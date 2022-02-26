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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 94959697>
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 08:51

Re: Напад росії на Україну

Як там Лібо писав - доповідаю:
Так, чекаю на автобус до 11:00 - і то тільки, щоб доїхати до воєнкомату)) Так як я приписаний у батьків, то воєнкомат в передмісті))
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 08:53

  Frant написав:
  Успіх написав:Мужики - в двох словах - як пройшла ніч по всьому фронту?
Як Київ?

Бо немаю часу новини переглядати - збираюсь у воєнкомат.
Лише сюди буду підглядувати.
Дякую!

Бліцкріг, точніше, рускріг - провалився.

Українські бійці мотивовані - вони захищають свою землю!

Російсько-білоруські фашисти програють. Зупинились, тому що українська армія добряче їх повбивала. До 3000 убитих за два дня боїв.

Сьогодні увечері, очевидно, все закінчиться.

Бігом біжи в воєнкомат, можливо встигнеш.

Вже вночі і зранку менше наступала московська свинота?
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 08:59

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 09:01

Re: Напад росії на Україну

5 минут назад звонили с военкомата. Собираюссь. Дай Бог, еще увидимся на этом форуме. Слава Украине!
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 09:05

Пишут жуляны

vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 09:21

  GDV29 написав:5 минут назад звонили с военкомата. Собираюссь. Дай Бог, еще увидимся на этом форуме. Слава Украине!


Слава Україні.
Значить зброя є та формуються нові частини щоб визволяти територію України.
Бийте московську гадину.
З історії скажу що якщо українці мали таких союзників як зараз є в Україні, то гнали кацапню та брали Москву та інші міста на расєї.
Обовязково переможимо.
Кабаєвський карлик здохне в своїй берлозі.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 09:21

  Faceless написав:
  rjkz написав:
  Елена8 написав: Смотрите внимательно, а то может и вам в дом, что-то подобное подложат, а потом сошлются, что Гитлер так же делал.
И если мы воюем не для защиты населения, а используем его в войне, то и не удивляйтесь, что многие хотят увидеть главнокомандующих (Зеленского) этим мероприятием наказанными! А то он 3 года сидит в правительстве и ворует, а я даже не военнообязанная должна умереть за него!


Мадам...или может вы предпочитаете "товарисч"?
вы кроме расия24 что-то еще смотрите?
"Жить здорово с Малышевой" и "Спокойной ночи малыши с хрющей и степащкой" не предлагать.

Уже отправили на лечение


Дякую, докторе.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 09:23

  vitaliian написав:https://vimeo.com/682162582


Не совсем понятно, что это?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 09:24

Миколаїв. На цей час тихо. Серед ночі було два вибухи на краю міста в бік Херсону.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 09:28

  GDV29 написав:5 минут назад звонили с военкомата. Собираюссь. Дай Бог, еще увидимся на этом форуме. Слава Украине!

Героям слава!
Ми - обов'язково переможемо!
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  #<1 ... 94959697>
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