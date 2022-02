Китай присоединился к западным санкциям: два крупнейших банка ограничили соглашения с РФ

Два крупнейших государственных банка Китая ограничили сделки на покупку российского сырья – Bank of China и ICBC.



Для каждого такого решения требуется одобрение высшего руководства страны, пишет Bloomberg .



Подразделения Industrial&Commercial Bank of China (ICBC) вслед за западными банками перестали выдавать аккредитивы покрытия соглашений с российскими сырьевыми экспортерами. Банк полностью прекратил обслуживание поставок в долларах, но в некоторых случаях выдает аккредитивы на сделки в юанях.



Bank of China также ограничил финансирование покупок российского сырья по решению собственного риск-менеджмента. Как сообщили источники Bloomberg, банк ожидает развернутые рекомендации национального регулятора.



До этого крупнейшие китайские банки воздерживались от санкций против Ирана, КНДР и даже гонконгских чиновников, опасаясь попасть во вторичные меры американского Минфина, указывает Bloomberg.



Уляна Букатюк