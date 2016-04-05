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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 9495969798 ... 101>
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 10:52

  rjkz написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/682162582

Не совсем понятно, что это?

Я вообще не понимаю, что он постит
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 10:57

  Starikan написав:
  rjkz написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/682162582

Не совсем понятно, что это?

Я вообще не понимаю, что он постит

Вы типа провоцируете срач? Добавьте меня в чс и жизнь наладится.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 10:58

  vitaliian написав:https://vimeo.com/682180059

На 1 секунде надпись : "сбербанк росії". Его переименовали в 15 на просто Сбєрбанк. Видео, скорей всего, 14 года
dasmutterland
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 10:59

  Igneus написав:
  ЛАД написав:Вы ответили не на тот вопрос. :)

Уточняю, хотя Вы должны были понять, что на обоих снимках воткнутый заботливой человеческой рукой в предварительно подготовленную этой же рукой "воронку", а не остреленный снаряд РСЗО без боевой части (лишь его хвостовая часть), поскольку иначе бы на втором снимке ( viewtopic.php?p=5405129#p5405129 ) в доме (автомобили в учет не берем, так как они могли подъехать позже) были бы видны выбитые стекла и поврежденные стены осколками снаряда, а на асфальтированной улице в месте его попадания образовалась бы воронка глубиной около 5 метров и шириной около 8 метров :(

Вы вроде где-то как-то имели отношение к воинской службе (вы писали, что закончили службу ведущим научным сотрудником, т.е. минимум кандидат наук, возможно и доктор наук), поэтому не пишите ерунду, не подменяйте своими вымыслами имеющиеся факты. Если бы этот снаряд взорвался, была бы воронка, а остатка от снаряда не существовало бы, в лучшем случае только огрызок хвостовика и то где-то в стороне. Какие могут быть повреждения стен и стекол от невзорвавшегося снаряда?

Еще раз - на снимке невзорвавшийся снаряд РСЗО, а его боевая часть находится в земле.

Уже писал
Додано: Суб 26 лют, 2022 04:13
Неразорвавшиеся снаряды упали в районе станции метро «Киевская», на Московском проспекте и на площади Защитников Украины.
Напад росії на Україну

(между прочим информация из Судебно-юридической газеты) - на 2-х фото 2 разных снаряда в 2-х разных местах + видео об одном из них - тоже работа волонтеров по закопке снарядов в т. ч. посреди улицы на пешеходном переходе?
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 11:00

  andrijk777 написав: Ідеальний варіант для України - якщо Гітлера скинуть свої. Якщо піде тисячі гробів, якщо підуть санкції - народ(в РФ) може вийти на вулиці. Олігархи також ой як не хочуть щоб їх західні активи/вілли були заморожені. Надії на це звичайно мало, але вона є.

Когда нацистская Германия шла к своему концу и потери шли на миллионы, настоящего Гитлера (который Адольф), тоже хотели убрать. Но их спецслужбы стояли до конца.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 11:02

Офіційні новини в рф - це театр абсурду і ми вважаємо, що це треба зупинити!

Будь ласка, просто залиште відкритою цю сторінку на своєму комп'ютері щоб вона автоматично навантажувала сайти російської пропаганди.

https://stop-russian-desinformation.near.page
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 11:03

