССР и сражался в этой армии с фашистами (и был против рашы, если что, просто не мог принять что они творят), но это был его праздник и он его ценил. Так и говорил, что если кто-то себе что-то присвоил, то это их проблемы, не позволю у себя его украсть!
    Так что некоторые вещи относительно, если не ссср-овские таким занимаются, тогда да, однозначно перебор.

    а чего ж ты не написал кто у него украл праздник? это не кто-то присвоил, а конкретный человек отменил.
    читаю форум и ржу - везде полуправда псевдопатриотов, радости от санкций и тупой бред о своем могуществе. вы на главнокомандующего посмотрите - и перспектива сразу понятна.

    Дурачок ты наш!
    Новое государство - новые праздники.
    Другой вопрос, что не надо было так уж сильно и резко отказываться от старых. Но из того, что наше государство и общество делают достаточно глупостей, не следует. что кто-то имеет право диктовать нам, что делать и как себя вести. Это должны решать мы сами.
    И если ты считаешь, что российский придурок-главком лучше нашего, то вперёд под его начало. Будешь под его руководством вести "справедливые" войны в Чечне, Грузии, Сирии, Украине, ещё где. И отправляться строем в рай. В отличие от всех наших главкомов, ни один из которых даже не думал о войнах. И не грозил никому ядерной бомбой.
    ЛАД
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    Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 01:38

      ЛАД написав:
      jj1981ua написав:
      Oberon написав:Ну не всё так однозначно, люди старшего поколения, ещё из СССР, ассоциируют эту дату именно с СССР, где было все едино, а не с орками. А то, что раша присвоила эту дату...ну в общем не совсем показатель. Я тоже при жизни деда поздравлял его с 23 февраля, несмотря ни на какие рашы, он был в армии СССР и сражался в этой армии с фашистами (и был против рашы, если что, просто не мог принять что они творят), но это был его праздник и он его ценил. Так и говорил, что если кто-то себе что-то присвоил, то это их проблемы, не позволю у себя его украсть!
    Так что некоторые вещи относительно, если не ссср-овские таким занимаются, тогда да, однозначно перебор.

    а чего ж ты не написал кто у него украл праздник? это не кто-то присвоил, а конкретный человек отменил.
    читаю форум и ржу - везде полуправда псевдопатриотов, радости от санкций и тупой бред о своем могуществе. вы на главнокомандующего посмотрите - и перспектива сразу понятна.

    Дурачок ты наш!
    Новое государство - новые праздники.
    Другой вопрос, что не надо было так уж сильно и резко отказываться от старых. Но из того, что наше государство и общество делают достаточно глупостей, не следует. что кто-то имеет право диктовать нам, что делать и как себя вести. Это должны решать мы сами.
    И если ты считаешь, что российский придурок-главком лучше нашего, то вперёд под его начало. Будешь под его руководством вести "справедливые" войны в Чечне, Грузии, Сирии, Украине, ещё где. И отправляться строем в рай. В отличие от всех наших главкомов, ни один из которых даже не думал о войнах. И не грозил никому ядерной бомбой.

    дурачок тут ты. государство 1991 года, а 23 февраля отменили компрадоры после гос переворота в 14 году. хотя да, новое государство - колония англо-саксов.
    и да, я жду расплату за уничтожение моей страны и моего народа в течение последних 8 лет.
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 01:39

      Re: Напад росії на Україну

      Забаньте, врешті, цю залупу !
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      Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 01:44

        jj1981ua написав:дурачок тут ты. государство 1991 года, а 23 февраля отменили компрадоры после гос переворота в 14 году. хотя да, новое государство - колония англо-саксов.
      и да, я жду расплату за уничтожение моей страны и моего народа в течение последних 8 лет.


      Что за хло сюда приблудилось?? Ув.модераторы,выкиньте его отсюда как жабу,чтоб не воняло
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