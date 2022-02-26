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Напад росії на Україну
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Суб 26 лют, 2022 08:11
Елена8 написав: pirat-d написав:
Елена, это пздц что у Вас в голове (если вы не бот конечно и не троль). Вам в голову только еду в отверстие ложить и незадумываться не о чём, ибо если за 8 лет оккупации частей Украины до вас не дошло кто есть кто, вы недоделаны(((
А вот и ещё один радикальный неадекват
Вали серденько з України, якщо вона тобі не мила!
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
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ihorsic
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Додано: Суб 26 лют, 2022 08:15
ihorsic написав:
А вот и ещё один радикальный неадекват
Вали серденько з України, якщо вона тобі не мила![/quote]
Может это ты свалишь отсюда- у меня здесь такие же права, а не какие-то меньшие чем твои!
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Елена8
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Додано: Суб 26 лют, 2022 08:19
Окрім прав є ще й обов'язки.
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
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ihorsic
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Додано: Суб 26 лют, 2022 08:20
Елена8 написав:
Важно чтоб здесь можно было нормально жить, а не нужно было умирать!
Нормальная жизнь в прямом смысле зависит от исхода событий на всей территории Украины (включая те территории, которые сейчас не подконтрольны Киеву). После войны будет разруха, ни один иностранный инвестор/бизнес сюда не зайдёт, если не будет уверен он в будущем нашей страны. Уверен, что им уже не устроит обстановка, которая возникла с 2014 года по 23 февраля 2022 года включительно.
Надеюсь, что мою мысль Вы правильно поняли.
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Додано: Суб 26 лют, 2022 08:22
Успіх написав:
Мужики - в двох словах - як пройшла ніч по всьому фронту?
Як Київ?
Бо немаю часу новини переглядати - збираюсь у воєнкомат.
Лише сюди буду підглядувати.
Дякую!
Бліцкріг, точніше, рускріг - провалився.
Українські бійці мотивовані - вони захищають свою землю!
Російсько-білоруські фашисти програють. Зупинились, тому що українська армія добряче їх повбивала. До 3000 убитих за два дня боїв.
Сьогодні увечері, очевидно, все закінчиться.
Бігом біжи в воєнкомат, можливо встигнеш.
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 26 лют, 2022 08:26, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 26 лют, 2022 08:24
Елена8 написав: vitaliian написав: Елена8 написав:
Я всегда думала, что воюют для защиты гражданского населения.
какое население защищал А.Гитлер и от кого?
Умирать вы конечно не должны (живите долго) но иногда согласия на это не спрашивают, поэтому логичнее выбирать для жизни ту страну за которую вы готовы умереть. Чтобы потом не обижаться что мир плохой.
Смотрите внимательно, а то может и вам в дом, что-то подобное подложат, а потом сошлются, что Гитлер так же делал.
И если мы воюем не для защиты населения, а используем его в войне, то и не удивляйтесь, что многие хотят увидеть главнокомандующих (Зеленского) этим мероприятием наказанными! А то он 3 года сидит в правительстве и ворует, а я даже не военнообязанная должна умереть за него!
Мадам...или может вы предпочитаете "товарисч"?
вы кроме расия24 что-то еще смотрите?
"Жить здорово с Малышевой" и "Спокойной ночи малыши с хрющей и степащкой" не предлагать.
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rjkz
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Додано: Суб 26 лют, 2022 08:26
Елена8 написав: vitaliian написав:Елена8
я не начинал с вами политический спор и не угрожал вам (наоборот пожелал долго жить). А на мой вопрос (за какую страну вы готовы умереть) вы кстати не ответили. Включите адекватность.
Я ни за какую страну умирать не готова и с какой фамилией Вова в правительстве сидит мне все равно. Важно чтоб здесь можно было нормально жить, а не нужно было умирать!
Я ещё выскажусь насчёт атаки Путина. Он заявил, что угрозы безопасности РФ настолько высоки, что у него не было выбора. Наверняка имел ввиду заявление Зеленского, что Украина начнёт разрабатывать ядерное оружие. Путин явно недооценил наше правительство- все бабло, которое бы выделялось на эти разработки оседало бы в карманах, а пока тут что-то действительно разработали и создали, прошло бы лет 100 ещё!
Товарисч, вы это, выздоравливайте.
И больше головкой об твердое не ударяйтесь.
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Додано: Суб 26 лют, 2022 08:37
что происходит в жулянах?
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rjkz
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Додано: Суб 26 лют, 2022 08:38
на Херсон шло 2 колонны, разделились 1 на Николаев ,её "переработали" 2я вокруг Херсона по окружной, её "перерабатывают" (Херсон наш) ещё ползёт из Крыма, также в очереди на утилизацию, ну про сбитый моцкальский ил76 с десантом вы в курсе...
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Додано: Суб 26 лют, 2022 08:47
rjkz написав: Елена8 написав: vitaliian написав:
какое население защищал А.Гитлер и от кого?
Умирать вы конечно не должны (живите долго) но иногда согласия на это не спрашивают, поэтому логичнее выбирать для жизни ту страну за которую вы готовы умереть. Чтобы потом не обижаться что мир плохой.
Смотрите внимательно, а то может и вам в дом, что-то подобное подложат, а потом сошлются, что Гитлер так же делал.
И если мы воюем не для защиты населения, а используем его в войне, то и не удивляйтесь, что многие хотят увидеть главнокомандующих (Зеленского) этим мероприятием наказанными! А то он 3 года сидит в правительстве и ворует, а я даже не военнообязанная должна умереть за него!
Мадам...или может вы предпочитаете "товарисч"?
вы кроме расия24 что-то еще смотрите?
"Жить здорово с Малышевой" и "Спокойной ночи малыши с хрющей и степащкой" не предлагать.
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Faceless
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