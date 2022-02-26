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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 929394959697> Додано: Суб 26 лют, 2022 07:25 Елена8 я не начинал с вами политический спор и не угрожал вам (наоборот пожелал долго жить). А на мой вопрос (за какую страну вы готовы умереть) вы кстати не ответили. Включите адекватность, если можете.



На третий день военной операции против Украины на росТВ утверждают что Путин проводит локальную операцию на Донбассе. Людям там по ТВ не говорят об атаке на Украину», — Подоляк я не начинал с вами политический спор и не угрожал вам (наоборот пожелал долго жить). А на мой вопрос (за какую страну вы готовы умереть) вы кстати не ответили. Включите адекватность, если можете. vitaliian

Повідомлень: 11072 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1906 раз. Подякували: 2733 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 лют, 2022 07:31 vitaliian написав: Елена8 я не начинал с вами политический спор и не угрожал вам (наоборот пожелал долго жить). А на мой вопрос (за какую страну вы готовы умереть) вы кстати не ответили. Включите адекватность. я не начинал с вами политический спор и не угрожал вам (наоборот пожелал долго жить). А на мой вопрос (за какую страну вы готовы умереть) вы кстати не ответили. Включите адекватность.

Я ни за какую страну умирать не готова и с какой фамилией Вова в правительстве сидит мне все равно. Важно чтоб здесь можно было нормально жить, а не нужно было умирать!

Я ещё выскажусь насчёт атаки Путина. Он заявил, что угрозы безопасности РФ настолько высоки, что у него не было выбора. Наверняка имел ввиду заявление Зеленского, что Украина начнёт разрабатывать ядерное оружие. Путин явно недооценил наше правительство- все бабло, которое бы выделялось на эти разработки оседало бы в карманах, а пока тут что-то действительно разработали и создали, прошло бы лет 100 ещё! Я ни за какую страну умирать не готова и с какой фамилией Вова в правительстве сидит мне все равно. Важно чтоб здесь можно было нормально жить, а не нужно было умирать!Я ещё выскажусь насчёт атаки Путина. Он заявил, что угрозы безопасности РФ настолько высоки, что у него не было выбора. Наверняка имел ввиду заявление Зеленского, что Украина начнёт разрабатывать ядерное оружие. Путин явно недооценил наше правительство- все бабло, которое бы выделялось на эти разработки оседало бы в карманах, а пока тут что-то действительно разработали и создали, прошло бы лет 100 ещё! Елена8 Заблокований Повідомлень: 1313 З нами з: 05.12.08 Подякував: 109 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 лют, 2022 07:44 Тихо.

Новин немає.

Схоже, що російсько-білоруські фашисти зупинились і думають, як закінчити війну. Програли, сволочі. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 22699 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1439 раз. Подякували: 2364 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 лют, 2022 07:47 Елена8 написав: vitaliian написав: Елена8 я не начинал с вами политический спор и не угрожал вам (наоборот пожелал долго жить). А на мой вопрос (за какую страну вы готовы умереть) вы кстати не ответили. Включите адекватность. я не начинал с вами политический спор и не угрожал вам (наоборот пожелал долго жить). А на мой вопрос (за какую страну вы готовы умереть) вы кстати не ответили. Включите адекватность.

Я ни за какую страну умирать не готова и с какой фамилией Вова в правительстве сидит мне все равно. Важно чтоб здесь можно было нормально жить, а не нужно было умирать!

Я ещё выскажусь насчёт атаки Путина. Он заявил, что угрозы безопасности РФ настолько высоки, что у него не было выбора. Наверняка имел ввиду заявление Зеленского, что Украина начнёт разрабатывать ядерное оружие. Путин явно недооценил наше правительство- все бабло, которое бы выделялось на эти разработки оседало бы в карманах, а пока тут что-то действительно разработали и создали, прошло бы лет 100 ещё! Я ни за какую страну умирать не готова и с какой фамилией Вова в правительстве сидит мне все равно. Важно чтоб здесь можно было нормально жить, а не нужно было умирать!Я ещё выскажусь насчёт атаки Путина. Он заявил, что угрозы безопасности РФ настолько высоки, что у него не было выбора. Наверняка имел ввиду заявление Зеленского, что Украина начнёт разрабатывать ядерное оружие. Путин явно недооценил наше правительство- все бабло, которое бы выделялось на эти разработки оседало бы в карманах, а пока тут что-то действительно разработали и создали, прошло бы лет 100 ещё!

Что вы несёте. Вы посмотреть его обращение, он неадекватен, какое ядерное оружие угрожает РФ. Поддает сомнению как нацию, так и государственность, у него одни нацисты в Украине и после этих слов валит по всем городам из всех видов вооружений. Что вы несёте. Вы посмотреть его обращение, он неадекватен, какое ядерное оружие угрожает РФ. Поддает сомнению как нацию, так и государственность, у него одни нацисты в Украине и после этих слов валит по всем городам из всех видов вооружений. hume Повідомлень: 8436 З нами з: 27.12.12 Подякував: 912 раз. Подякували: 1676 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 лют, 2022 07:49 Frant написав: Тихо.

Новин немає.

Схоже, що російсько-білоруські фашисти зупинились і думають, як закінчити війну. Програли, сволочі. Тихо.Новин немає.Схоже, що російсько-білоруські фашисти зупинились і думають, як закінчити війну. Програли, сволочі.

