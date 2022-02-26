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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 89909192
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 03:38

  jj1981ua написав:.............
какой резкий поворот) я никого не приветствую, я лишь злорадствую, что все компрадоры, уничтожавшие и грабившие мою страну и мой народ, наконец получат по заслугам.
ах да - я как раз сторонник той идеи, которую нынешние хозяева моей страны (ублюдошные англо-саксы) запретили на законодательном уровне. демократия же)

Редкий дурачок!
"По заслугам" получит, как и в любой войне, исключительно простой народ. Получит убитых и инвалидов, получит разрушенные дома и жизни, получит послевоенное восстановление.
А хозяева получат дополнительные барыши.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 03:41

  Igneus написав:
  ЛАД написав:
  Igneus написав:.............
Окрім "снігу" у Харкові треба врахувати, що "волонтери" здатні на все.
До речі, в цій памятці немає бойової частини.
https://glavnoe.ua/news/n234723

Это, вроде, не там.

Площадь поражения осколками одного снаряда РСЗО "Смерч" составляет 300—1100 м² и на настоящую воронку от него обратите внимание:
http://oruzhie.info/artilleriya/86-9k58-smerch

Вы ответили не на тот вопрос. :)
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  #<1 ... 89909192
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