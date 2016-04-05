В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Мизантрóп написав:Самое важное, как на мой счёт, о чем я не читал нигде: в каждой квартире/доме есть пространство между комнатами (сразу за входными дверьми). Где-то оно больше, где-то меньше, но такое есть везде. Это пространство рекомендуется сделать жилым модулем, так как именно оно находится между несущими конструкциями/стенами дома. Так же укрепив и закрыв все двери в это пространство можно полностью остаться автономными по отношению к внешнему миру, что предаст ощущение спокойствия прежде всего паникерам и детям. Также в межкомнатном пространстве можно спокойно использовать свет/свечи, чего категорически нельзя делать в комнатах с окнами, которые выходят на улицу (это важный момент!), чтоб невольно не стать провоцирующим фактором как для человека с оружием в руках, так и для мародеров. Проще говоря, в комнатах с окнами ночью нельзя включать свет, фонарик, жечь свечи итд.
хотів би додати - повинен бути не просто простір в середині квартири між кімнатами, а дуже бажано щоб це був простір біля несучих конструкцій - стіна, колона, хз шо там ще може бути. тому що стіни міжкімнатні - це просто півцегли і їх вибуховою хвилею винесе. крім того, якщо це несуча конструкція, то якщо трісне плита перекриття і впаде, то трісне вона посередені, скоріше всього, і біля несучої конструкції більше шансів. крім того, це значно кращий захист від куль та осколків ніж просто міжкімнатна стіна.
2модератор - можливо є зміст створити окрему гілку подібних рекомендацій, де ті, хто розуміється, ну і всі решта теж, могли б надавати якісь дієві поради?
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Суб 26 лют, 2022 11:31, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777 написав: Ідеальний варіант для України - якщо Гітлера скинуть свої. Якщо піде тисячі гробів, якщо підуть санкції - народ(в РФ) може вийти на вулиці. Олігархи також ой як не хочуть щоб їх західні активи/вілли були заморожені. Надії на це звичайно мало, але вона є.
Когда нацистская Германия шла к своему концу и потери шли на миллионы, настоящего Гитлера (который Адольф), тоже хотели убрать. Но их спецслужбы стояли до конца.
Абсолютно інша ситуація. Щоб там не розказувати, Гітлера підтримували 90%+ німців. Війна Гітлера якби була "правильна" - це реванш за програш в 1 світовій. Війна Путіна - це чиста агресія, без причин. Олігархів(тобто впливових і багатих "простих людей") в Третьому рейху не було. Олігархи можуть скинути(знищити) Путіна і їм нічого не буде. Надія все-таки є, головне вистояти.
Igneus написав:------------------ Igneus ............. Окрім "снігу" у Харкові треба врахувати, що "волонтери" здатні на все. До речі, в цій памятці немає бойової частини. https://glavnoe.ua/news/n234723 ------------------ Площадь поражения осколками одного снаряда РСЗО "Смерч" составляет 300—1100 м² и на настоящую воронку от него обратите внимание: http://oruzhie.info/artilleriya/86-9k58-smerch
Вы ответили не на тот вопрос.
Уточняю, хотя Вы должны были понять, что на обоих снимках воткнутый заботливой человеческой рукой в предварительно подготовленную этой же рукой "воронку", а не остреленный снаряд РСЗО без боевой части (лишь его хвостовая часть), поскольку иначе бы на втором снимке ( viewtopic.php?p=5405129#p5405129 ) в доме (автомобили в учет не берем, так как они могли подъехать позже) были бы видны выбитые стекла и поврежденные стены осколками снаряда, а на асфальтированной улице в месте его попадания образовалась бы воронка глубиной около 5 метров и шириной около 8 метров
Уточняю и для Вас. Бывают и неразорвавшиеся снаряды. И тогда воронки и "выбитых стекол и поврежденных стен осколками снаряда" не будет, а "хвостовик" из дырки в асфальте торчать может.