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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 89909192>
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 02:11

  andrijk777 написав:
  jj1981ua написав:ну расскажи мне, может я начитался, что стало лучше со страной за 8 лет? экономика, народ, что стало лучше? миллионы батраков в польшах и нищее население тут.
и нищете нужно радоваться?

Все стало краще. Мінімальна зарплата на 26% вища ніж в Параші. Чи ти на кого хочеш рівнятись. На Швейцарію?
Якщо програємо - будеш ти і твій Херсон жити приблизно як ДНР/ЛНР.

все стало краще - ну ты и гнида! страна в нищете! люди массово выезжают на работы.
мы уже в экономической ж.пе, ничего почти не производим, даже харчей кучу импортируем и только нагребаем дальше долгов - тут будущего нет вообще.
и я не в курсе какие где зп - меня интересует только моя страна.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 02:19

    jj1981ua
    Расейский корабль "Залупа Петра великого" - ИДИ НАХУЙ !!! :evil:
    барабашов
     
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    Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 02:34

    Що робити, якщо побачили російсько-білоруську окупаційну техніку

    Повідомте про це ЗСУ за номером 0800 500 410 . По можливості - знімайте відео чи фотографуйте на телефон
    Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
    Frant
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    Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 02:39

      барабашов написав:jj1981ua
    Расейский корабль "Залупа Петра великого" - ИДИ НАХУЙ !!! :evil:

    беги, крыса компрадорская.
    хотя тут большая часть псевдопатриотов уже убежали) знаю я этих любителей родины из-за границы.
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 02:40

        jj1981ua написав:
        ЛАД написав:
        jj1981ua написав:...........
      дурачок тут ты. государство 1991 года, а 23 февраля отменили компрадоры после гос переворота в 14 году. хотя да, новое государство - колония англо-саксов.
      и да, я жду расплату за уничтожение моей страны и моего народа в течение последних 8 лет.

      Предпочитаешь быть колонией кремлёвского карлика-кагебешника?
      Расплату ждёшь?
      Думаю и надеюсь, получишь. Причём, лично.
      И у тебя, похоже, нет своей страны и своего народа.

      я предпочитаю независимую страну, а такие как ты продали ее англо-саксам.
      Да, жду расплату.
      И у меня есть народ и страна, только кучка компрадоров ее просрали.
      или работать на западняков норм? рабство в крови у таких как ты.

      Такие, как я, не продавали страну и не продаются сами.
      Мне достаточно многое не нравится и я предпочитаю независимую страну, но не такую, как сегодняшняя Россия.
      Союз вооружался, но вооружался для защиты. Сегодняшней России, если кто и угрожает, то не Запад, а Китай. И у Союза хотя бы в принципе была идея - коммунизм, равенство и братство всех людей.
      У сегодняшней России нет ни одной стоящей идеи кроме ядерного "вяличия". Союз даже в самые тяжёлые годы холодной войны не вёл себя как слон в посудной лавке и старался избежать ядерной войны. У нынешнего кремлёвского маньяка за душой ничего. И нет страха перед ядерной бойней. Здесь в своё время много писал Волгарь и рассказывал о допустимости, возможности и даже неизбежности ядерной войны. Он, видимо, правильно оценивал тенденции развития России и психики Путина.
      И ты ожидаешь от маньяка получить независимость?
      Получишь. Так же, как получили от Гитлера те, кто приветствовал его в 1941.

      мы уже в экономической ж.пе, ничего почти не производим, даже харчей кучу импортируем и только нагребаем дальше долгов - тут будущего нет вообще.

