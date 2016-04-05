Мизантрóп написав:

Самое важное, как на мой счёт, о чем я не читал нигде: в каждой квартире/доме есть пространство между комнатами (сразу за входными дверьми). Где-то оно больше, где-то меньше, но такое есть везде. Это пространство рекомендуется сделать жилым модулем, так как именно оно находится между несущими конструкциями/стенами дома. Так же укрепив и закрыв все двери в это пространство можно полностью остаться автономными по отношению к внешнему миру, что предаст ощущение спокойствия прежде всего паникерам и детям. Также в межкомнатном пространстве можно спокойно использовать свет/свечи, чего категорически нельзя делать в комнатах с окнами, которые выходят на улицу (это важный момент!), чтоб невольно не стать провоцирующим фактором как для человека с оружием в руках, так и для мародеров. Проще говоря, в комнатах с окнами ночью нельзя включать свет, фонарик, жечь свечи итд.