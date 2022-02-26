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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Суб 26 лют, 2022 06:35
Харьков
Додано: Суб 26 лют, 2022 06:36
Голова, а не клавіатура.
Пацієнти психіатрів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 26 лют, 2022 06:40
У меня 13 iPhone pro и он не сбоит. А о ведении украинской стороной военных действий сейчас напишу. В моем многоквартирном доме вчера расположились снайперы. Понятно что если они начнут стрелять, то получат ответку. Вопрос: почему они не расположились в соседнем не заселенном новострое в той же локации, чтоб не подвергать жилой дом риску обстрела? Не потому ли, чтоб потом в новостях постить, что Россия обстреливает мирных жителей?
Додано: Суб 26 лют, 2022 06:46
Еще один ИЛ-76 с москалями сбили под Белой Церковью.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 26 лют, 2022 06:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 26 лют, 2022 06:50
Киев
Додано: Суб 26 лют, 2022 06:55
Re: Напад росії на Україну
простите за прямоту а вы за какую страну готовы умереть? Если "ни за какую" идите жить на северный полюс, потому что увы страны иногда воюют и даже без вашего согласия.
Додано: Суб 26 лют, 2022 07:00
А почему я должна умереть? Я всегда думала, что воюют для защиты гражданского населения. Тем более есть альтернатива- в той же локации незаселённый новострой. Или вы хотите подставлять женщин под обстрелы ради чего? Давайте на этаже дома где живут ваши родители, семя расположим этих снайперов.
Востаннє редагувалось Елена8 в Суб 26 лют, 2022 07:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 26 лют, 2022 07:05
Re: Напад росії на Україну
какое население защищал А.Гитлер и от кого?
Умирать вы конечно не должны (живите долго) но иногда согласия на это не спрашивают, поэтому логичнее изначально выбирать для жизни ту страну, за которую вы будете готовы умереть. Чтобы потом не обижаться что мир плохой.
Харьков
Киев КПИ
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 26 лют, 2022 07:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 26 лют, 2022 07:13
Смотрите внимательно, а то может и вам в дом, что-то подобное подложат, а потом сошлются, что Гитлер так же делал.
И если мы воюем не для защиты населения, а используем его в войне, то и не удивляйтесь, что многие хотят увидеть главнокомандующих (Зеленского) этим мероприятием наказанными! А то он 3 года сидит в правительстве и ворует, а я даже не военнообязанная должна умереть за него!
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