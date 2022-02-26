Удар россиянам ниже пояса, в прямом смысле этого выражения:
А це вже точно б'ють по живому. Санкції проти росії ввів сервіс PornHub
Війська НАТО та ООН поки що не б'ють по росії, але окупантові міцного прочухана дає українська армія. А невоєнні цивільні установи / сервіси допомагають, чим можуть. По живому, наприклад, вдарив сервіс PornHub.
Порнографічний сайт заборонив доступ до контенту користувачам з російським ip. Тепер росіяни, яким закортить "полунички", бачитимуть на сторінках сайту PornHub синьо-жовту символіку та повідомлення на підтримку України.
jj1981ua написав:........... дурачок тут ты. государство 1991 года, а 23 февраля отменили компрадоры после гос переворота в 14 году. хотя да, новое государство - колония англо-саксов. и да, я жду расплату за уничтожение моей страны и моего народа в течение последних 8 лет.
Предпочитаешь быть колонией кремлёвского карлика-кагебешника? Расплату ждёшь? Думаю и надеюсь, получишь. Причём, лично. И у тебя, похоже, нет своей страны и своего народа.
jj1981ua написав:........... дурачок тут ты. государство 1991 года, а 23 февраля отменили компрадоры после гос переворота в 14 году. хотя да, новое государство - колония англо-саксов. и да, я жду расплату за уничтожение моей страны и моего народа в течение последних 8 лет.
Предпочитаешь быть колонией кремлёвского карлика-кагебешника? Расплату ждёшь? Думаю и надеюсь, получишь. Причём, лично. И у тебя, похоже, нет своей страны и своего народа.
я предпочитаю независимую страну, а такие как ты продали ее англо-саксам. Да, жду расплату. И у меня есть народ и страна, только кучка компрадоров ее просрали. или работать на западняков норм? рабство в крови у таких как ты.
Востаннє редагувалось jj1981ua в Суб 26 лют, 2022 01:55, всього редагувалось 1 раз.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
jj1981ua написав:........... дурачок тут ты. государство 1991 года, а 23 февраля отменили компрадоры после гос переворота в 14 году. хотя да, новое государство - колония англо-саксов. и да, я жду расплату за уничтожение моей страны и моего народа в течение последних 8 лет.
Предпочитаешь быть колонией кремлёвского карлика-кагебешника? Расплату ждёшь? Думаю и надеюсь, получишь. Причём, лично. И у тебя, похоже, нет своей страны и своего народа.
Той фрукт писав "Херсон" з малої букви.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
jj1981ua написав:........... дурачок тут ты. государство 1991 года, а 23 февраля отменили компрадоры после гос переворота в 14 году. хотя да, новое государство - колония англо-саксов. и да, я жду расплату за уничтожение моей страны и моего народа в течение последних 8 лет.
Предпочитаешь быть колонией кремлёвского карлика-кагебешника? Расплату ждёшь? Думаю и надеюсь, получишь. Причём, лично. И у тебя, похоже, нет своей страны и своего народа.
Той фрукт писав "Херсон" з малої букви.
я сам оттуда. как хочу - так и пишу, колхозник)
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
Китай присоединился к западным санкциям: два крупнейших банка ограничили соглашения с РФ Два крупнейших государственных банка Китая ограничили сделки на покупку российского сырья – Bank of China и ICBC.
Для каждого такого решения требуется одобрение высшего руководства страны, пишет Bloomberg .
Подразделения Industrial&Commercial Bank of China (ICBC) вслед за западными банками перестали выдавать аккредитивы покрытия соглашений с российскими сырьевыми экспортерами. Банк полностью прекратил обслуживание поставок в долларах, но в некоторых случаях выдает аккредитивы на сделки в юанях.
Bank of China также ограничил финансирование покупок российского сырья по решению собственного риск-менеджмента. Как сообщили источники Bloomberg, банк ожидает развернутые рекомендации национального регулятора.
До этого крупнейшие китайские банки воздерживались от санкций против Ирана, КНДР и даже гонконгских чиновников, опасаясь попасть во вторичные меры американского Минфина, указывает Bloomberg.
jj1981ua написав:ну расскажи мне, может я начитался, что стало лучше со страной за 8 лет? экономика, народ, что стало лучше? миллионы батраков в польшах и нищее население тут. и нищете нужно радоваться?
Все стало краще. Мінімальна зарплата на 26% вища ніж в Параші. Чи ти на кого хочеш рівнятись. На Швейцарію? Якщо програємо - будеш ти і твій Херсон жити приблизно як ДНР/ЛНР.