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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 103104105106107108>
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 17:06

  Успіх написав:Тепер чекаю на автобус їхати у військову частину...
Далі буде....

Удачи Вам!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 17:09

  phantom_systems написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:"Дякую своєму другу, пану президенту Реджепу Таїпу Ердогану та турецькому народу за потужну підтримку. Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Туреччини сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде!" - написав у Twitter президент Володимир Зеленський.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/02/26/7134757/

Ще пишуть, що вже погоджено відключення РФ від SWIFT.
Так що важливо протриматися ще кілька днів, буде кидок "смертельно раненої кішки", а далі РФ почнуть додушувати санкціями, а Україні надійде обіцяна допомога як військова, так і грошима і гуманітаркою.

Ещё нет, Германия против, у них экономика упадёт без российского газа. К тому же все переоценивают значимость Свифта для РФ, сейчас не 2014, загуглите СПФС.

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/02/26/7134758/
та переживуть, якось, Пн.Корея живе ж
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 17:11

Re: Напад росії на Україну

  andrijk777 написав:Та зброї вистарчить, але якої зброї? Стрілецької хіба. Танки і БТР я думаю задіяні по максимуму.
І як це буде виглядати - резервісти без мотивації з автоматами будуть йди в наступ?
Ні, в Фінляндії було на так.
По-перше там була лінія оборони. Москалі просто не змогли її прорвати, там більше наступали зимою.
І по-друге в СРСР була потужна промисловість. Танків, наприклад, клепати 10!!!! в день.

В нас теж радянська зброя. Якщо Захід дасть нам достатньо зброї, то ми вистоємо.
Лінія була на літеру х.., це совєти зробили з неї щось непереможне, хоч непероможним був фінський потяг до свободи.
Будуть воювати, поки запаси вичерпають, а потім цей ... може і тактичну ядерну застосувати, в Чечні теж хотіли.

Одна надія на Новічок...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 17:23

  ЛАД написав:
  Успіх написав:Тепер чекаю на автобус їхати у військову частину...
Далі буде....

Удачи Вам!

Дякую!

Приїхали до частини - нам сказали, що все ввечері скажуть - "що і до чого".
Показали лише, де укриття, у разі тривоги.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 17:24

  Успіх написав:
  ЛАД написав:
  Успіх написав:Тепер чекаю на автобус їхати у військову частину...
Далі буде....

Удачи Вам!

Дякую!

Приїхали до частини - нам сказали, що все ввечері скажуть - "що і до чого".
Показали лише, де укриття, у разі тривоги.

В тебе яка військова спеціальність?

нагодували? в шапці?
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 17:29

Re: Напад росії на Україну

може дадуть дорожну карту в ЄС?
https://bykvu.com/ua/bukvy/prezydent-polshchi-zaklykav-nehaino-nadaty-ukraini-status-kandydata-na-chlenstvo-v-ies/
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 17:29

  flyman написав:
  phantom_systems написав:
  flyman написав:........
Ще пишуть, що вже погоджено відключення РФ від SWIFT.
Так що важливо протриматися ще кілька днів, буде кидок "смертельно раненої кішки", а далі РФ почнуть додушувати санкціями, а Україні надійде обіцяна допомога як військова, так і грошима і гуманітаркою.

Ещё нет, Германия против, у них экономика упадёт без российского газа. К тому же все переоценивают значимость Свифта для РФ, сейчас не 2014, загуглите СПФС.

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/02/26/7134758/
та переживуть, якось, Пн.Корея живе ж

Из Вики:
По итогам 2020 года доля СПФС во внутрироссийском трафике составила 20,6 % от общего числа операций. На конец 2020 года 23 иностранных банка подключились к СПФС из Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии и Швейцарии[24].

В марте 2021 года Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И договорились об активном расширении использования СПФС в расчётах между странами[25].

Банк России поставил цель довести долю СПФС в рамках внутрироссийского трафика до 30 % к 2023 году[26].

9 декабря 2021 года начальник управления департамента национальной платёжной системы Банка России Денис Барышков объявил о том, что к СПФС подключились все банки Белоруссии. Кроме того он указал, что к системе уже подключились 38 участников из девяти стран. В том числе банки Турции, Франции, Японии и Швеции[27], а также Кубы и Таджикистана[28]. Кроме того он же добавил, что ЦБ России реализовал возможность организации на площадке иностранного ЦБ или дочерней компании шлюза для обеспечения «бесшовного взаимодействия» между СПФС и локальной системой передачи финансовых сообщений[29

Т.о. даже сегодня отключение от SWIFT будет весьма существенным. Тем более, что "банкам Турции, Франции, Японии и Швеции" их правительства легко могут запретить подключение к СПФС.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 17:29

  flyman написав:
  Успіх написав:
  ЛАД написав:[quТепер чекаю на автобус їхати у військову частину...
Далі буде....

Удачи Вам!

Дякую!

Приїхали до частини - нам сказали, що все ввечері скажуть - "що і до чого".
Показали лише, де укриття, у разі тривоги.

В тебе яка військова спеціальність?

нагодували? в шапці?[/quote]
-----

Підсобний робітник/рядовий солдат пише...
Ще ні, я тільки приїхав.
Казали що "знайомство" і т.п. - буде ввечері.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 17:33

  Успіх написав:
Підсобний робітник/рядовий солдат пише...
Ще ні, я тільки приїхав.
Казали що "знайомство" і т.п. - буде ввечері.

рядовий то звання.

а що є така спеціальність "Підсобний робітник"?

це що стройбат?

хм, кажи, що можеш завгоспом або бригадиром
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 17:35

  flyman написав:
  Успіх написав:
Підсобний робітник/рядовий солдат пише...
Ще ні, я тільки приїхав.
Казали що "знайомство" і т.п. - буде ввечері.

рядовий то звання.

а що є така спеціальність "Підсобний робітник"?

це що стройбат?

хм, кажи, що можеш завгоспом або бригадиром

То в воєнному білеті писало.
А я зараз тільки в частину приїхав - може тут ще що напишуть.
Я ж не служив - тому ні ху-ху у військових речах не знаю))
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 26 лют, 2022 17:36, всього редагувалось 1 раз.
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