      Рассчитываешь, что после "освобождения" Путиным Украина расцветёт?
      Россия сильно цветёт? При всех её немерянных сырьевых запасах? При бешеных почти всё время ценах на нефть и газ?
      Л/ДНР уже 8 лет "независимые" и сильно "дружат" с Россией. Они уже сильно расцвели?
      Какой народ у тебя есть?
      Мог бы ещё многое написать, но, во-первых, нет смысла, а, во-вторых, здесь не по теме. Иди на политмусорку. Думал таких откровенных идиотов после 2014 уже не осталось.
      Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 26 лют, 2022 02:49, всього редагувалось 1 раз.
      ЛАД
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      Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 02:44

      Re: Напад росії на Україну

      Зачем с ним вступать в спор. У него есть два предложения и он их чередует.
      hume
       
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      Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 02:48

        Frant написав:
        GDV29 написав:
        TipoGraf написав:Есть всё на 23:45 25-02-2022.
      Терехова не видно и не слышно, но может я не те каналы смотрю.
      Долбили с градов. Земля тряслась в 11:00 и 14:00 ориентировочно.
      Есть фото не разорвавшегося снаряда, не знаю как прилепить сюдаЗображення

      на ракету Смерча или Урагана похоже

      В Харкові донині сніг??

      Окрім "снігу" у Харкові треба врахувати, що "волонтери" здатні на все.
      До речі, в цій памятці немає бойової частини.
      https://glavnoe.ua/news/n234723
      Igneus
       
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      Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 02:48

        ЛАД написав:Такие, как я, не продавали страну и не продаются сами.
      Мне достаточно многое не нравится и я предпочитаю независимую страну, но не такую, как сегодняшняя Россия.
      Союз вооружался, но вооружался для защиты. Сегодняшней России, если кто и угрожает, то не Запад, а Китай. И у Союза хотя бы в принципе была идея - коммунизм, равенство и братство всех людей.
      У сегодняшней России нет ни одной стоящей идеи кроме ядерного "вяличия". Союз даже в самые тяжёлые годы холодной войны не вёл себя как слон в посудной лавке и старался избежать ядерной войны. У нынешнего кремлёвского маньяка за душой ничего. И нет страха перед ядерной бойней. Здесь в своё время много писал Волгарь и рассказывал о допустимости, возможности и даже неизбежности ядерной войны. Он, видимо, правильно оценивал тенденции развития России и психики Путина.
      И ты ожидаешь от маньяка получить независимость?
      Получишь. Так же, как получили от Гитлера те, кто приветствовал его в 1941.

      какой резкий поворот) я никого не приветствую, я лишь злорадствую, что все компрадоры, уничтожавшие и грабившие мою страну и мой народ, наконец получат по заслугам.
      ах да - я как раз сторонник той идеи, которую нынешние хозяева моей страны (ублюдошные англо-саксы) запретили на законодательном уровне. демократия же)
        один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
        порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
        jj1981ua
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        Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 02:52

          Igneus написав:
          Frant написав:
          GDV29 написав:------------
        TipoGraf
        Есть всё на 23:45 25-02-2022.
        Терехова не видно и не слышно, но может я не те каналы смотрю.
        Долбили с градов. Земля тряслась в 11:00 и 14:00 ориентировочно.
        Есть фото не разорвавшегося снаряда, не знаю как прилепить сюдаЗображення
        ----------------
        на ракету Смерча или Урагана похоже

        В Харкові донині сніг??

        Окрім "снігу" у Харкові треба врахувати, що "волонтери" здатні на все.
        До речі, в цій памятці немає бойової частини.
        https://glavnoe.ua/news/n234723

        Это, вроде, не там.
        ЛАД
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        Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 03:21

          ЛАД написав:
          Igneus написав:
          GDV29 написав:------------
        TipoGraf
        Есть всё на 23:45 25-02-2022.
        Терехова не видно и не слышно, но может я не те каналы смотрю.
        Долбили с градов. Земля тряслась в 11:00 и 14:00 ориентировочно.
        Есть фото не разорвавшегося снаряда, не знаю как прилепить сюдаЗображення
        ----------------
        на ракету Смерча или Урагана похоже

        Окрім "снігу" у Харкові треба врахувати, що "волонтери" здатні на все.
        До речі, в цій памятці немає бойової частини.
        https://glavnoe.ua/news/n234723

        Это, вроде, не там.

        Площадь поражения осколками одного снаряда РСЗО "Смерч" составляет 300—1100 м² и на настоящую воронку от него обратите внимание:
        http://oruzhie.info/artilleriya/86-9k58-smerch
        Igneus
         
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