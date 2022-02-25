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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 89909192> Додано: Суб 26 лют, 2022 02:11 andrijk777 написав: jj1981ua написав: ну расскажи мне, может я начитался, что стало лучше со страной за 8 лет? экономика, народ, что стало лучше? миллионы батраков в польшах и нищее население тут.

и нищете нужно радоваться? ну расскажи мне, может я начитался, что стало лучше со страной за 8 лет? экономика, народ, что стало лучше? миллионы батраков в польшах и нищее население тут.и нищете нужно радоваться?

Все стало краще. Мінімальна зарплата на 26% вища ніж в Параші. Чи ти на кого хочеш рівнятись. На Швейцарію?

Якщо програємо - будеш ти і твій Херсон жити приблизно як ДНР/ЛНР. Все стало краще. Мінімальна зарплата на 26% вища ніж в Параші. Чи ти на кого хочеш рівнятись. На Швейцарію?Якщо програємо - будеш ти і твій Херсон жити приблизно як ДНР/ЛНР.

все стало краще - ну ты и гнида! страна в нищете! люди массово выезжают на работы.

мы уже в экономической ж.пе, ничего почти не производим, даже харчей кучу импортируем и только нагребаем дальше долгов - тут будущего нет вообще.

и я не в курсе какие где зп - меня интересует только моя страна. все стало краще - ну ты и гнида! страна в нищете! люди массово выезжают на работы.мы уже в экономической ж.пе, ничего почти не производим, даже харчей кучу импортируем и только нагребаем дальше долгов - тут будущего нет вообще.и я не в курсе какие где зп - меня интересует только моя страна. один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.

порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи! один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи! jj1981ua

Повідомлень: 469 З нами з: 01.03.14 Подякував: 77 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 лют, 2022 02:19 jj1981ua

Расейский корабль "Залупа Петра великого" - ИДИ НАХУЙ !!! Расейский корабль "Залупа Петра великого" - ИДИ НАХУЙ !!! барабашов Повідомлень: 2222 З нами з: 16.06.15 Подякував: 218 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 лют, 2022 02:34 Що робити, якщо побачили російсько-білоруську окупаційну техніку



Повідомте про це ЗСУ за номером 0800 500 410 . По можливості - знімайте відео чи фотографуйте на телефон Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 22696 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1439 раз. Подякували: 2364 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 лют, 2022 02:39 барабашов написав: jj1981ua

Расейский корабль "Залупа Петра великого" - ИДИ НАХУЙ !!! Расейский корабль "Залупа Петра великого" - ИДИ НАХУЙ !!!

беги, крыса компрадорская.

хотя тут большая часть псевдопатриотов уже убежали) знаю я этих любителей родины из-за границы. беги, крыса компрадорская.хотя тут большая часть псевдопатриотов уже убежали) знаю я этих любителей родины из-за границы. один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.

порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи! один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи! jj1981ua

Повідомлень: 469 З нами з: 01.03.14 Подякував: 77 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 лют, 2022 02:40 jj1981ua написав: ЛАД написав: jj1981ua написав: ...........

дурачок тут ты. государство 1991 года, а 23 февраля отменили компрадоры после гос переворота в 14 году. хотя да, новое государство - колония англо-саксов.

и да, я жду расплату за уничтожение моей страны и моего народа в течение последних 8 лет. ...........дурачок тут ты. государство 1991 года, а 23 февраля отменили компрадоры после гос переворота в 14 году. хотя да, новое государство - колония англо-саксов.и да, я жду расплату за уничтожение моей страны и моего народа в течение последних 8 лет.

Предпочитаешь быть колонией кремлёвского карлика-кагебешника?

Расплату ждёшь?

Думаю и надеюсь, получишь. Причём, лично.

И у тебя, похоже, нет своей страны и своего народа. Предпочитаешь быть колонией кремлёвского карлика-кагебешника?Расплату ждёшь?Думаю и надеюсь, получишь. Причём, лично.И у тебя, похоже, нет своей страны и своего народа.

я предпочитаю независимую страну, а такие как ты продали ее англо-саксам.

Да, жду расплату.

И у меня есть народ и страна, только кучка компрадоров ее просрали.

или работать на западняков норм? рабство в крови у таких как ты. я предпочитаю независимую страну, а такие как ты продали ее англо-саксам.Да, жду расплату.И у меня есть народ и страна, только кучка компрадоров ее просрали.или работать на западняков норм? рабство в крови у таких как ты.

Такие, как я, не продавали страну и не продаются сами.

Мне достаточно многое не нравится и я предпочитаю независимую страну, но не такую, как сегодняшняя Россия.

Союз вооружался, но вооружался для защиты. Сегодняшней России, если кто и угрожает, то не Запад, а Китай. И у Союза хотя бы в принципе была идея - коммунизм, равенство и братство всех людей.

