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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 105106107108>
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 18:01

Re: Напад росії на Україну

  flyman написав:ти вже багато чого знаєш:

Та ти, наче, більше знаєш ;)
Чому не у воєнкоматі?
Чи на велику довго петляти?))))
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 18:04

  Daralex написав:ЛАД, есть боеготовая техника на ходу, есть техника на хранении, есть - на консервации.
Всё боеготовое уже на границах Украины или в ней, скорее всего. С хранения - нужно проверить и обкатать НОВЫМИ экипажами, которые за рычагами лет ... надцать не сидели. Движки проверить и т.д. Боевое слаживание и т.п. Иначе идти в наступление - самоубийство... Это с месяц времени + переброска.
Снятие с консервации - это вообще отдельное приключение, с ПОЛНЫМ сервисом и заменой запчастей...

Всё так, но сильно сомневаюсь, что "всё боеготовое уже на границах Украины или в ней". Все 3030 танков, если верить Вики.
Снятие с хранения - 2-3 дня для основной массы техники (когда-то делал, правда, не танки). С консервации, наверное, сложнее, не сталкивался.

P.s. Что-то сегодня слишком часто возд. тревога. Сейчас опять объявили.

P.p.s. Кстати, кто бы объяснил смысл воздушных тревог? Самолётов над Харьковом ни разу не видел.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 26 лют, 2022 18:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 18:19

  Успіх написав:
  flyman написав:ти вже багато чого знаєш:

Та ти, наче, більше знаєш ;)
Чому не у воєнкоматі?
Чи на велику довго петляти?))))

підірвали мости всі
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 18:21

  Успіх написав:
  flyman написав:ти вже багато чого знаєш:

Та ти, наче, більше знаєш ;)
Чому не у воєнкоматі?
Чи на велику довго петляти?))))

ще тобі одна інструкція на ніч

===

В общем, почитав все то, что рекомендуют нам на случай войны, я решил написать вам свои рекомендации на эту тему.
Надеюсь, они вас хоть немножко успокоят. Но говорю сразу, что вы вправе с ними не согласиться и даже можете критиковать, так как выражаю я сугубо своё личное мнение.
Скажу только: все, что будет описано ниже — это не из прочитанных книг или просмотренных фильмов; это исключительно личный опыт, пережитый в таких нестабильный регионах как Ливия, Сирия, Пакистан и др.
52 поездки в «Серую зону» на Донбас тоже учтены.
1. Итак, всем известно, что главный союзник войны — паника, а главный враг — спокойствие.
Войну не ждут через час или через день, война всегда начинается внезапно.
Первый совет, который мне давали в Ливии, звучал так: «Оставайся там (кафе, магазин, офис, школа, церковь и т.д.), где тебя настигла бомбардировка». Как показал опыт, и правда, те кто бежали, попадали под ракетные обстрелы или перекрёстный огонь, а те кто пересиживал — выживали.
2. Самым главным советом, которые дают сегодня комментаторы этой темы, является тема бомбоубежищ или укрытий. Но всё то, что у нас называют убежищем и куда предлагают «спуститься», чтоб переждать активные фазы боев, ни что иное как смертельные ловушки и потенциальные братские могилы.
Не знаю, какие там бомбоубежища на Западе, но, побывав далеко не на одной войне, только в Израиле я видел то, что можно назвать укрытием.
Объясняю: помните правило трёх (три минуты без воздуха/три дня без воды/три недели без еды) ?. Так вот, в любом укрытии, в которое вы захотите спуститься, должна быть автономная система кондиционирования и подачи воды. Если в подвале в который вы спустились нет источника воды и воздуха — это потенциальна ловушка, в которую человек попал добровольно.
В случае попадания снаряда в такое помещение выбраться не удастся, и помощи будет ждать неоткуда.
Готорят, что в Киеве есть настоящие бомбоубежища, они интегрированы в систему метро, но нас с вами, простых людей, туда врятли пустят.
И, поверьте, когда начнётся война, рассчитывать придётся только на самих себя, на свой внутренний мир и свои знания.
Рекомендации: как нам говорили ООНовцы, самым лучшим укрытием для людей, живущих в зоне боевых действий, является их дом.
У нас на этот счёт говорят, что дома и стены лечат.
Если свой дом/квартиру правильно подготовить, то они станут нам спасением.
Советы по укреплению очень простые, о них наверняка слышали многие, например, нужно заклеить скотчем окна, чтоб в случае удара взрывной волной не порезаться осколками. Но этого конечно же мало.
Самое важное, как на мой счёт, о чем я не читал нигде: в каждой квартире/доме есть пространство между комнатами (сразу за входными дверьми). Где-то оно больше, где-то меньше, но такое есть везде. Это пространство рекомендуется сделать жилым модулем, так как именно оно находится между несущими конструкциями/стенами дома. Так же укрепив и закрыв все двери в это пространство можно полностью остаться автономными по отношению к внешнему миру, что предаст ощущение спокойствия прежде всего паникерам и детям. Также в межкомнатном пространстве можно спокойно использовать свет/свечи, чего категорически нельзя делать в комнатах с окнами, которые выходят на улицу (это важный момент!), чтоб невольно не стать провоцирующим фактором как для человека с оружием в руках, так и для мародеров. Проще говоря, в комнатах с окнами ночью нельзя включать свет, фонарик, жечь свечи итд.
Небольшая ремарка: подавляющее большинство людей, которые выжили после боев за Алеппо, Сирт, Багдад, Триполи и т.д. были те, кто остался у себя дома, а не поддался всеобщей паники и стал бежать (или спустился в неприспособленное убежище).
3. «Тревожный чемоданчик».
Среди рекомендаций которые нам озвучили, далеко не последнее место занимает сумка с самыми необходимыми вещами.

