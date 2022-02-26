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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 9091929394 ... 97>
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 03:38

  jj1981ua написав:.............
какой резкий поворот) я никого не приветствую, я лишь злорадствую, что все компрадоры, уничтожавшие и грабившие мою страну и мой народ, наконец получат по заслугам.
ах да - я как раз сторонник той идеи, которую нынешние хозяева моей страны (ублюдошные англо-саксы) запретили на законодательном уровне. демократия же)

Редкий дурачок!
"По заслугам" получит, как и в любой войне, исключительно простой народ. Получит убитых и инвалидов, получит разрушенные дома и жизни, получит послевоенное восстановление.
А хозяева получат дополнительные барыши.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 03:41

  Igneus написав:
  ЛАД написав:
  Igneus написав:.............
Окрім "снігу" у Харкові треба врахувати, що "волонтери" здатні на все.
До речі, в цій памятці немає бойової частини.
https://glavnoe.ua/news/n234723

Это, вроде, не там.

Площадь поражения осколками одного снаряда РСЗО "Смерч" составляет 300—1100 м² и на настоящую воронку от него обратите внимание:
http://oruzhie.info/artilleriya/86-9k58-smerch

Вы ответили не на тот вопрос. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 04:12

  jj1981ua написав:
  osafly написав:Что за хло сюда приблудилось?? Ув.модераторы,выкиньте его отсюда как жабу,чтоб не воняло

  maxprofit написав:Забаньте, врешті, цю залупу !

какие демократические уроды) это вы у хозяев набрались двойных стандартов?
скоро будете шестерить ляхам, уроды)

jj1981ua я вас очень поддерживаю. В Украине невозможно высказать альтернативное мнение- его не слышат и не хотят слышать, должно быть стадо имеющее одну позицию. Чтобы все дружно шли в НАТО, Европу или куда там ещё. Но реалии таковы, что после событий последних дней великим патриотам станут недоступны даже передвижения уровня Киев-Ирпень. Так борются чтоб Зеленскому я.ца не оторвали, что аж мосты повзрывали! А сколько мостов за период независимости вы построили? Боятся, что Россия заберёт- Россия здесь повоюет и уедет в свою страну с тёплыми квартирами и дешевым бензином, а здесь останется разбитая инфраструктура, беженцы, безработица, недострои, голод и Зеленский.
Востаннє редагувалось Елена8 в Суб 26 лют, 2022 04:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 04:13

  ЛАД написав:
  Igneus написав:Окрім "снігу" у Харкові треба врахувати, що "волонтери" здатні на все.
До речі, в цій памятці немає бойової частини.
https://glavnoe.ua/news/n234723

Это, вроде, не там.

Несколько районов Харькова были обстреляны из систем залпового огня. Неразорвавшиеся снаряды упали в районе станции метро «Киевская», на Московском проспекте и на площади Защитников Украины. Об этом сообщают местные СМИ, также информацию о том, что к жилым домам прилетели несработавшие ракеты подтвердил советник главы МВД Антон Геращенко...

https://sud.ua/ru/news/ukraine/230510-n ... ochevidtsy
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 04:16

Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон покинет советы директоров российского нефтегазохимического гиганта «Сибур» и российской государственной нефтяной компании «Зарубежнефть». Об этом сообщает издание JDD со ссылкой на самого Фийона.

По его словам, при сегодняшней ситуации он не может продолжать свое участие в советах директоров российских компаний.

Ранее стало известно, что из совета директоров РЖД вышел экс-канцлер Австрии Кристиан Керн. Кроме того, наблюдательный совет Сбербанка покинул экс-премьер Финляндии Эско Ахо.

https://www.rosbalt.ru/world/2022/02/25/1946017.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 06:06

  Елена8 написав:jj1981ua я вас очень поддерживаю. В Украине невозможно высказать альтернативное мнение- его не слышат и не хотят слышать, должно быть стадо имеющее одну позицию. Чтобы все дружно шли в НАТО, Европу или куда там ещё. Но реалии таковы, что после событий последних дней великим патриотам станут недоступны даже передвижения уровня Киев-Ирпень. Так борются чтоб Зеленскому я.ца не оторвали, что аж мосты повзрывали! А сколько мостов за период независимости вы построили? Боятся, что Россия заберёт- Россия здесь повоюет и уедет в свою страну с тёплыми квартирами и дешевым бензином, а здесь останется разбитая инфраструктура, беженцы, безработица, недострои, голод и Зеленский.

