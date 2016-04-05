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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 9899100101>
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 13:58

  Хомякоид написав:
  zega написав:не знаю. может кто подскажет куда перенаправить сообщение. Или перенаправьте сами. Єто из тематического всеукраинского чата в вайбере:

"Крайне важно для Черниговцев!!! Сейчас в Тупичев стоит несколько колонн вражеской техники возле спиртзавода, ждут заправки! К ним едет колонна бензовозов, эта колонна сейчас едет по Городне! Срочно сообщите об этом куда только можно, нужно не дать им дозаправиться, иначе попрут на Чернигов! - інформація від місцевих жителів (перевірена)!"


Резніков — жителям сіл: Особливе прохання для мешканців українських сіл і невеликих містечок, а також усіх, хто матиме відповідну нагоду. Якщо повз вас пройшла колона російської бронетехніки, за нею через деякий час бути йти колона з паливом. Затримайте або спаліть її. Російські танки просто зупиняться, наші війська їх захоплять і використають проти ворога.


По ідеї можна захопити місцевим хлопцям. Декілька тон соляри - квартира в Києві або круте авто. :shock:
Я б точно захопив.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 14:06

Re: Напад росії на Україну

В Мелитопольском районе опять катается армия РФ куда хочет, опять отрубили свет
Вода и связь на очереди.
wild2006
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 14:09

Re: Напад росії на Україну

  Bobua написав:Але і назва дивна у квитанції: "ОПЕРАЦІЇ РОЗРАХУНКУ В ТОРГОВО СЕРВІСНІЙ МЕРЕЖІ PORTMONE LTD*BOOKS KYIV UKRAINE"

Так повинно бути. Все добре.
Я думаю, що зараз в них немає часу щоб змінити бізнес процес, рахунок добавили в категорію, так як категорія розваги була відкрита для оплати еКартою
Україна нездоланна!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 14:12

Помощь нашим бойцам в крипте Ethereum. Bitcoin and Tether (USDTtrc20):

BTC - 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH - 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

USDT (trc20) - TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy

Це від Федорова: https://t.me/zedigital/1107
Україна нездоланна!
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 14:13

  asti написав:Кто из Херсона, таки освободили?


Нет. Через Каховку сунутся на Николаев. Пока не дошли. Идут бои.
Только что передали сигнал воздушной тревоги по Николаеву.
Востаннє редагувалось fler в Суб 26 лют, 2022 14:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 14:17

  yanyura написав:Во-вторых, на первом снимке хвостовое оперение (стабилизатор) лежит на проезжей части рядом с "зеброй", с противоположной стороны от человека и оно хорошо заметно. На видео оно тоже заметно.

Несмотря опасность от неразорвавшегося снаряда, кто-то отделил от него его хвостовую часть, если это она, и уложил ее рядом? Или хвостовая часть отделилась от снаряда при ударе об асфальт, но почему не взорвался снаряд? Как снаряд, который пробивает броню до 12-16 см, пробил без разрыва слой асфальта, и, при этом, не был смят его корпус? Наконец, где остальные снаряды от залпа, ведь, например, в РСЗО 9К58 12 направляющих?
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 14:18

Дуже коротка вижимка від колишнього військово-службовця України

Все буде чотко, тримаємось!

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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 14:21

Сообщают знакомые - в Москве мобилизуют, не спрашивая. Двоих парней забрали прямо из дома и отправили воевать на Харьков.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 14:27

  wild2006 написав:В Мелитопольском районе опять катается армия РФ куда хочет, опять отрубили свет
Вода и связь на очереди.


Вы хоть гвоздей в асфальт позибивайте шоли.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 14:29

  andrijk777 написав:
  Starikan написав:
  andrijk777 написав: Ідеальний варіант для України - якщо Гітлера скинуть свої. Якщо піде тисячі гробів, якщо підуть санкції - народ(в РФ) може вийти на вулиці. Олігархи також ой як не хочуть щоб їх західні активи/вілли були заморожені. Надії на це звичайно мало, але вона є.

Когда нацистская Германия шла к своему концу и потери шли на миллионы, настоящего Гитлера (который Адольф), тоже хотели убрать. Но их спецслужбы стояли до конца.

Абсолютно інша ситуація.
Щоб там не розказувати, Гітлера підтримували 90%+ німців. Війна Гітлера якби була "правильна" - це реванш за програш в 1 світовій.
Війна Путіна - це чиста агресія, без причин.
Олігархів(тобто впливових і багатих "простих людей") в Третьому рейху не було. Олігархи можуть скинути(знищити) Путіна і їм нічого не буде.
Надія все-таки є, головне вистояти.

С историей у Вас проблемы. Правильно разве что только подчёркнутое.
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