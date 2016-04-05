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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 102103104105106 ... 108>
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 16:40

Re: Напад росії на Україну

  Успіх написав:Тепер чекаю на автобус їхати у військову частину...
Далі буде....

Хоч не кажи в яку і не роби ніяких фоток та натяків - удачі!
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 16:42

  Успіх написав:Тепер чекаю на автобус їхати у військову частину...
Далі буде....


Давай Долярчик. Удачі. Замочи пару виродків
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 16:45

  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:
  fler написав:Сейчас сообщение из Сибири - у них тоже мобилизуют и отправляют в Украину. Говорят, что во всех регионах такое.(( Радости у них нет по этому поводу.
Как ни странно, не верят, что у нас лупят по мирным жителям, думают, что это провокации диверсантов с Запада.


так щось тоді не зрозуміло, де спротив? той бунт, "шо бєспощадєн і страшен" (с) чи все ж настільки тєрпіли, що подохнуть і не пікнуть?

Спротив є.
Но не всё сразу. Против Афгана тоже был спротив. Но подействовал через несколько лет. В Питере были митинги, которые полиция жёстко разгоняла и очень много задержаний. Разговаривал с людьми, участвовавшими. Только что разговаривал с племяшкой в Питере, говорит, что многие против и потрясены войной. Но активный протест пока не массовый. Для масс. протестов надо много 200-х.
В этой связи очень верно обращение Ирины Верещук к Красному Кресту.
Вообще, поведение нашего руководства сейчас, на мой взгляд, исключительно верное и заслуживает высших оценок.
По ссылке, кот. выше дали - https://twitter.com/mich261213/status/1497525668095172608 - понравился коммент Ходорковского:
Политики превращаются в клоунов, клоуны становятся героями.


на рахунок афгана - з середини 80х, це з моїх більш-менш свідомих років, щось не пригадую спротиву, боялися так, а щоб протестували - ні.
їм не полонених показувати треба, а відоси розгромленої і спаленої техніки і трупи навколо неї. так до них швидше дійте.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 16:45

Re: Напад росії на Україну

Тут была позитивная инфа
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 26 лют, 2022 16:58, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 16:47

  flyman написав:
  ЛАД написав:
"Дякую своєму другу, пану президенту Реджепу Таїпу Ердогану та турецькому народу за потужну підтримку. Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Туреччини сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде!" - написав у Twitter президент Володимир Зеленський.

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/02/26/7134757/

Ще пишуть, що вже погоджено відключення РФ від SWIFT.
Так що важливо протриматися ще кілька днів, буде кидок "смертельно раненої кішки", а далі РФ почнуть додушувати санкціями, а Україні надійде обіцяна допомога як військова, так і грошима і гуманітаркою.

Ещё нет, Германия против, у них экономика упадёт без российского газа. К тому же все переоценивают значимость Свифта для РФ, сейчас не 2014, загуглите СПФС.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 16:47

  Василь-Рівне написав:
  Успіх написав:Тепер чекаю на автобус їхати у військову частину...
Далі буде....

Хоч не кажи в яку і не роби ніяких фоток та натяків - удачі!

Та я знаю.
Дякую
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 16:48

Из Василькова сообщают, что местная самооборона гоняет по полям перепуганные группы российских десантников, которые пытаются прорваться в сторону Обухова. Пленных брать не собираются, хотят чтоб ответили за убитых на КП пацанов.
Дословно: «Зароем!».
Живыми или нет, я не уточнял
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 16:49

  Хомякоид написав:
  Успіх написав:Тепер чекаю на автобус їхати у військову частину...
Далі буде....


Давай Долярчик. Удачі. Замочи пару виродків

Дякую.
Постараюсь!
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 16:58

  lapay написав:Зброї на складах вистачить. Якщо правда, що там вже почалась мобілізація, то вони повернуться з більшими силами і більш підготовленими, як це було колись у Фінляндії.

Та зброї вистарчить, але якої зброї? Стрілецької хіба. Танки і БТР я думаю задіяні по максимуму.
І як це буде виглядати - резервісти без мотивації з автоматами будуть йди в наступ?
Ні, в Фінляндії було на так.
По-перше там була лінія оборони. Москалі просто не змогли її прорвати, тим більше наступали зимою.
І по-друге в СРСР була потужна промисловість. Танків, наприклад, клепати 10!!!! в день.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 26 лют, 2022 18:31, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 16:59

  Zebra написав:Не знаю как там в других городах, особенно на ЗУ, но в Чернигове уже около 10 тысяч бойцов теробороны, у многих личное нарезное оружие, но у кого нету, всем раздавали, я не делал фото и видео этого количества людей, которое приехало и рассредоточилось в рядом расположенном лесе, но это просто какой то майдан, тысячи просто были и постоянный поток тогда, когда я приезжал по делам.


Молодцы. Если действительно 10 тыс.то никакая армия вас не возьмет.
Бейте гадов которые лезут.
Удержите Чернигов в Украине, будете вместе со всеми и в Евросоюзе и НАТО.
Не пускайте туда мордор.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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