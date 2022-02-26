jj1981ua написав:.............
какой резкий поворот) я никого не приветствую, я лишь злорадствую, что все компрадоры, уничтожавшие и грабившие мою страну и мой народ, наконец получат по заслугам.
ах да - я как раз сторонник той идеи, которую нынешние хозяева моей страны (ублюдошные англо-саксы) запретили на законодательном уровне. демократия же)
Редкий дурачок!
"По заслугам" получит, как и в любой войне, исключительно простой народ. Получит убитых и инвалидов, получит разрушенные дома и жизни, получит послевоенное восстановление.
А хозяева получат дополнительные барыши.