У сегодняшней России нет ни одной стоящей идеи кроме ядерного "вяличия". Союз даже в самые тяжёлые годы холодной войны не вёл себя как слон в посудной лавке и старался избежать ядерной войны. У нынешнего кремлёвского маньяка за душой ничего. И нет страха перед ядерной бойней. Здесь в своё время много писал Волгарь и рассказывал о допустимости, возможности и даже неизбежности ядерной войны. Он, видимо, правильно оценивал тенденции развития России и психики Путина.

И ты ожидаешь от маньяка получить независимость?

Получишь. Так же, как получили от Гитлера те, кто приветствовал его в 1941.



мы уже в экономической ж.пе, ничего почти не производим, даже харчей кучу импортируем и только нагребаем дальше долгов - тут будущего нет вообще.

Рассчитываешь, что после "освобождения" Путиным Украина расцветёт?

Россия сильно цветёт? При всех её немерянных сырьевых запасах? При бешеных почти всё время ценах на нефть и газ?

Л/ДНР уже 8 лет "независимые" и сильно "дружат" с Россией. Они уже сильно расцвели?

Какой народ у тебя есть?

Мог бы ещё многое написать, но, во-первых, нет смысла, а, во-вторых, здесь не по теме. Иди на политмусорку. Думал таких откровенных идиотов после 2014 уже не осталось. Такие, как я, не продавали страну и не продаются сами.Мне достаточно многое не нравится и я предпочитаю независимую страну, но не такую, как сегодняшняя Россия.Союз вооружался, но вооружался для защиты. Сегодняшней России, если кто и угрожает, то не Запад, а Китай. И у Союза хотя бы в принципе была идея - коммунизм, равенство и братство всех людей.У сегодняшней России нет ни одной стоящей идеи кроме ядерного "вяличия". Союз даже в самые тяжёлые годы холодной войны не вёл себя как слон в посудной лавке и старался избежать ядерной войны. У нынешнего кремлёвского маньяка за душой ничего. И нет страха перед ядерной бойней. Здесь в своё время много писали рассказывал о допустимости, возможности и даже неизбежности ядерной войны. Он, видимо, правильно оценивал тенденции развития России и психики Путина.И ты ожидаешь от маньяка получить независимость?Получишь. Так же, как получили от Гитлера те, кто приветствовал его в 1941.Рассчитываешь, что после "освобождения" Путиным Украина расцветёт?Россия сильно цветёт? При всех её немерянных сырьевых запасах? При бешеных почти всё время ценах на нефть и газ?Л/ДНР уже 8 лет "независимые" и сильно "дружат" с Россией. Они уже сильно расцвели?Какой народ у тебя есть?Мог бы ещё многое написать, но, во-первых, нет смысла, а, во-вторых, здесь не по теме. Иди на политмусорку. Думал таких откровенных идиотов после 2014 уже не осталось. Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 26 лют, 2022 02:49, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 21485 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5058 раз. Подякували: 4692 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 лют, 2022 02:44 Re: Напад росії на Україну Зачем с ним вступать в спор. У него есть два предложения и он их чередует. hume Повідомлень: 8434 З нами з: 27.12.12 Подякував: 912 раз. Подякували: 1676 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 лют, 2022 02:48 Frant написав: GDV29 написав: TipoGraf написав: Есть всё на 23:45 25-02-2022.

Терехова не видно и не слышно, но может я не те каналы смотрю.

Долбили с градов. Земля тряслась в 11:00 и 14:00 ориентировочно.

Есть фото не разорвавшегося снаряда, не знаю как прилепить сюда Есть всё на 23:45 25-02-2022.Терехова не видно и не слышно, но может я не те каналы смотрю.Долбили с градов. Земля тряслась в 11:00 и 14:00 ориентировочно.Есть фото не разорвавшегося снаряда, не знаю как прилепить сюда

на ракету Смерча или Урагана похоже на ракету Смерча или Урагана похоже

В Харкові донині сніг?? В Харкові донині сніг??

Окрім "снігу" у Харкові треба врахувати, що "волонтери" здатні на все.

До речі, в цій памятці немає бойової частини.

https://glavnoe.ua/news/n234723 Окрім "снігу" у Харкові треба врахувати, що "волонтери" здатні на все.До речі, в цій памятці немає бойової частини. Igneus Повідомлень: 1294 З нами з: 29.08.18 Подякував: 989 раз. Подякували: 669 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 лют, 2022 02:48 ЛАД написав: Такие, как я, не продавали страну и не продаются сами.

Мне достаточно многое не нравится и я предпочитаю независимую страну, но не такую, как сегодняшняя Россия.

Союз вооружался, но вооружался для защиты. Сегодняшней России, если кто и угрожает, то не Запад, а Китай. И у Союза хотя бы в принципе была идея - коммунизм, равенство и братство всех людей.

У сегодняшней России нет ни одной стоящей идеи кроме ядерного "вяличия". Союз даже в самые тяжёлые годы холодной войны не вёл себя как слон в посудной лавке и старался избежать ядерной войны. У нынешнего кремлёвского маньяка за душой ничего. И нет страха перед ядерной бойней. Здесь в своё время много писал Волгарь и рассказывал о допустимости, возможности и даже неизбежности ядерной войны. Он, видимо, правильно оценивал тенденции развития России и психики Путина.

