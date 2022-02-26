GDV29 написав:5 минут назад звонили с военкомата. Собираюссь. Дай Бог, еще увидимся на этом форуме. Слава Украине!
Слава Україні. Значить зброя є та формуються нові частини щоб визволяти територію України. Бийте московську гадину. З історії скажу що якщо українці мали таких союзників як зараз є в Україні, то гнали кацапню та брали Москву та інші міста на расєї. Обовязково переможимо. Кабаєвський карлик здохне в своїй берлозі.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Елена8 написав: Смотрите внимательно, а то может и вам в дом, что-то подобное подложат, а потом сошлются, что Гитлер так же делал. И если мы воюем не для защиты населения, а используем его в войне, то и не удивляйтесь, что многие хотят увидеть главнокомандующих (Зеленского) этим мероприятием наказанными! А то он 3 года сидит в правительстве и ворует, а я даже не военнообязанная должна умереть за него!
Мадам...или может вы предпочитаете "товарисч"? вы кроме расия24 что-то еще смотрите? "Жить здорово с Малышевой" и "Спокойной ночи малыши с хрющей и степащкой" не предлагать.