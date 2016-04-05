lapay написав:Зброї на складах вистачить. Якщо правда, що там вже почалась мобілізація, то вони повернуться з більшими силами і більш підготовленими, як це було колись у Фінляндії.
Та зброї вистарчить, але якої зброї? Стрілецької хіба. Танки і БТР я думаю задіяні по максимуму. І як це буде виглядати - резервісти без мотивації з автоматами будуть йди в наступ? Ні, в Фінляндії було на так. По-перше там була лінія оборони. Москалі просто не змогли її прорвати, там більше наступали зимою. І по-друге в СРСР була потужна промисловість. Танків, наприклад, клепати 10!!!! в день.
Из Вики:
По состоянию на 2017 год, танковые войска Сухопутных войск ВС России насчитывают в строю 3030 танков и 10200 танков на хранении, а также 250 танков в соединениях Береговых войск ВМФ
Есть и такое:
Американское издание патриотической направленности, ссылаясь на данные GlobalFirepower.com, уверяло, что Москва располагает примерно 22 тысячами танков.
ЛАД, есть боеготовая техника на ходу, есть техника на хранении, есть - на консервации. Всё боеготовое уже на границах Украины или в ней, скорее всего. С хранения - нужно проверить и обкатать НОВЫМИ экипажами, которые за рычагами лет ... надцать не сидели. Движки проверить и т.д. Боевое слаживание и т.п. Иначе идти в наступление - самоубийство... Это с месяц времени + переброска. Снятие с консервации - это вообще отдельное приключение, с ПОЛНЫМ сервисом и заменой запчастей...
Кто к нам с чем и зачем - тот от того и того. (с) Моё.
В Харькове авария на электросетях. Московский и Киевский районы без света. Не знаю, полностью районы или частично. И не знаю причин аварии - просто или в результате обстрела. Сегодня около 16.00 стреляли сильно, не знаю где. Слышно было сильно и, пожалуй, самый сильный обстрел за всё время.