RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 104105106107108>
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 17:36

Re: Напад росії на Україну

Рота обеспечения Ахтырку сутки удерживала...
Кто к нам с чем и зачем - тот от того и того. (с) Моё.
Daralex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7595
З нами з: 27.07.10
Подякував: 388 раз.
Подякували: 1804 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 17:41

  andrijk777 написав:
  lapay написав:Зброї на складах вистачить. Якщо правда, що там вже почалась мобілізація, то вони повернуться з більшими силами і більш підготовленими, як це було колись у Фінляндії.

Та зброї вистарчить, але якої зброї? Стрілецької хіба. Танки і БТР я думаю задіяні по максимуму.
І як це буде виглядати - резервісти без мотивації з автоматами будуть йди в наступ?
Ні, в Фінляндії було на так.
По-перше там була лінія оборони. Москалі просто не змогли її прорвати, там більше наступали зимою.
І по-друге в СРСР була потужна промисловість. Танків, наприклад, клепати 10!!!! в день.

Из Вики:
По состоянию на 2017 год, танковые войска Сухопутных войск ВС России насчитывают в строю 3030 танков и 10200 танков на хранении, а также 250 танков в соединениях Береговых войск ВМФ

Есть и такое:
Американское издание патриотической направленности, ссылаясь на данные GlobalFirepower.com, уверяло, что Москва располагает примерно 22 тысячами танков.

https://lenta.ru/news/2020/09/19/tank/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21497
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 17:43

Re: Напад росії на Україну

  flyman написав:хм, кажи, що можеш завгоспом або бригадиром

Скажу, що вмію в теорії ділити великі площі на смарти)))))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2948
З нами з: 18.03.21
Подякував: 99 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 17:45

  Успіх написав:..........
А я зараз тільки в частину приїхав - може тут ще що напишуть.
Я ж не служив - тому ні ху-ху у військових речах не знаю))

Вы там поаккуратнее, особенно поначалу.
А то, бывает, взял в руки автомат, научился обойму снаряжать и чувствует себя суперменом и бессмертным.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21497
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 17:47

  Успіх написав:
  flyman написав:хм, кажи, що можеш завгоспом або бригадиром

Скажу, що вмію в теорії ділити великі площі на смарти)))))

це добре.
значить зможеш навести кадр в джавеліні на танк і зробити фотку кнопкою пуск,
і зразу в кущі
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28524
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1397 раз.
Подякували: 2484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 17:49

  ЛАД написав:
  Успіх написав:..........
А я зараз тільки в частину приїхав - може тут ще що напишуть.
Я ж не служив - тому ні ху-ху у військових речах не знаю))

Вы там поаккуратнее, особенно поначалу.
А то, бывает, взял в руки автомат, научился обойму снаряжать и чувствует себя суперменом и бессмертным.

Головне зброю на своїх і на себе не направляти)))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2948
З нами з: 18.03.21
Подякував: 99 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 17:50

Re: Напад росії на Україну

ЛАД, есть боеготовая техника на ходу, есть техника на хранении, есть - на консервации.
Всё боеготовое уже на границах Украины или в ней, скорее всего. С хранения - нужно проверить и обкатать НОВЫМИ экипажами, которые за рычагами лет ... надцать не сидели. Движки проверить и т.д. Боевое слаживание и т.п. Иначе идти в наступление - самоубийство... Это с месяц времени + переброска.
Снятие с консервации - это вообще отдельное приключение, с ПОЛНЫМ сервисом и заменой запчастей...
Кто к нам с чем и зачем - тот от того и того. (с) Моё.
Daralex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7595
З нами з: 27.07.10
Подякував: 388 раз.
Подякували: 1804 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 17:51

Re: Напад росії на Україну

  flyman написав:це добре.
значить зможеш навести кадр в джавеліні на танк і зробити фотку кнопкою пуск,
і зразу в кущі

А в кущі - від "атвєтки" ховатись?

Коротше - чого я питаю - нас мають все навчити за....день-два? :shock:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2948
З нами з: 18.03.21
Подякував: 99 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 17:53

В Харькове авария на электросетях. Московский и Киевский районы без света.
Не знаю, полностью районы или частично. И не знаю причин аварии - просто или в результате обстрела.
Сегодня около 16.00 стреляли сильно, не знаю где. Слышно было сильно и, пожалуй, самый сильный обстрел за всё время.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21497
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 17:55

  Успіх написав:
  flyman написав:це добре.
значить зможеш навести кадр в джавеліні на танк і зробити фотку кнопкою пуск,
і зразу в кущі

А в кущі - від "атвєтки" ховатись?

Коротше - чого я питаю - нас мають все навчити за....день-два? :shock:

ти вже багато чого знаєш:
1. не наводити зброю на товаришів
2. стріляй і ховайсь
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28524
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1397 раз.
Подякували: 2484 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 104105106107108>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 443399
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2254
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1598)
26.02.2022 18:36
Рынок ОВГЗ (2823)
26.02.2022 14:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.