И ты ожидаешь от маньяка получить независимость?

Получишь. Так же, как получили от Гитлера те, кто приветствовал его в 1941. Такие, как я, не продавали страну и не продаются сами.Мне достаточно многое не нравится и я предпочитаю независимую страну, но не такую, как сегодняшняя Россия.Союз вооружался, но вооружался для защиты. Сегодняшней России, если кто и угрожает, то не Запад, а Китай. И у Союза хотя бы в принципе была идея - коммунизм, равенство и братство всех людей.У сегодняшней России нет ни одной стоящей идеи кроме ядерного "вяличия". Союз даже в самые тяжёлые годы холодной войны не вёл себя как слон в посудной лавке и старался избежать ядерной войны. У нынешнего кремлёвского маньяка за душой ничего. И нет страха перед ядерной бойней. Здесь в своё время много писали рассказывал о допустимости, возможности и даже неизбежности ядерной войны. Он, видимо, правильно оценивал тенденции развития России и психики Путина.И ты ожидаешь от маньяка получить независимость?Получишь. Так же, как получили от Гитлера те, кто приветствовал его в 1941.

какой резкий поворот) я никого не приветствую, я лишь злорадствую, что все компрадоры, уничтожавшие и грабившие мою страну и мой народ, наконец получат по заслугам.

ах да - я как раз сторонник той идеи, которую нынешние хозяева моей страны (ублюдошные англо-саксы) запретили на законодательном уровне. демократия же) какой резкий поворот) я никого не приветствую, я лишь злорадствую, что все компрадоры, уничтожавшие и грабившие мою страну и мой народ, наконец получат по заслугам.ах да - я как раз сторонник той идеи, которую нынешние хозяева моей страны (ублюдошные англо-саксы) запретили на законодательном уровне. демократия же) один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.

порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи! один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи! jj1981ua

Повідомлень: 469 З нами з: 01.03.14 Подякував: 77 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 лют, 2022 02:52 Igneus написав: Frant написав: GDV29 написав: ------------

TipoGraf

Есть всё на 23:45 25-02-2022.

Терехова не видно и не слышно, но может я не те каналы смотрю.

Долбили с градов. Земля тряслась в 11:00 и 14:00 ориентировочно.

Есть фото не разорвавшегося снаряда, не знаю как прилепить сюда

----------------

на ракету Смерча или Урагана похоже ------------TipoGrafЕсть всё на 23:45 25-02-2022.Терехова не видно и не слышно, но может я не те каналы смотрю.Долбили с градов. Земля тряслась в 11:00 и 14:00 ориентировочно.Есть фото не разорвавшегося снаряда, не знаю как прилепить сюда----------------на ракету Смерча или Урагана похоже

В Харкові донині сніг?? В Харкові донині сніг??

Окрім "снігу" у Харкові треба врахувати, що "волонтери" здатні на все.

До речі, в цій памятці немає бойової частини.

https://glavnoe.ua/news/n234723 Окрім "снігу" у Харкові треба врахувати, що "волонтери" здатні на все.До речі, в цій памятці немає бойової частини.

Это, вроде, не там. Это, вроде, не там. ЛАД 2 Повідомлень: 21485 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5058 раз. Подякували: 4692 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 лют, 2022 03:21 ЛАД написав: Igneus написав: GDV29 написав: ------------

TipoGraf

Есть всё на 23:45 25-02-2022.

Терехова не видно и не слышно, но может я не те каналы смотрю.

Долбили с градов. Земля тряслась в 11:00 и 14:00 ориентировочно.

Есть фото не разорвавшегося снаряда, не знаю как прилепить сюда

----------------

на ракету Смерча или Урагана похоже ------------TipoGrafЕсть всё на 23:45 25-02-2022.Терехова не видно и не слышно, но может я не те каналы смотрю.Долбили с градов. Земля тряслась в 11:00 и 14:00 ориентировочно.Есть фото не разорвавшегося снаряда, не знаю как прилепить сюда----------------на ракету Смерча или Урагана похоже

Окрім "снігу" у Харкові треба врахувати, що "волонтери" здатні на все.

До речі, в цій памятці немає бойової частини.

https://glavnoe.ua/news/n234723 Окрім "снігу" у Харкові треба врахувати, що "волонтери" здатні на все.До речі, в цій памятці немає бойової частини.

Это, вроде, не там. Это, вроде, не там.

Площадь поражения осколками одного снаряда РСЗО "Смерч" составляет 300—1100 м² и на настоящую воронку от него обратите внимание:

http://oruzhie.info/artilleriya/86-9k58-smerch Площадь поражения осколками одного снаряда РСЗО "Смерч" составляет 300—1100 м² и на настоящую воронку от него обратите внимание: Igneus Повідомлень: 1294 З нами з: 29.08.18 Подякував: 989 раз. Подякували: 669 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 89909192> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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