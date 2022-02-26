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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 8889909192>
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 01:46

Удар россиянам ниже пояса, в прямом смысле этого выражения:
А це вже точно б'ють по живому. Санкції проти росії ввів сервіс PornHub

Війська НАТО та ООН поки що не б'ють по росії, але окупантові міцного прочухана дає українська армія. А невоєнні цивільні установи / сервіси допомагають, чим можуть. По живому, наприклад, вдарив сервіс PornHub.

Порнографічний сайт заборонив доступ до контенту користувачам з російським ip. Тепер росіяни, яким закортить "полунички", бачитимуть на сторінках сайту PornHub синьо-жовту символіку та повідомлення на підтримку України.

https://www.ua-football.com/ua/ukrainia ... rnhub.html

"Хватит пи*деть ! Надо помогать Украине"

https://t.me/uniannet/32066
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 01:49

  osafly написав:Что за хло сюда приблудилось?? Ув.модераторы,выкиньте его отсюда как жабу,чтоб не воняло

  maxprofit написав:Забаньте, врешті, цю залупу !

какие демократические уроды) это вы у хозяев набрались двойных стандартов?
скоро будете шестерить ляхам, уроды)
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 01:51

      jj1981ua написав:...........
    дурачок тут ты. государство 1991 года, а 23 февраля отменили компрадоры после гос переворота в 14 году. хотя да, новое государство - колония англо-саксов.
    и да, я жду расплату за уничтожение моей страны и моего народа в течение последних 8 лет.

    Предпочитаешь быть колонией кремлёвского карлика-кагебешника?
    Расплату ждёшь?
    Думаю и надеюсь, получишь. Причём, лично.
    И у тебя, похоже, нет своей страны и своего народа.
    ЛАД
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    Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 01:55

      ЛАД написав:
      jj1981ua написав:...........
    дурачок тут ты. государство 1991 года, а 23 февраля отменили компрадоры после гос переворота в 14 году. хотя да, новое государство - колония англо-саксов.
    и да, я жду расплату за уничтожение моей страны и моего народа в течение последних 8 лет.

    Предпочитаешь быть колонией кремлёвского карлика-кагебешника?
    Расплату ждёшь?
    Думаю и надеюсь, получишь. Причём, лично.
    И у тебя, похоже, нет своей страны и своего народа.

    я предпочитаю независимую страну, а такие как ты продали ее англо-саксам.
    Да, жду расплату.
    И у меня есть народ и страна, только кучка компрадоров ее просрали.
    или работать на западняков норм? рабство в крови у таких как ты.
    Востаннє редагувалось jj1981ua в Суб 26 лют, 2022 01:55, всього редагувалось 1 раз.
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 01:55

        ЛАД написав:
        jj1981ua написав:...........
      дурачок тут ты. государство 1991 года, а 23 февраля отменили компрадоры после гос переворота в 14 году. хотя да, новое государство - колония англо-саксов.
      и да, я жду расплату за уничтожение моей страны и моего народа в течение последних 8 лет.

      Предпочитаешь быть колонией кремлёвского карлика-кагебешника?
      Расплату ждёшь?
      Думаю и надеюсь, получишь. Причём, лично.
      И у тебя, похоже, нет своей страны и своего народа.

      Той фрукт писав "Херсон" з малої букви.
      Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
      Frant
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      Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 01:56

        jj1981ua написав:
        osafly написав:Что за хло сюда приблудилось?? Ув.модераторы,выкиньте его отсюда как жабу,чтоб не воняло

        maxprofit написав:Забаньте, врешті, цю залупу !

      какие демократические уроды) это вы у хозяев набрались двойных стандартов?
      скоро будете шестерить ляхам, уроды)

      Меньше читай московитської пропаганди.
      З 0 годин Українською Армією було збито російсько-білоруські транспортник ІЛ-76, штурмовик Су-25 і вертоліт (марка невідома). Поплач за сотнею московитів, га???
      Востаннє редагувалось Frant в Суб 26 лют, 2022 01:59, всього редагувалось 1 раз.
      Frant
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      Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 01:56

        Frant написав:
        ЛАД написав:
        jj1981ua написав:...........
      дурачок тут ты. государство 1991 года, а 23 февраля отменили компрадоры после гос переворота в 14 году. хотя да, новое государство - колония англо-саксов.
      и да, я жду расплату за уничтожение моей страны и моего народа в течение последних 8 лет.

      Предпочитаешь быть колонией кремлёвского карлика-кагебешника?
      Расплату ждёшь?
      Думаю и надеюсь, получишь. Причём, лично.
      И у тебя, похоже, нет своей страны и своего народа.

      Той фрукт писав "Херсон" з малої букви.

      я сам оттуда. как хочу - так и пишу, колхозник)
        один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
        порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
        jj1981ua
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        Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 02:00

          Frant написав:
          jj1981ua написав:
          osafly написав:Что за хло сюда приблудилось?? Ув.модераторы,выкиньте его отсюда как жабу,чтоб не воняло

          maxprofit написав:Забаньте, врешті, цю залупу !

        какие демократические уроды) это вы у хозяев набрались двойных стандартов?
        скоро будете шестерить ляхам, уроды)

        Меньше читай московитської пропаганди

        ну расскажи мне, может я начитался, что стало лучше со страной за 8 лет? экономика, народ, что стало лучше? миллионы батраков в польшах и нищее население тут.
        и нищете нужно радоваться?
          один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
          порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
          jj1981ua
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          Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 02:00

          Re: Напад росії на Україну

          Не знаю даже как это назвать - "удар в спину" или что-то суровое засунули пониже спины, но это явно для путлера "нежданчик":
          https://biz.liga.net/all/all/novosti/ki ... eniya-s-rf

          Китай присоединился к западным санкциям: два крупнейших банка ограничили соглашения с РФ
          Два крупнейших государственных банка Китая ограничили сделки на покупку российского сырья – Bank of China и ICBC.

          Для каждого такого решения требуется одобрение высшего руководства страны, пишет Bloomberg .

          Подразделения Industrial&Commercial Bank of China (ICBC) вслед за западными банками перестали выдавать аккредитивы покрытия соглашений с российскими сырьевыми экспортерами. Банк полностью прекратил обслуживание поставок в долларах, но в некоторых случаях выдает аккредитивы на сделки в юанях.

          Bank of China также ограничил финансирование покупок российского сырья по решению собственного риск-менеджмента. Как сообщили источники Bloomberg, банк ожидает развернутые рекомендации национального регулятора.

          До этого крупнейшие китайские банки воздерживались от санкций против Ирана, КНДР и даже гонконгских чиновников, опасаясь попасть во вторичные меры американского Минфина, указывает Bloomberg.

          Уляна Букатюк
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          Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 02:07

            jj1981ua написав:ну расскажи мне, может я начитался, что стало лучше со страной за 8 лет? экономика, народ, что стало лучше? миллионы батраков в польшах и нищее население тут.
          и нищете нужно радоваться?

          Все стало краще. Мінімальна зарплата на 26% вища ніж в Параші. Чи ти на кого хочеш рівнятись. На Швейцарію?
          Якщо програємо - будеш ти і твій Херсон жити приблизно як ДНР/ЛНР.
          andrijk777
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