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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 979899100101>
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 13:02

Кто из Херсона, таки освободили?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 13:03

  Хомякоид написав:
  Успіх написав:Стою в черзі до воєнкомату - черга більше 50чел!


В Вінниці також черги. Бажаючих більше ніж потрібно.
Щоб завтра вже збив стінгером хоча-б гелікоптер.
Нідерланди надають Стінгери для української армії.

Черга дуууууже повільно просувається....

І я сумніваюсь, що далі територіальної оборони піду..... - трохи стан здоров'я не відповідає :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 13:05

со стороны Верхнего Рогачика, Херсонская область идёт колонна на Каменку-Днепровскую , Энергодар
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 13:24

Re: Напад росії на Україну

вату щемлять вже потроху ВМС Франції затримали у Ла-Манші російський суховантаж через санкції ЄС
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 13:30

Є1000 війську

Як краще передати є1000 війську?

Побачив посилання https://earmy.portmone.com.ua
Передресувало сюди: https://www.portmone.com.ua/r3/uk/termi ... /id/118103
Перевірив ВірусТоталом -- все чисто...
Зробив оплату.
Квитанція з Портмоне -- все ніби добре. Хоча перевірка ЕЦП не вдалась.

Але в інет-банку дивний результат бачу: "Картка одержувача 5167********0663" А не отой рахунок, що всюди пишуть ("IBAN UA843000010000000047330992708 в Національний Банк України")
Втім -- це Ощад, він що за книгу, що за філармонію слав на ту ж таки картку...

Але і назва дивна у квитанції: "ОПЕРАЦІЇ РОЗРАХУНКУ В ТОРГОВО СЕРВІСНІЙ МЕРЕЖІ PORTMONE LTD*BOOKS KYIV UKRAINE"

Цікаво, чи дійдуть гроші війську...


Хтось пробував слати з норм.банку, який робить пристойні квитанції?
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 13:34

  Хомякоид написав:
  flyman написав:
  Хомякоид написав:
А де шоколадний гетьман ?
З вчорашнього дня не випускає відосики.
Так і запишем - Кинув столицю в найгарячішій фазі оборони.

мо', формує уряд в еміграції?


Так, або знов рахунки в офшорах відкриває щоб фабрику Карла Маркса не забрали.
Ти як, ще в Києві ? В тероборону не йдеш ?

А що чути про "Муніципальної варту"?
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 13:35

Re: Напад росії на Україну

сынки живые https://twitter.com/i/status/1497525668095172608
akvartal34
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 13:43

Igneus
Во-первых, если у вас не заблокирован Инет, вы можете узнать погоду за любой день
Сегодня, 25 февраля, погода в Харькове будет пасмурной. Ожидается снег и мороз.

Прогноз погоды сообщает корреспондент 057.ua.

Небо над городом покроется тучами еще с утра, а уже днем пойдет снег, местами мокрый снег. До вечера в Харькове будет стоять небольшой мороз, а после столбик термометра поднимется выше нуля. Прогнозируется слабый северо-восточный ветер.
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Сплошная облачность, снег.

Вечер
...
Сплошная облачность, мокрый снег.

http://uanews.kharkiv.ua/society/2022/02/25/405786.html

Во-вторых, на первом снимке хвостовое оперение (стабилизатор) лежит на проезжей части рядом с "зеброй", с противоположной стороны от человека и оно хорошо заметно. На видео оно тоже заметно.

В-третьих, все претензии предъявляйте своему профильному изданию - "Судебно-юридической газете", которая опубликовала эти снимки и видео.
yanyura
 
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5
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 13:44

Re: Напад росії на Україну

не знаю. может кто подскажет куда перенаправить сообщение. Или перенаправьте сами. Єто из тематического всеукраинского чата в вайбере:

"Крайне важно для Черниговцев!!! Сейчас в Тупичев стоит несколько колонн вражеской техники возле спиртзавода, ждут заправки! К ним едет колонна бензовозов, эта колонна сейчас едет по Городне! Срочно сообщите об этом куда только можно, нужно не дать им дозаправиться, иначе попрут на Чернигов! - інформація від місцевих жителів (перевірена)!"
zega
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 13:55

  zega написав:не знаю. может кто подскажет куда перенаправить сообщение. Или перенаправьте сами. Єто из тематического всеукраинского чата в вайбере:

"Крайне важно для Черниговцев!!! Сейчас в Тупичев стоит несколько колонн вражеской техники возле спиртзавода, ждут заправки! К ним едет колонна бензовозов, эта колонна сейчас едет по Городне! Срочно сообщите об этом куда только можно, нужно не дать им дозаправиться, иначе попрут на Чернигов! - інформація від місцевих жителів (перевірена)!"


Резніков — жителям сіл: Особливе прохання для мешканців українських сіл і невеликих містечок, а також усіх, хто матиме відповідну нагоду. Якщо повз вас пройшла колона російської бронетехніки, за нею через деякий час бути йти колона з паливом. Затримайте або спаліть її. Російські танки просто зупиняться, наші війська їх захоплять і використають проти ворога.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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