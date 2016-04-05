Додано: Суб 26 лют, 2022 17:50

ЛАД, есть боеготовая техника на ходу, есть техника на хранении, есть - на консервации.

Всё боеготовое уже на границах Украины или в ней, скорее всего. С хранения - нужно проверить и обкатать НОВЫМИ экипажами, которые за рычагами лет ... надцать не сидели. Движки проверить и т.д. Боевое слаживание и т.п. Иначе идти в наступление - самоубийство... Это с месяц времени + переброска.

Снятие с консервации - это вообще отдельное приключение, с ПОЛНЫМ сервисом и заменой запчастей...

Кто к нам с чем и зачем - тот от того и того. (с) Моё.