Я вот тоже думаю, зачем всё это было после 2014? Вот это дебильная декоммунизация например. Советский период был неодозначным: да, было много плохого (коллективизация, Гулаг, цензура и пр.), но было и хорошее - бесплатное жильё, секции, соцзащита и пр. Зачем было всё красить сугубо черной краской? Заводить дело за советскую кокарду на шапке - это не перебор?

Понятно, что повсеместные памятники Ленину сейчас не уместны. Большинство их них стандартные болванки - ну и снесите их, но зачем памятники искусства даже не переносить куда-то, а рушить кувалдами как варвары? Зачем разрушили памятники красноармейцам второй мировой - они что, виновны в голодоморе или гулаге?

Украинизация опять же. Я только за всяческое развитие и пропаганду украинского языка. Но не такими же драконовскими методами. Хочет ребенок учиться на русском или венгерском, есть в наличие владеющие им учителя, учебники - почему нет? Да, изучение украинского языка должно быть обязательным, но зачем запрещать изучение предметов на родном? Зачем эти дыбильные нормы об обязательных украинских субтитрах в русских спектаклях и пр.?

Зачем эти запреты на фильмы, артистов, советские мультики? Озвучил мультик актер с не такими взглядами - к чему? Он же эти взгляды в мультике не пропагандирует? Понимаю, запретить посещать Украину актеру, который высказывался негативно про Украину и украинцев, это правильно. Но за то, что он просто въехал в Крым? Ну да, через Россию. А как еще, через Украину российских граждан туда не пускали. И вот это коллективное наказание для крымчан, которым нельзя ходить на концерты, играть в футбол, которым отключали воду, погубив посевы. Да, незаконная аннексия, оккупация. Но люди-то в чем виноваты? И те, кто ходил на тот "референдум", и не ходившие, которых возможно было больше.

А избирательное правосудие - судили беркутовцев, и справедливо, а почему не осудили хотя бы одного из убийц 20 погибших там правоохранителей? Они - сами себя убили? И одесситы в доме профсоюзов? Почему отпустили убийц Бузины и Шеремета?

Закрыли телеканалы: ну хорошо, запретили российские. Но зачем медведчуковские, которые даже Порох не трогал? Ну да, там пиарили Медведчука, но с соблюдением всех законов Украины, квот и пр. А Страну.уа и Наш за что закрыли? Они-то давали площадку всем полдитическим силам.

Я ни коим образом не оправдываю Путина, он безусловное х-ло, и то, что он делает сейчас - военное преступление, нападение по беспределу на мирную соседнюю страну. Но разве вышеперечисленное не дало ему поводов для этого? Не стало оправданием этого в глазах большинства россиян (без чего он вряд-ли бы на это рещился).
А посмотрите, откуда у него координаты тех военных объектов, по которым наносятся удары? Не от тех ли, кого загнали под лавку?
Пожинаем сейчас ту политику.
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Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 06:17

Re: Напад росії на Україну

О пиздец, видно по форуму что вата подняла головки.
Пиздуйте в расею матушку, там паспорта всем выдают.
Модер бань безжалостно пятую колонну.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 06:20

Re: Напад росії на Україну

В Харькове началось
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 06:20

Re: Напад росії на Україну

  Елена8 написав:В Украине невозможно высказать альтернативное мнение...
У Вас видимо сбоит клавиатура.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 06:35

  Tegularius написав: Не от тех ли, кого загнали под лавку?
Пожинаем сейчас ту политику.

Очень много людей, которые были против Майдана и заданного им направления, но они молчат. Боятся высказывать свою позицию, чтоб не потерять друзей или не подвергнутся расправе. На украинских форумах все высказывания противоречащие политике Майдана усердно трут, а аккаунт банят. А российские сайты заблокированы. Вот и создаётся впечатление, что все «на одной волне».
Елена8
 
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