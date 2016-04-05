ЛАД написав:"Дякую своєму другу, пану президенту Реджепу Таїпу Ердогану та турецькому народу за потужну підтримку. Заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога Туреччини сьогодні вкрай важливі. Народ України ніколи цього не забуде!" - написав у Twitter президент Володимир Зеленський. https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/02/26/7134757/
Ще пишуть, що вже погоджено відключення РФ від SWIFT. Так що важливо протриматися ще кілька днів, буде кидок "смертельно раненої кішки", а далі РФ почнуть додушувати санкціями, а Україні надійде обіцяна допомога як військова, так і грошима і гуманітаркою.
Ещё нет, Германия против, у них экономика упадёт без российского газа. К тому же все переоценивают значимость Свифта для РФ, сейчас не 2014, загуглите СПФС.
andrijk777 написав:Та зброї вистарчить, але якої зброї? Стрілецької хіба. Танки і БТР я думаю задіяні по максимуму. І як це буде виглядати - резервісти без мотивації з автоматами будуть йди в наступ? Ні, в Фінляндії було на так. По-перше там була лінія оборони. Москалі просто не змогли її прорвати, там більше наступали зимою. І по-друге в СРСР була потужна промисловість. Танків, наприклад, клепати 10!!!! в день.
В нас теж радянська зброя. Якщо Захід дасть нам достатньо зброї, то ми вистоємо. Лінія була на літеру х.., це совєти зробили з неї щось непереможне, хоч непероможним був фінський потяг до свободи. Будуть воювати, поки запаси вичерпають, а потім цей ... може і тактичну ядерну застосувати, в Чечні теж хотіли.
Одна надія на Новічок...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
flyman написав:........ Ще пишуть, що вже погоджено відключення РФ від SWIFT. Так що важливо протриматися ще кілька днів, буде кидок "смертельно раненої кішки", а далі РФ почнуть додушувати санкціями, а Україні надійде обіцяна допомога як військова, так і грошима і гуманітаркою.
Ещё нет, Германия против, у них экономика упадёт без российского газа. К тому же все переоценивают значимость Свифта для РФ, сейчас не 2014, загуглите СПФС.
По итогам 2020 года доля СПФС во внутрироссийском трафике составила 20,6 % от общего числа операций. На конец 2020 года 23 иностранных банка подключились к СПФС из Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии и Швейцарии[24].
В марте 2021 года Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И договорились об активном расширении использования СПФС в расчётах между странами[25].
Банк России поставил цель довести долю СПФС в рамках внутрироссийского трафика до 30 % к 2023 году[26].
9 декабря 2021 года начальник управления департамента национальной платёжной системы Банка России Денис Барышков объявил о том, что к СПФС подключились все банки Белоруссии. Кроме того он указал, что к системе уже подключились 38 участников из девяти стран. В том числе банки Турции, Франции, Японии и Швеции[27], а также Кубы и Таджикистана[28]. Кроме того он же добавил, что ЦБ России реализовал возможность организации на площадке иностранного ЦБ или дочерней компании шлюза для обеспечения «бесшовного взаимодействия» между СПФС и локальной системой передачи финансовых сообщений[29
Т.о. даже сегодня отключение от SWIFT будет весьма существенным. Тем более, что "банкам Турции, Франции, Японии и Швеции" их правительства легко могут запретить подключение к СПФС.