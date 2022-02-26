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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 9192939495 ... 97>
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 06:35

Харьков

  Алексей77 написав:В Харькове началось

vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 06:36

  Howl написав:
  Елена8 написав:В Украине невозможно высказать альтернативное мнение...
У Вас видимо сбоит клавиатура.

Голова, а не клавіатура.
Пацієнти психіатрів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 06:40

  Howl написав:
  Елена8 написав:В Украине невозможно высказать альтернативное мнение...
У Вас видимо сбоит клавиатура.

У меня 13 iPhone pro и он не сбоит. А о ведении украинской стороной военных действий сейчас напишу. В моем многоквартирном доме вчера расположились снайперы. Понятно что если они начнут стрелять, то получат ответку. Вопрос: почему они не расположились в соседнем не заселенном новострое в той же локации, чтоб не подвергать жилой дом риску обстрела? Не потому ли, чтоб потом в новостях постить, что Россия обстреливает мирных жителей?
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 06:46


Еще один ИЛ-76 с москалями сбили под Белой Церковью.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 26 лют, 2022 06:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 06:50

Киев

vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 06:55

Re: Напад росії на Україну

  Елена8 написав:Вопрос: почему они не расположились в соседнем не заселенном новострое в той же локации, чтоб не подвергать жилой дом риску обстрела
простите за прямоту а вы за какую страну готовы умереть? Если "ни за какую" идите жить на северный полюс, потому что увы страны иногда воюют и даже без вашего согласия.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 07:00

  vitaliian написав:
  Елена8 написав:Вопрос: почему они не расположились в соседнем не заселенном новострое в той же локации, чтоб не подвергать жилой дом риску обстрела
простите за прямоту а вы за какую страну готовы умереть? Если "ни за какую" идите жить на северный полюс, потому что увы страны иногда воюют и даже без вашего согласия.

А почему я должна умереть? Я всегда думала, что воюют для защиты гражданского населения. Тем более есть альтернатива- в той же локации незаселённый новострой. Или вы хотите подставлять женщин под обстрелы ради чего? Давайте на этаже дома где живут ваши родители, семя расположим этих снайперов.
Востаннє редагувалось Елена8 в Суб 26 лют, 2022 07:05, всього редагувалось 1 раз.
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 07:05

Re: Напад росії на Україну

  Елена8 написав:Я всегда думала, что воюют для защиты гражданского населения.
какое население защищал А.Гитлер и от кого?
Умирать вы конечно не должны (живите долго) но иногда согласия на это не спрашивают, поэтому логичнее изначально выбирать для жизни ту страну, за которую вы будете готовы умереть. Чтобы потом не обижаться что мир плохой.

Харьков


Киев КПИ
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 26 лют, 2022 07:10, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 07:07

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 07:13

  vitaliian написав:
  Елена8 написав:Я всегда думала, что воюют для защиты гражданского населения.
какое население защищал А.Гитлер и от кого?
Умирать вы конечно не должны (живите долго) но иногда согласия на это не спрашивают, поэтому логичнее выбирать для жизни ту страну за которую вы готовы умереть. Чтобы потом не обижаться что мир плохой.


Смотрите внимательно, а то может и вам в дом, что-то подобное подложат, а потом сошлются, что Гитлер так же делал.
И если мы воюем не для защиты населения, а используем его в войне, то и не удивляйтесь, что многие хотят увидеть главнокомандующих (Зеленского) этим мероприятием наказанными! А то он 3 года сидит в правительстве и ворует, а я даже не военнообязанная должна умереть за него!
Елена8
 
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