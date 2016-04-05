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Додано: Суб 26 лют, 2022 13:02
Кто из Херсона, таки освободили?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Суб 26 лют, 2022 13:03
Черга дуууууже повільно просувається....
І я сумніваюсь, що далі територіальної оборони піду..... - трохи стан здоров'я не відповідає
Додано: Суб 26 лют, 2022 13:05
со стороны Верхнего Рогачика, Херсонская область идёт колонна на Каменку-Днепровскую , Энергодар
Додано: Суб 26 лют, 2022 13:24
Re: Напад росії на Україну
вату щемлять вже потроху
Додано: Суб 26 лют, 2022 13:30
Є1000 війську
Як краще передати є1000 війську?
Побачив посилання
Передресувало сюди:
Перевірив ВірусТоталом -- все чисто...
Зробив оплату.
Квитанція з Портмоне -- все ніби добре. Хоча перевірка ЕЦП не вдалась.
Але в інет-банку дивний результат бачу: "Картка одержувача 5167********0663" А не отой рахунок, що всюди пишуть ("IBAN UA843000010000000047330992708 в Національний Банк України")
Втім -- це Ощад, він що за книгу, що за філармонію слав на ту ж таки картку...
Але і назва дивна у квитанції: "ОПЕРАЦІЇ РОЗРАХУНКУ В ТОРГОВО СЕРВІСНІЙ МЕРЕЖІ PORTMONE LTD*BOOKS KYIV UKRAINE"
Цікаво, чи дійдуть гроші війську...
Хтось пробував слати з норм.банку, який робить пристойні квитанції?
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Додано: Суб 26 лют, 2022 13:34
А що чути про "Муніципальної варту"?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 26 лют, 2022 13:35
Re: Напад росії на Україну
сынки живые
Додано: Суб 26 лют, 2022 13:43
Igneus
Во-первых, если у вас не заблокирован Инет, вы можете узнать погоду за любой день
Во-вторых, на первом снимке хвостовое оперение (стабилизатор) лежит на проезжей части рядом с "зеброй", с противоположной стороны от человека и оно хорошо заметно. На видео оно тоже заметно.
В-третьих, все претензии предъявляйте своему профильному изданию - "Судебно-юридической газете", которая опубликовала эти снимки и видео.
Додано: Суб 26 лют, 2022 13:44
Re: Напад росії на Україну
не знаю. может кто подскажет куда перенаправить сообщение. Или перенаправьте сами. Єто из тематического всеукраинского чата в вайбере:
"Крайне важно для Черниговцев!!! Сейчас в Тупичев стоит несколько колонн вражеской техники возле спиртзавода, ждут заправки! К ним едет колонна бензовозов, эта колонна сейчас едет по Городне! Срочно сообщите об этом куда только можно, нужно не дать им дозаправиться, иначе попрут на Чернигов! - інформація від місцевих жителів (перевірена)!"
Додано: Суб 26 лют, 2022 13:55
Резніков — жителям сіл: Особливе прохання для мешканців українських сіл і невеликих містечок, а також усіх, хто матиме відповідну нагоду. Якщо повз вас пройшла колона російської бронетехніки, за нею через деякий час бути йти колона з паливом. Затримайте або спаліть її. Російські танки просто зупиняться, наші війська їх захоплять і використають проти ворога.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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