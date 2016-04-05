Додано: Суб 26 лют, 2022 11:03

Важная информация

В общем, почитав все то, что рекомендуют нам на случай войны, я решил ПЕРЕСЛАТЬ вам ЧЬИ ТО рекомендации на эту тему.

Надеюсь, они вас хоть немножко успокоят. Но говорю сразу, что вы вправе с ними не согласиться и даже можете критиковать, так как выражаю я сугубо своё личное мнение.

Скажу только: все, что будет описано ниже — это не из прочитанных книг или просмотренных фильмов; это исключительно личный опыт, пережитый в таких нестабильный регионах как Ливия, Сирия, Пакистан и др.

52 поездки в «Серую зону» на Донбас тоже учтены.

1. Итак, всем известно, что главный союзник войны — паника, а главный враг — спокойствие.

Войну не ждут через час или через день, война всегда начинается внезапно.

Первый совет, который мне давали в Ливии, звучал так: «Оставайся там (кафе, магазин, офис, школа, церковь и т.д.), где тебя настигла бомбардировка». Как показал опыт, и правда, те кто бежали, попадали под ракетные обстрелы или перекрёстный огонь, а те кто пересиживал — выживали.

2. Самым главным советом, которые дают сегодня комментаторы этой темы, является тема бомбоубежищ или укрытий. Но всё то, что у нас называют убежищем и куда предлагают «спуститься», чтоб переждать активные фазы боев, ни что иное как смертельные ловушки и потенциальные братские могилы.

Не знаю, какие там бомбоубежища на Западе, но, побывав далеко не на одной войне, только в Израиле я видел то, что можно назвать укрытием.

Объясняю: помните правило трёх (три минуты без воздуха/три дня без воды/три недели без еды) ?. Так вот, в любом укрытии, в которое вы захотите спуститься, должна быть автономная система кондиционирования и подачи воды. Если в подвале в который вы спустились нет источника воды и воздуха — это потенциальна ловушка, в которую человек попал добровольно.

В случае попадания снаряда в такое помещение выбраться не удастся, и помощи будет ждать неоткуда.

Готорят, что в Киеве есть настоящие бомбоубежища, они интегрированы в систему метро, но нас с вами, простых людей, туда врятли пустят.

И, поверьте, когда начнётся война, рассчитывать придётся только на самих себя, на свой внутренний мир и свои знания.

Рекомендации: как нам говорили ООНовцы, самым лучшим укрытием для людей, живущих в зоне боевых действий, является их дом.

У нас на этот счёт говорят, что дома и стены лечат.

Если свой дом/квартиру правильно подготовить, то они станут нам спасением.

Советы по укреплению очень простые, о них наверняка слышали многие, например, нужно заклеить скотчем окна, чтоб в случае удара взрывной волной не порезаться осколками. Но этого конечно же мало.

Самое важное, как на мой счёт, о чем я не читал нигде: в каждой квартире/доме есть пространство между комнатами (сразу за входными дверьми). Где-то оно больше, где-то меньше, но такое есть везде. Это пространство рекомендуется сделать жилым модулем, так как именно оно находится между несущими конструкциями/стенами дома. Так же укрепив и закрыв все двери в это пространство можно полностью остаться автономными по отношению к внешнему миру, что предаст ощущение спокойствия прежде всего паникерам и детям. Также в межкомнатном пространстве можно спокойно использовать свет/свечи, чего категорически нельзя делать в комнатах с окнами, которые выходят на улицу (это важный момент!), чтоб невольно не стать провоцирующим фактором как для человека с оружием в руках, так и для мародеров. Проще говоря, в комнатах с окнами ночью нельзя включать свет, фонарик, жечь свечи итд.

Небольшая ремарка: подавляющее большинство людей, которые выжили после боев за Алеппо, Сирт, Багдад, Триполи и т.д. были те, кто остался у себя дома, а не поддался всеобщей паники и стал бежать (или спустился в неприспособленное убежище).

3. «Тревожный чемоданчик».

Среди рекомендаций которые нам озвучили, далеко не последнее место занимает сумка с самыми необходимыми вещами.

Что хочу сказать на этот счёт я: что бы вы ни взяли с собой в убежище, вы всегда возьмёте не всё, что вам понадобится в дальнейшем.

Если вы останетесь дома, всё необходимое будет под руками.

Еще важно понимать, что первым что пострадает в случае начала войны — логистика.

Универсальный код 2083706653 сгенерирован случайно и подходит к кабинетам всех сервисов кэшбека.