Елена8 написав:

vitaliian написав: Елена8 я не начинал с вами политический спор и не угрожал вам (наоборот пожелал долго жить). А на мой вопрос (за какую страну вы готовы умереть) вы кстати не ответили. Включите адекватность. я не начинал с вами политический спор и не угрожал вам (наоборот пожелал долго жить). А на мой вопрос (за какую страну вы готовы умереть) вы кстати не ответили. Включите адекватность.

Я ни за какую страну умирать не готова и с какой фамилией Вова в правительстве сидит мне все равно. Важно чтоб здесь можно было нормально жить, а не нужно было умирать!Я ещё выскажусь насчёт атаки Путина. Он заявил, что угрозы безопасности РФ настолько высоки, что у него не было выбора. Наверняка имел ввиду заявление Зеленского, что Украина начнёт разрабатывать ядерное оружие. Путин явно недооценил наше правительство- все бабло, которое бы выделялось на эти разработки оседало бы в карманах, а пока тут что-то действительно разработали и создали, прошло бы лет 100 ещё!