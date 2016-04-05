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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 9596979899 ... 101>
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 11:08

  vitaliian написав:Вы типа провоцируете срач? Добавьте меня в чс и жизнь наладится.
[/quote]
Какой срач? На видео пустая улица на окраине Харькова и слышны шаги снимающего.
Что вы этим хотели сказать ?

Кстати, в Харькове опять слышна отдаленная стрельба. Но я живу в северо-западном районе и то, что происходит, скажем, на ХТЗ и в районе аэропорта, слышно плохо
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 26 лют, 2022 11:10, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 11:09

Re: Напад росії на Україну

мєнти ідуть проводити "денацифікафікацію" :twisted:
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 11:12

  Striker написав:Офіційні новини в рф - це театр абсурду і ми вважаємо, що це треба зупинити!

Будь ласка, просто залиште відкритою цю сторінку на своєму комп'ютері щоб вона автоматично навантажувала сайти російської пропаганди.

https://stop-russian-desinformation.near.page

Але, воно працюватиме тільки з впн, бо ті сайти заблоковані
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 11:14

Киян просять не робити спроб перетнути річку Дніпро
10:29, 26 февраля 2022
Зображення

https://sud.ua/ru/news/ukraine/230619-k ... hku-dnipro
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 11:16



Это пять. Дядя грузит военных в Мелитополе.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 11:21

  Мизантрóп написав:Самое важное, как на мой счёт, о чем я не читал нигде: в каждой квартире/доме есть пространство между комнатами (сразу за входными дверьми). Где-то оно больше, где-то меньше, но такое есть везде. Это пространство рекомендуется сделать жилым модулем, так как именно оно находится между несущими конструкциями/стенами дома. Так же укрепив и закрыв все двери в это пространство можно полностью остаться автономными по отношению к внешнему миру, что предаст ощущение спокойствия прежде всего паникерам и детям. Также в межкомнатном пространстве можно спокойно использовать свет/свечи, чего категорически нельзя делать в комнатах с окнами, которые выходят на улицу (это важный момент!), чтоб невольно не стать провоцирующим фактором как для человека с оружием в руках, так и для мародеров. Проще говоря, в комнатах с окнами ночью нельзя включать свет, фонарик, жечь свечи итд.


хотів би додати - повинен бути не просто простір в середині квартири між кімнатами, а дуже бажано щоб це був простір біля несучих конструкцій - стіна, колона, хз шо там ще може бути. тому що стіни міжкімнатні - це просто півцегли і їх вибуховою хвилею винесе. крім того, якщо це несуча конструкція, то якщо трісне плита перекриття і впаде, то трісне вона посередені, скоріше всього, і біля несучої конструкції більше шансів. крім того, це значно кращий захист від куль та осколків ніж просто міжкімнатна стіна.

2модератор - можливо є зміст створити окрему гілку подібних рекомендацій, де ті, хто розуміється, ну і всі решта теж, могли б надавати якісь дієві поради?
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Суб 26 лют, 2022 11:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 11:22

  Starikan написав:
  andrijk777 написав: Ідеальний варіант для України - якщо Гітлера скинуть свої. Якщо піде тисячі гробів, якщо підуть санкції - народ(в РФ) може вийти на вулиці. Олігархи також ой як не хочуть щоб їх західні активи/вілли були заморожені. Надії на це звичайно мало, але вона є.

Когда нацистская Германия шла к своему концу и потери шли на миллионы, настоящего Гитлера (который Адольф), тоже хотели убрать. Но их спецслужбы стояли до конца.

Абсолютно інша ситуація.
Щоб там не розказувати, Гітлера підтримували 90%+ німців. Війна Гітлера якби була "правильна" - це реванш за програш в 1 світовій.
Війна Путіна - це чиста агресія, без причин.
Олігархів(тобто впливових і багатих "простих людей") в Третьому рейху не було. Олігархи можуть скинути(знищити) Путіна і їм нічого не буде.
Надія все-таки є, головне вистояти.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 11:31

  Igneus написав:
  ЛАД написав:
  Igneus написав:------------------
Igneus
.............
Окрім "снігу" у Харкові треба врахувати, що "волонтери" здатні на все.
До речі, в цій памятці немає бойової частини.
https://glavnoe.ua/news/n234723
------------------
Площадь поражения осколками одного снаряда РСЗО "Смерч" составляет 300—1100 м² и на настоящую воронку от него обратите внимание:
http://oruzhie.info/artilleriya/86-9k58-smerch

Вы ответили не на тот вопрос. :)

Уточняю, хотя Вы должны были понять, что на обоих снимках воткнутый заботливой человеческой рукой в предварительно подготовленную этой же рукой "воронку", а не остреленный снаряд РСЗО без боевой части (лишь его хвостовая часть), поскольку иначе бы на втором снимке ( viewtopic.php?p=5405129#p5405129 ) в доме (автомобили в учет не берем, так как они могли подъехать позже) были бы видны выбитые стекла и поврежденные стены осколками снаряда, а на асфальтированной улице в месте его попадания образовалась бы воронка глубиной около 5 метров и шириной около 8 метров :(

Уточняю и для Вас.
Бывают и неразорвавшиеся снаряды. И тогда воронки и "выбитых стекол и поврежденных стен осколками снаряда" не будет, а "хвостовик" из дырки в асфальте торчать может.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 11:49

Re: Напад росії на Україну

  Starikan написав:kharkovforum

Прямую ссылку не дадите?
Я там вижу отдельные сообщения, а такой ленты, как здесь, сходу не нашёл.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 11:52

ЛАД
https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=5369789
и в конец (ветка начата 12.02)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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