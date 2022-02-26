Сергій Борзов - голова Вінницької ОДА 37 mins · Щойно під Калинівкою наші військові льотчики збили російський СУ-25 Слава ЗСУ!
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Oberon написав:Ну не всё так однозначно, люди старшего поколения, ещё из СССР, ассоциируют эту дату именно с СССР, где было все едино, а не с орками. А то, что раша присвоила эту дату...ну в общем не совсем показатель. Я тоже при жизни деда поздравлял его с 23 февраля, несмотря ни на какие рашы, он был в армии СССР и сражался в этой армии с фашистами (и был против рашы, если что, просто не мог принять что они творят), но это был его праздник и он его ценил. Так и говорил, что если кто-то себе что-то присвоил, то это их проблемы, не позволю у себя его украсть! Так что некоторые вещи относительно, если не ссср-овские таким занимаются, тогда да, однозначно перебор.
а чего ж ты не написал кто у него украл праздник? это не кто-то присвоил, а конкретный человек отменил. читаю форум и ржу - везде полуправда псевдопатриотов, радости от санкций и тупой бред о своем могуществе. вы на главнокомандующего посмотрите - и перспектива сразу понятна.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
Oberon написав:Ну не всё так однозначно, люди старшего поколения, ещё из СССР, ассоциируют эту дату именно с СССР, где было все едино, а не с орками. А то, что раша присвоила эту дату...ну в общем не совсем показатель. Я тоже при жизни деда поздравлял его с 23 февраля, несмотря ни на какие рашы, он был в армии СССР и сражался в этой армии с фашистами (и был против рашы, если что, просто не мог принять что они творят), но это был его праздник и он его ценил. Так и говорил, что если кто-то себе что-то присвоил, то это их проблемы, не позволю у себя его украсть! Так что некоторые вещи относительно, если не ссср-овские таким занимаются, тогда да, однозначно перебор.
а чего ж ты не написал кто у него украл праздник? это не кто-то присвоил, а конкретный человек отменил. читаю форум и ржу - везде полуправда псевдопатриотов, радости от санкций и тупой бред о своем могуществе. вы на главнокомандующего посмотрите - и перспектива сразу понятна.
Дурачок ты наш! Новое государство - новые праздники. Другой вопрос, что не надо было так уж сильно и резко отказываться от старых. Но из того, что наше государство и общество делают достаточно глупостей, не следует. что кто-то имеет право диктовать нам, что делать и как себя вести. Это должны решать мы сами. И если ты считаешь, что российский придурок-главком лучше нашего, то вперёд под его начало. Будешь под его руководством вести "справедливые" войны в Чечне, Грузии, Сирии, Украине, ещё где. И отправляться строем в рай. В отличие от всех наших главкомов, ни один из которых даже не думал о войнах. И не грозил никому ядерной бомбой.
Oberon написав:Ну не всё так однозначно, люди старшего поколения, ещё из СССР, ассоциируют эту дату именно с СССР, где было все едино, а не с орками. А то, что раша присвоила эту дату...ну в общем не совсем показатель. Я тоже при жизни деда поздравлял его с 23 февраля, несмотря ни на какие рашы, он был в армии СССР и сражался в этой армии с фашистами (и был против рашы, если что, просто не мог принять что они творят), но это был его праздник и он его ценил. Так и говорил, что если кто-то себе что-то присвоил, то это их проблемы, не позволю у себя его украсть! Так что некоторые вещи относительно, если не ссср-овские таким занимаются, тогда да, однозначно перебор.
а чего ж ты не написал кто у него украл праздник? это не кто-то присвоил, а конкретный человек отменил. читаю форум и ржу - везде полуправда псевдопатриотов, радости от санкций и тупой бред о своем могуществе. вы на главнокомандующего посмотрите - и перспектива сразу понятна.
Дурачок ты наш! Новое государство - новые праздники. Другой вопрос, что не надо было так уж сильно и резко отказываться от старых. Но из того, что наше государство и общество делают достаточно глупостей, не следует. что кто-то имеет право диктовать нам, что делать и как себя вести. Это должны решать мы сами. И если ты считаешь, что российский придурок-главком лучше нашего, то вперёд под его начало. Будешь под его руководством вести "справедливые" войны в Чечне, Грузии, Сирии, Украине, ещё где. И отправляться строем в рай. В отличие от всех наших главкомов, ни один из которых даже не думал о войнах. И не грозил никому ядерной бомбой.
дурачок тут ты. государство 1991 года, а 23 февраля отменили компрадоры после гос переворота в 14 году. хотя да, новое государство - колония англо-саксов. и да, я жду расплату за уничтожение моей страны и моего народа в течение последних 8 лет.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
jj1981ua написав:дурачок тут ты. государство 1991 года, а 23 февраля отменили компрадоры после гос переворота в 14 году. хотя да, новое государство - колония англо-саксов. и да, я жду расплату за уничтожение моей страны и моего народа в течение последних 8 лет.
Что за хло сюда приблудилось?? Ув.модераторы,выкиньте его отсюда как жабу,чтоб не воняло