Уничтожение ихтамнет для них это всего лишь сопутствующие потери. Перегрупируются и опять попрут со всех направлений Уничтожение ихтамнет для них это всего лишь сопутствующие потери. Перегрупируются и опять попрут со всех направлений hume Повідомлень: 8436 З нами з: 27.12.12 Подякував: 912 раз. Подякували: 1676 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 лют, 2022 07:58 Елена8 написав: vitaliian написав: Елена8 я не начинал с вами политический спор и не угрожал вам (наоборот пожелал долго жить). А на мой вопрос (за какую страну вы готовы умереть) вы кстати не ответили. Включите адекватность. я не начинал с вами политический спор и не угрожал вам (наоборот пожелал долго жить). А на мой вопрос (за какую страну вы готовы умереть) вы кстати не ответили. Включите адекватность.

Я ни за какую страну умирать не готова и с какой фамилией Вова в правительстве сидит мне все равно. Важно чтоб здесь можно было нормально жить, а не нужно было умирать!

Я ещё выскажусь насчёт атаки Путина. Он заявил, что угрозы безопасности РФ настолько высоки, что у него не было выбора. Наверняка имел ввиду заявление Зеленского, что Украина начнёт разрабатывать ядерное оружие. Путин явно недооценил наше правительство- все бабло, которое бы выделялось на эти разработки оседало бы в карманах, а пока тут что-то действительно разработали и создали, прошло бы лет 100 ещё! Я ни за какую страну умирать не готова и с какой фамилией Вова в правительстве сидит мне все равно. Важно чтоб здесь можно было нормально жить, а не нужно было умирать!Я ещё выскажусь насчёт атаки Путина. Он заявил, что угрозы безопасности РФ настолько высоки, что у него не было выбора. Наверняка имел ввиду заявление Зеленского, что Украина начнёт разрабатывать ядерное оружие. Путин явно недооценил наше правительство- все бабло, которое бы выделялось на эти разработки оседало бы в карманах, а пока тут что-то действительно разработали и создали, прошло бы лет 100 ещё!





Елена, это пздц что у Вас в голове (если вы не бот конечно и не троль). Вам в голову только еду в отверстие ложить и незадумываться не о чём, ибо если за 8 лет оккупации частей Украины до вас не дошло кто есть кто, вы недоделаны((( Елена, это пздц что у Вас в голове (если вы не бот конечно и не троль). Вам в голову только еду в отверстие ложить и незадумываться не о чём, ибо если за 8 лет оккупации частей Украины до вас не дошло кто есть кто, вы недоделаны((( pirat-d Повідомлень: 250 З нами з: 06.07.15 Подякував: 95 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 лют, 2022 08:00 hume написав: Что вы несёте. Вы посмотреть его обращение, он неадекватен, какое ядерное оружие угрожает РФ. Что вы несёте. Вы посмотреть его обращение, он неадекватен, какое ядерное оружие угрожает РФ.

Ну вот опять? Я высказала своё мнение- никого не оскорбляла и не хамила, а вы его уже осудили и обвинили. Вот в этом и есть проблема- другого мнения не слушаете и не хотите слышать. Имейте уважение и постарайтесь обдумать и понять чужую точку зрения, возможно она не такая уж и не правильная, а не начинайте с: что вы несёте? Ну вот опять? Я высказала своё мнение- никого не оскорбляла и не хамила, а вы его уже осудили и обвинили. Вот в этом и есть проблема- другого мнения не слушаете и не хотите слышать. Имейте уважение и постарайтесь обдумать и понять чужую точку зрения, возможно она не такая уж и не правильная, а не начинайте с: что вы несёте? Елена8 Заблокований Повідомлень: 1313 З нами з: 05.12.08 Подякував: 109 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 лют, 2022 08:00 Re: Напад росії на Україну Мужики - в двох словах - як пройшла ніч по всьому фронту?

Як Київ?



Бо немаю часу новини переглядати - збираюсь у воєнкомат.

Лише сюди буду підглядувати.

Дякую! Успіх

Повідомлень: 2927 З нами з: 18.03.21 Подякував: 99 раз. Подякували: 194 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 лют, 2022 08:01 pirat-d написав: Елена, это пздц что у Вас в голове (если вы не бот конечно и не троль). Вам в голову только еду в отверстие ложить и незадумываться не о чём, ибо если за 8 лет оккупации частей Украины до вас не дошло кто есть кто, вы недоделаны((( Елена, это пздц что у Вас в голове (если вы не бот конечно и не троль). Вам в голову только еду в отверстие ложить и незадумываться не о чём, ибо если за 8 лет оккупации частей Украины до вас не дошло кто есть кто, вы недоделаны(((

А вот и ещё один радикальный неадекват А вот и ещё один радикальный неадекват Елена8 Заблокований Повідомлень: 1313 З нами з: 05.12.08 Подякував: 109 раз. Подякували: 155 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 лют, 2022 08:08 Успіх написав: Мужики - в двох словах - як пройшла ніч по всьому фронту?

Як Київ?



Бо немаю часу новини переглядати - збираюсь у воєнкомат.

Лише сюди буду підглядувати.

Дякую! Мужики - в двох словах - як пройшла ніч по всьому фронту?Як Київ?Бо немаю часу новини переглядати - збираюсь у воєнкомат.Лише сюди буду підглядувати.Дякую!



Давай Долярчик, успіхів тобі.

Пиши що там як.

Я думаю що не дарма тебе визвали, формують нові частини на ЗУ і Центральній Україні.

Будуть кацапоголових витісняти.

Ми не здали ні одного міста та потік зброї з Заходу йде потужний. Давай Долярчик, успіхів тобі.Пиши що там як.Я думаю що не дарма тебе визвали, формують нові частини на ЗУ і Центральній Україні.Будуть кацапоголових витісняти.Ми не здали ні одного міста та потік зброї з Заходу йде потужний. В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 ) Хомякоид

Повідомлень: 1408 З нами з: 19.09.14 Подякував: 2000 раз. Подякували: 253 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 929394959697> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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