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Напад росії на Україну
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Суб 26 лют, 2022 07:25
Елена8
я не начинал с вами политический спор и не угрожал вам (наоборот пожелал долго жить). А на мой вопрос (за какую страну вы готовы умереть) вы кстати не ответили. Включите адекватность, если можете.
На третий день военной операции против Украины на росТВ утверждают что Путин проводит локальную операцию на Донбассе. Людям там по ТВ не говорят об атаке на Украину», — Подоляк
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vitaliian
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Додано: Суб 26 лют, 2022 07:31
vitaliian написав:Елена8
я не начинал с вами политический спор и не угрожал вам (наоборот пожелал долго жить). А на мой вопрос (за какую страну вы готовы умереть) вы кстати не ответили. Включите адекватность.
Я ни за какую страну умирать не готова и с какой фамилией Вова в правительстве сидит мне все равно. Важно чтоб здесь можно было нормально жить, а не нужно было умирать!
Я ещё выскажусь насчёт атаки Путина. Он заявил, что угрозы безопасности РФ настолько высоки, что у него не было выбора. Наверняка имел ввиду заявление Зеленского, что Украина начнёт разрабатывать ядерное оружие. Путин явно недооценил наше правительство- все бабло, которое бы выделялось на эти разработки оседало бы в карманах, а пока тут что-то действительно разработали и создали, прошло бы лет 100 ещё!
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Елена8
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Додано: Суб 26 лют, 2022 07:44
Тихо.
Новин немає.
Схоже, що російсько-білоруські фашисти зупинились і думають, як закінчити війну. Програли, сволочі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Суб 26 лют, 2022 07:47
Елена8 написав: vitaliian написав:Елена8
я не начинал с вами политический спор и не угрожал вам (наоборот пожелал долго жить). А на мой вопрос (за какую страну вы готовы умереть) вы кстати не ответили. Включите адекватность.
Я ни за какую страну умирать не готова и с какой фамилией Вова в правительстве сидит мне все равно. Важно чтоб здесь можно было нормально жить, а не нужно было умирать!
Я ещё выскажусь насчёт атаки Путина. Он заявил, что угрозы безопасности РФ настолько высоки, что у него не было выбора. Наверняка имел ввиду заявление Зеленского, что Украина начнёт разрабатывать ядерное оружие. Путин явно недооценил наше правительство- все бабло, которое бы выделялось на эти разработки оседало бы в карманах, а пока тут что-то действительно разработали и создали, прошло бы лет 100 ещё!
Что вы несёте. Вы посмотреть его обращение, он неадекватен, какое ядерное оружие угрожает РФ. Поддает сомнению как нацию, так и государственность, у него одни нацисты в Украине и после этих слов валит по всем городам из всех видов вооружений.
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hume
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Додано: Суб 26 лют, 2022 07:49
Frant написав:
Тихо.
Новин немає.
Схоже, що російсько-білоруські фашисти зупинились і думають, як закінчити війну. Програли, сволочі.
Уничтожение ихтамнет для них это всего лишь сопутствующие потери. Перегрупируются и опять попрут со всех направлений
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Додано: Суб 26 лют, 2022 07:58
в
Елена8 написав: vitaliian написав:Елена8
я не начинал с вами политический спор и не угрожал вам (наоборот пожелал долго жить). А на мой вопрос (за какую страну вы готовы умереть) вы кстати не ответили. Включите адекватность.
Я ни за какую страну умирать не готова и с какой фамилией Вова в правительстве сидит мне все равно. Важно чтоб здесь можно было нормально жить, а не нужно было умирать!
Я ещё выскажусь насчёт атаки Путина. Он заявил, что угрозы безопасности РФ настолько высоки, что у него не было выбора. Наверняка имел ввиду заявление Зеленского, что Украина начнёт разрабатывать ядерное оружие. Путин явно недооценил наше правительство- все бабло, которое бы выделялось на эти разработки оседало бы в карманах, а пока тут что-то действительно разработали и создали, прошло бы лет 100 ещё!
Елена, это пздц что у Вас в голове (если вы не бот конечно и не троль). Вам в голову только еду в отверстие ложить и незадумываться не о чём, ибо если за 8 лет оккупации частей Украины до вас не дошло кто есть кто, вы недоделаны(((
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pirat-d
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Додано: Суб 26 лют, 2022 08:00
hume написав:
Что вы несёте. Вы посмотреть его обращение, он неадекватен, какое ядерное оружие угрожает РФ.
Ну вот опять? Я высказала своё мнение- никого не оскорбляла и не хамила, а вы его уже осудили и обвинили. Вот в этом и есть проблема- другого мнения не слушаете и не хотите слышать. Имейте уважение и постарайтесь обдумать и понять чужую точку зрения, возможно она не такая уж и не правильная, а не начинайте с: что вы несёте?
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Елена8
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Додано: Суб 26 лют, 2022 08:00
Мужики - в двох словах - як пройшла ніч по всьому фронту?
Як Київ?
Бо немаю часу новини переглядати - збираюсь у воєнкомат.
Лише сюди буду підглядувати.
Дякую!
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Успіх
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Додано: Суб 26 лют, 2022 08:01
pirat-d написав:
Елена, это пздц что у Вас в голове (если вы не бот конечно и не троль). Вам в голову только еду в отверстие ложить и незадумываться не о чём, ибо если за 8 лет оккупации частей Украины до вас не дошло кто есть кто, вы недоделаны(((
А вот и ещё один радикальный неадекват
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Елена8
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Додано: Суб 26 лют, 2022 08:08
Успіх написав:
Мужики - в двох словах - як пройшла ніч по всьому фронту?
Як Київ?
Бо немаю часу новини переглядати - збираюсь у воєнкомат.
Лише сюди буду підглядувати.
Дякую!
Давай Долярчик, успіхів тобі.
Пиши що там як.
Я думаю що не дарма тебе визвали, формують нові частини на ЗУ і Центральній Україні.
Будуть кацапоголових витісняти.
Ми не здали ні одного міста та потік зброї з Заходу йде потужний.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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