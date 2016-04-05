andrijk777 написав: Ідеальний варіант для України - якщо Гітлера скинуть свої. Якщо піде тисячі гробів, якщо підуть санкції - народ(в РФ) може вийти на вулиці. Олігархи також ой як не хочуть щоб їх західні активи/вілли були заморожені. Надії на це звичайно мало, але вона є.
Когда нацистская Германия шла к своему концу и потери шли на миллионы, настоящего Гитлера (который Адольф), тоже хотели убрать. Но их спецслужбы стояли до конца.
yanyura написав:Если бы этот снаряд взорвался, была бы воронка, а остатка от снаряда не существовало бы, в лучшем случае только огрызок хвостовика и то где-то в стороне. Какие могут быть повреждения стен и стекол от невзорвавшегося снаряда? Еще раз - на снимке невзорвавшийся снаряд РСЗО, а его боевая часть находится в земле.
Успіх написав:Стою в черзі до воєнкомату - черга більше 50чел!
В Вінниці також черги. Бажаючих більше ніж потрібно. Щоб завтра вже збив стінгером хоча-б гелікоптер. Нідерланди надають Стінгери для української армії.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
otg написав:Кто знает, а почему не арестован до сих пор Медведчук? По законам военного времени это было бы логично.
Возьмите пару хлопцев с теробороны, подьедьте к хатынке и наведите порядок.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )