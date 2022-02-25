jj1981ua написав:ну расскажи мне, может я начитался, что стало лучше со страной за 8 лет? экономика, народ, что стало лучше? миллионы батраков в польшах и нищее население тут. и нищете нужно радоваться?
Все стало краще. Мінімальна зарплата на 26% вища ніж в Параші. Чи ти на кого хочеш рівнятись. На Швейцарію? Якщо програємо - будеш ти і твій Херсон жити приблизно як ДНР/ЛНР.
все стало краще - ну ты и гнида! страна в нищете! люди массово выезжают на работы. мы уже в экономической ж.пе, ничего почти не производим, даже харчей кучу импортируем и только нагребаем дальше долгов - тут будущего нет вообще. и я не в курсе какие где зп - меня интересует только моя страна.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
jj1981ua написав:........... дурачок тут ты. государство 1991 года, а 23 февраля отменили компрадоры после гос переворота в 14 году. хотя да, новое государство - колония англо-саксов. и да, я жду расплату за уничтожение моей страны и моего народа в течение последних 8 лет.
Предпочитаешь быть колонией кремлёвского карлика-кагебешника? Расплату ждёшь? Думаю и надеюсь, получишь. Причём, лично. И у тебя, похоже, нет своей страны и своего народа.
я предпочитаю независимую страну, а такие как ты продали ее англо-саксам. Да, жду расплату. И у меня есть народ и страна, только кучка компрадоров ее просрали. или работать на западняков норм? рабство в крови у таких как ты.
Такие, как я, не продавали страну и не продаются сами. Мне достаточно многое не нравится и я предпочитаю независимую страну, но не такую, как сегодняшняя Россия. Союз вооружался, но вооружался для защиты. Сегодняшней России, если кто и угрожает, то не Запад, а Китай. И у Союза хотя бы в принципе была идея - коммунизм, равенство и братство всех людей. У сегодняшней России нет ни одной стоящей идеи кроме ядерного "вяличия". Союз даже в самые тяжёлые годы холодной войны не вёл себя как слон в посудной лавке и старался избежать ядерной войны. У нынешнего кремлёвского маньяка за душой ничего. И нет страха перед ядерной бойней. Здесь в своё время много писал Волгарь и рассказывал о допустимости, возможности и даже неизбежности ядерной войны. Он, видимо, правильно оценивал тенденции развития России и психики Путина. И ты ожидаешь от маньяка получить независимость? Получишь. Так же, как получили от Гитлера те, кто приветствовал его в 1941.
мы уже в экономической ж.пе, ничего почти не производим, даже харчей кучу импортируем и только нагребаем дальше долгов - тут будущего нет вообще.
Рассчитываешь, что после "освобождения" Путиным Украина расцветёт? Россия сильно цветёт? При всех её немерянных сырьевых запасах? При бешеных почти всё время ценах на нефть и газ? Л/ДНР уже 8 лет "независимые" и сильно "дружат" с Россией. Они уже сильно расцвели? Какой народ у тебя есть? Мог бы ещё многое написать, но, во-первых, нет смысла, а, во-вторых, здесь не по теме. Иди на политмусорку. Думал таких откровенных идиотов после 2014 уже не осталось.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 26 лют, 2022 02:49, всього редагувалось 1 раз.
TipoGraf написав:Есть всё на 23:45 25-02-2022. Терехова не видно и не слышно, но может я не те каналы смотрю. Долбили с градов. Земля тряслась в 11:00 и 14:00 ориентировочно. Есть фото не разорвавшегося снаряда, не знаю как прилепить сюда
ЛАД написав:Такие, как я, не продавали страну и не продаются сами. Мне достаточно многое не нравится и я предпочитаю независимую страну, но не такую, как сегодняшняя Россия. Союз вооружался, но вооружался для защиты. Сегодняшней России, если кто и угрожает, то не Запад, а Китай. И у Союза хотя бы в принципе была идея - коммунизм, равенство и братство всех людей. У сегодняшней России нет ни одной стоящей идеи кроме ядерного "вяличия". Союз даже в самые тяжёлые годы холодной войны не вёл себя как слон в посудной лавке и старался избежать ядерной войны. У нынешнего кремлёвского маньяка за душой ничего. И нет страха перед ядерной бойней. Здесь в своё время много писал Волгарь и рассказывал о допустимости, возможности и даже неизбежности ядерной войны. Он, видимо, правильно оценивал тенденции развития России и психики Путина. И ты ожидаешь от маньяка получить независимость? Получишь. Так же, как получили от Гитлера те, кто приветствовал его в 1941.
какой резкий поворот) я никого не приветствую, я лишь злорадствую, что все компрадоры, уничтожавшие и грабившие мою страну и мой народ, наконец получат по заслугам. ах да - я как раз сторонник той идеи, которую нынешние хозяева моей страны (ублюдошные англо-саксы) запретили на законодательном уровне. демократия же)
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
GDV29 написав:------------ TipoGraf Есть всё на 23:45 25-02-2022. Терехова не видно и не слышно, но может я не те каналы смотрю. Долбили с градов. Земля тряслась в 11:00 и 14:00 ориентировочно. Есть фото не разорвавшегося снаряда, не знаю как прилепить сюда ---------------- на ракету Смерча или Урагана похоже
GDV29 написав:------------ TipoGraf Есть всё на 23:45 25-02-2022. Терехова не видно и не слышно, но может я не те каналы смотрю. Долбили с градов. Земля тряслась в 11:00 и 14:00 ориентировочно. Есть фото не разорвавшегося снаряда, не знаю как прилепить сюда ---------------- на ракету Смерча или Урагана похоже