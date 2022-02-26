Додано: Суб 26 лют, 2022 06:06

Елена8 написав: jj1981ua я вас очень поддерживаю. В Украине невозможно высказать альтернативное мнение- его не слышат и не хотят слышать, должно быть стадо имеющее одну позицию. Чтобы все дружно шли в НАТО, Европу или куда там ещё. Но реалии таковы, что после событий последних дней великим патриотам станут недоступны даже передвижения уровня Киев-Ирпень. Так борются чтоб Зеленскому я.ца не оторвали, что аж мосты повзрывали! А сколько мостов за период независимости вы построили? Боятся, что Россия заберёт- Россия здесь повоюет и уедет в свою страну с тёплыми квартирами и дешевым бензином, а здесь останется разбитая инфраструктура, беженцы, безработица, недострои, голод и Зеленский. jj1981ua я вас очень поддерживаю. В Украине невозможно высказать альтернативное мнение- его не слышат и не хотят слышать, должно быть стадо имеющее одну позицию. Чтобы все дружно шли в НАТО, Европу или куда там ещё. Но реалии таковы, что после событий последних дней великим патриотам станут недоступны даже передвижения уровня Киев-Ирпень. Так борются чтоб Зеленскому я.ца не оторвали, что аж мосты повзрывали! А сколько мостов за период независимости вы построили? Боятся, что Россия заберёт- Россия здесь повоюет и уедет в свою страну с тёплыми квартирами и дешевым бензином, а здесь останется разбитая инфраструктура, беженцы, безработица, недострои, голод и Зеленский.

Я вот тоже думаю, зачем всё это было после 2014? Вот это дебильная декоммунизация например. Советский период был неодозначным: да, было много плохого (коллективизация, Гулаг, цензура и пр.), но было и хорошее - бесплатное жильё, секции, соцзащита и пр. Зачем было всё красить сугубо черной краской? Заводить дело за советскую кокарду на шапке - это не перебор?Понятно, что повсеместные памятники Ленину сейчас не уместны. Большинство их них стандартные болванки - ну и снесите их, но зачем памятники искусства даже не переносить куда-то, а рушить кувалдами как варвары? Зачем разрушили памятники красноармейцам второй мировой - они что, виновны в голодоморе или гулаге?Украинизация опять же. Я только за всяческое развитие и пропаганду украинского языка. Но не такими же драконовскими методами. Хочет ребенок учиться на русском или венгерском, есть в наличие владеющие им учителя, учебники - почему нет? Да, изучение украинского языка должно быть обязательным, но зачем запрещать изучение предметов на родном? Зачем эти дыбильные нормы об обязательных украинских субтитрах в русских спектаклях и пр.?Зачем эти запреты на фильмы, артистов, советские мультики? Озвучил мультик актер с не такими взглядами - к чему? Он же эти взгляды в мультике не пропагандирует? Понимаю, запретить посещать Украину актеру, который высказывался негативно про Украину и украинцев, это правильно. Но за то, что он просто въехал в Крым? Ну да, через Россию. А как еще, через Украину российских граждан туда не пускали. И вот это коллективное наказание для крымчан, которым нельзя ходить на концерты, играть в футбол, которым отключали воду, погубив посевы. Да, незаконная аннексия, оккупация. Но люди-то в чем виноваты? И те, кто ходил на тот "референдум", и не ходившие, которых возможно было больше.А избирательное правосудие - судили беркутовцев, и справедливо, а почему не осудили хотя бы одного из убийц 20 погибших там правоохранителей? Они - сами себя убили? И одесситы в доме профсоюзов? Почему отпустили убийц Бузины и Шеремета?Закрыли телеканалы: ну хорошо, запретили российские. Но зачем медведчуковские, которые даже Порох не трогал? Ну да, там пиарили Медведчука, но с соблюдением всех законов Украины, квот и пр. А Страну.уа и Наш за что закрыли? Они-то давали площадку всем полдитическим силам.Я ни коим образом не оправдываю Путина, он безусловное х-ло, и то, что он делает сейчас - военное преступление, нападение по беспределу на мирную соседнюю страну. Но разве вышеперечисленное не дало ему поводов для этого? Не стало оправданием этого в глазах большинства россиян (без чего он вряд-ли бы на это рещился).А посмотрите, откуда у него координаты тех военных объектов, по которым наносятся удары? Не от тех ли, кого загнали под лавку?Пожинаем сейчас ту политику.