Re: Напад росії на Україну

Важная информация
В общем, почитав все то, что рекомендуют нам на случай войны, я решил ПЕРЕСЛАТЬ вам ЧЬИ ТО рекомендации на эту тему.
Надеюсь, они вас хоть немножко успокоят. Но говорю сразу, что вы вправе с ними не согласиться и даже можете критиковать, так как выражаю я сугубо своё личное мнение.
Скажу только: все, что будет описано ниже — это не из прочитанных книг или просмотренных фильмов; это исключительно личный опыт, пережитый в таких нестабильный регионах как Ливия, Сирия, Пакистан и др.
52 поездки в «Серую зону» на Донбас тоже учтены.
1. Итак, всем известно, что главный союзник войны — паника, а главный враг — спокойствие.
Войну не ждут через час или через день, война всегда начинается внезапно.
Первый совет, который мне давали в Ливии, звучал так: «Оставайся там (кафе, магазин, офис, школа, церковь и т.д.), где тебя настигла бомбардировка». Как показал опыт, и правда, те кто бежали, попадали под ракетные обстрелы или перекрёстный огонь, а те кто пересиживал — выживали.
2. Самым главным советом, которые дают сегодня комментаторы этой темы, является тема бомбоубежищ или укрытий. Но всё то, что у нас называют убежищем и куда предлагают «спуститься», чтоб переждать активные фазы боев, ни что иное как смертельные ловушки и потенциальные братские могилы.
Не знаю, какие там бомбоубежища на Западе, но, побывав далеко не на одной войне, только в Израиле я видел то, что можно назвать укрытием.
Объясняю: помните правило трёх (три минуты без воздуха/три дня без воды/три недели без еды) ?. Так вот, в любом укрытии, в которое вы захотите спуститься, должна быть автономная система кондиционирования и подачи воды. Если в подвале в который вы спустились нет источника воды и воздуха — это потенциальна ловушка, в которую человек попал добровольно.
В случае попадания снаряда в такое помещение выбраться не удастся, и помощи будет ждать неоткуда.
Готорят, что в Киеве есть настоящие бомбоубежища, они интегрированы в систему метро, но нас с вами, простых людей, туда врятли пустят.
И, поверьте, когда начнётся война, рассчитывать придётся только на самих себя, на свой внутренний мир и свои знания.
Рекомендации: как нам говорили ООНовцы, самым лучшим укрытием для людей, живущих в зоне боевых действий, является их дом.
У нас на этот счёт говорят, что дома и стены лечат.
Если свой дом/квартиру правильно подготовить, то они станут нам спасением.
Советы по укреплению очень простые, о них наверняка слышали многие, например, нужно заклеить скотчем окна, чтоб в случае удара взрывной волной не порезаться осколками. Но этого конечно же мало.
Самое важное, как на мой счёт, о чем я не читал нигде: в каждой квартире/доме есть пространство между комнатами (сразу за входными дверьми). Где-то оно больше, где-то меньше, но такое есть везде. Это пространство рекомендуется сделать жилым модулем, так как именно оно находится между несущими конструкциями/стенами дома. Так же укрепив и закрыв все двери в это пространство можно полностью остаться автономными по отношению к внешнему миру, что предаст ощущение спокойствия прежде всего паникерам и детям. Также в межкомнатном пространстве можно спокойно использовать свет/свечи, чего категорически нельзя делать в комнатах с окнами, которые выходят на улицу (это важный момент!), чтоб невольно не стать провоцирующим фактором как для человека с оружием в руках, так и для мародеров. Проще говоря, в комнатах с окнами ночью нельзя включать свет, фонарик, жечь свечи итд.
Небольшая ремарка: подавляющее большинство людей, которые выжили после боев за Алеппо, Сирт, Багдад, Триполи и т.д. были те, кто остался у себя дома, а не поддался всеобщей паники и стал бежать (или спустился в неприспособленное убежище).
3. «Тревожный чемоданчик».
Среди рекомендаций которые нам озвучили, далеко не последнее место занимает сумка с самыми необходимыми вещами.
Что хочу сказать на этот счёт я: что бы вы ни взяли с собой в убежище, вы всегда возьмёте не всё, что вам понадобится в дальнейшем.
Если вы останетесь дома, всё необходимое будет под руками.
Еще важно понимать, что первым что пострадает в случае начала войны — логистика.
Универсальный код 2083706653 сгенерирован случайно и подходит к кабинетам всех сервисов кэшбека.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 11:03

  vitaliian написав:https://vimeo.com/682180059

Це Майдан 2014

Навіщо тулиш тут?
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 11:06

Увага!
Росіяни захопили в Гостомелі форму нацгвардії, можливі диверсії!
https://m.censor.net/ua/news/3319362/vi ... nformuyite
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 11:07

vitaliian
Если вам не очень сложно, добавляйте ссылки к своим видео, желательно на оригиналы. Некоторые из них хочется переслать знакомым, но постить страницу вместо ссылки на видео не совсем удобно. Я, конечно, могу найти оригиналы этих видео в Инете, но в нынешних условиях тратить время на поиск нерационально.
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