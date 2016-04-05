zega написав:не знаю. может кто подскажет куда перенаправить сообщение. Или перенаправьте сами. Єто из тематического всеукраинского чата в вайбере:
"Крайне важно для Черниговцев!!! Сейчас в Тупичев стоит несколько колонн вражеской техники возле спиртзавода, ждут заправки! К ним едет колонна бензовозов, эта колонна сейчас едет по Городне! Срочно сообщите об этом куда только можно, нужно не дать им дозаправиться, иначе попрут на Чернигов! - інформація від місцевих жителів (перевірена)!"
Резніков — жителям сіл: Особливе прохання для мешканців українських сіл і невеликих містечок, а також усіх, хто матиме відповідну нагоду. Якщо повз вас пройшла колона російської бронетехніки, за нею через деякий час бути йти колона з паливом. Затримайте або спаліть її. Російські танки просто зупиняться, наші війська їх захоплять і використають проти ворога.
По ідеї можна захопити місцевим хлопцям. Декілька тон соляри - квартира в Києві або круте авто. Я б точно захопив.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
yanyura написав:Во-вторых, на первом снимке хвостовое оперение (стабилизатор) лежит на проезжей части рядом с "зеброй", с противоположной стороны от человека и оно хорошо заметно. На видео оно тоже заметно.
Несмотря опасность от неразорвавшегося снаряда, кто-то отделил от него его хвостовую часть, если это она, и уложил ее рядом? Или хвостовая часть отделилась от снаряда при ударе об асфальт, но почему не взорвался снаряд? Как снаряд, который пробивает броню до 12-16 см, пробил без разрыва слой асфальта, и, при этом, не был смят его корпус? Наконец, где остальные снаряды от залпа, ведь, например, в РСЗО 9К58 12 направляющих?
Дуже коротка вижимка від колишнього військово-службовця України
Все буде чотко, тримаємось!
--- увага сильні вирази в відео
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wild2006 написав:В Мелитопольском районе опять катается армия РФ куда хочет, опять отрубили свет Вода и связь на очереди.
Вы хоть гвоздей в асфальт позибивайте шоли.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
andrijk777 написав: Ідеальний варіант для України - якщо Гітлера скинуть свої. Якщо піде тисячі гробів, якщо підуть санкції - народ(в РФ) може вийти на вулиці. Олігархи також ой як не хочуть щоб їх західні активи/вілли були заморожені. Надії на це звичайно мало, але вона є.
Когда нацистская Германия шла к своему концу и потери шли на миллионы, настоящего Гитлера (который Адольф), тоже хотели убрать. Но их спецслужбы стояли до конца.
Абсолютно інша ситуація. Щоб там не розказувати, Гітлера підтримували 90%+ німців. Війна Гітлера якби була "правильна" - це реванш за програш в 1 світовій. Війна Путіна - це чиста агресія, без причин. Олігархів(тобто впливових і багатих "простих людей") в Третьому рейху не було. Олігархи можуть скинути(знищити) Путіна і їм нічого не буде. Надія все-таки є, головне вистояти.
С историей у Вас проблемы. Правильно разве что только подчёркнутое.