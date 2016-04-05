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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 96979899100101>
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 11:56

москалик отдыхает под Харьковом :wink:
Зображення
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 11:57

  Starikan написав:
  andrijk777 написав: Ідеальний варіант для України - якщо Гітлера скинуть свої. Якщо піде тисячі гробів, якщо підуть санкції - народ(в РФ) може вийти на вулиці. Олігархи також ой як не хочуть щоб їх західні активи/вілли були заморожені. Надії на це звичайно мало, але вона є.

Когда нацистская Германия шла к своему концу и потери шли на миллионы, настоящего Гитлера (который Адольф), тоже хотели убрать. Но их спецслужбы стояли до конца.

Попытка Штауффенберга не удалась чисто случайно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 12:12

Re: Напад росії на Україну

Стою в черзі до воєнкомату - черга більше 50чел!
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 12:14

  yanyura написав:Если бы этот снаряд взорвался, была бы воронка, а остатка от снаряда не существовало бы, в лучшем случае только огрызок хвостовика и то где-то в стороне. Какие могут быть повреждения стен и стекол от невзорвавшегося снаряда?
Еще раз - на снимке невзорвавшийся снаряд РСЗО, а его боевая часть находится в земле.

Во-первых, в Харькове в эти дни шел снег?

Во-вторых, конечно это хорошо, но удивительно, что на трех снимках и на видео невзорвавшиеся снаряды?
https://sud.ua/ru/news/ukraine/230510-n ... ochevidtsy

В-третьих, поскольку, например, в РСЗО 9К58 стрельба осуществляется залпом из 12 направляющих, то где остальные снаряды?

В-четвертых, как так получилось, что на втором и на третьем снимке у снарядов есть хвостовое оперение (стабилизатор), а на первом снимке и на видео оно (он) отсутствует?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 12:22

  Успіх написав:Стою в черзі до воєнкомату - черга більше 50чел!


В Вінниці також черги. Бажаючих більше ніж потрібно.
Щоб завтра вже збив стінгером хоча-б гелікоптер.
Нідерланди надають Стінгери для української армії.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 12:26

проблема однако

По стране смердят дохлые москали:
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 12:38

  холява написав:Мизантрóп
......мандат .пропуск ....... контракт ....

....Я когда то просил со мной не общаться .
"не брат ты мне "

Я здесь , я в военкомате ..... , я работаю

Видим твою работу.ощущаем
Универсальный код 2083706653 сгенерирован случайно и подходит к кабинетам всех сервисов кэшбека.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 12:39

Re: Напад росії на Україну

Кто знает, а почему не арестован до сих пор Медведчук? По законам военного времени это было бы логично.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 12:40

  otg написав:Кто знает, а почему не арестован до сих пор Медведчук? По законам военного времени это было бы логично.


Возьмите пару хлопцев с теробороны, подьедьте к хатынке и наведите порядок.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 12:57

  холява написав:Я здесь , я в военкомате ..... , я работаю

Це зараз медкомісії проходять всі, чи просто дивляться попередні документи і розподіляють кого куди?

Стою в черзі до воєнкомату...
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