Что хочу сказать на этот счёт я: что бы вы ни взяли с собой в убежище, вы всегда возьмёте не всё, что вам понадобится в дальнейшем.
Если вы останетесь дома, всё необходимое будет под руками.
Еще важно понимать, что первым что пострадает в случае начала войны — логистика. И вот тут уже каждый понимает сам, в чем он нуждается прежде всего и без чего не может жить. Те же самые ООНовцы рекомендуют в случае стрессовых ситуаций, связанных с войной, следовать потребностям своего организма. Это поможет пережить тревожность и немножко успокоиться.
Например, если вам хочется шоколада, кушайте шоколад.
Но, в первую очередь на перебои в логистике следует обратить внимание людям, нуждающимся в тех или иных медицинских препаратах (например, инсулин или баллончики для дыхания). Здесь запас рекомендуется сделать с расчёта на два месяца. А вот скоропортящейся едой с маленьким сроком годности запасаться не рекомендуют, так как кушать будет хотеться мало. В основном акцент советуют делать на то, что можно кушать не готовя (консервы, орехи, печенье, и тд), и на то, что едят дети.
4. Вода.
Все знают, что в больших городах вода из-под крана непригодна для питья.
Но мало кто задумывается над тем, какой будет эта вода, если в неё перестанут десятками тон всыпать хлорку, очистители и прочие химические смеси, о которых мы даже не подозреваем. Поверьте, для того, чтоб в наших домах была более-менее чистая вода, мало того, чтоб работали насосные станции; если эту воду перестать очищать, вы даже кран не сможете открыть, не говоря о том, чтоб пить эту воду. Это касается квартир, а вот в убежищах с водой будет ещё хуже, что является плюсом к тому, чтоб туда не спускаться.
Что рекомендуется: советская система водоснабжения просчитывала возможность прекращения централизованной подачи воды в случае войны, в связи с чем, в больших городах была разработана и внедрена сеть автономных источников воды, где воду можно было бы раздобыть в пешей доступности.
Эту систему мы знаем под названием «колонка», «бювет», «источник» и т.д., и она хорошо зарекомендовала себя в Донецке в 2014-2015.
К большому сожалению в Киеве (не знаю как в других городах), многие бюветы пришли в упадок, но, как говорят специалисты, сами скважины остались, и в случае необходимости их можно легко расконсервировать и починить.
Это, возможно, кажется фантастикой, но вода — это такие же нешуточные вещи, как и воздух. И если в селах есть колодцы, то в больших городах вода будет на вес золота.
5. Электричество.
Где бы вы ни решили переждать активную фазу войны, везде будут перебои с электричеством. Проще говоря, его не будет, как не будет и бензина, газа и прочих энергоресурсов. Увы, но их поставки на некоторое время прекращались везде, где мне приходилось бывать.
Помните, что современные телефоны уязвимы в первую очередь, так как большинство из них не могут продержаться без зарядок более суток.
Рекомендуется: собрать все имеющиеся в доме мобильные телефоны, зарядить их, вынуть батареи и пользоваться ими по очереди (сел один - включили другой). Так вы продлите свою автономность и максимально долго будете на связи с родными и близкими. Также можно зарядить все, от чего в дальнейшем можно зарядить телефон (
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 18:22

Миколаїв. За містом чутно обстріли - вперше збоку Очакова. Стріляють не часто, спочатку було по три вибухи з інтервалом десь 10 хвилин, а зараз 12 підряд - мабуть РСЗО чи як там його - ми бачили, як в наш бік летить ракета. В небі поки тихо. З іншого боку нашого будинку чути канонаду - це десь у центрі, може біля мосту.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 18:23


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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 18:25

  ЛАД написав:P.p.s. Кстати, кто бы объяснил смысл воздушных тревог? Самолётов над Харьковом ни разу не видел.

Когда шмаляют из РСЗО, то тоже воздушная тревога

У нас окраину города сегодня 2 раза обшмаляли из РСЗО
С попаданием в жилые дома
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 18:31

  ЛАД написав:P.s. Что-то сегодня слишком часто возд. тревога. Сейчас опять объявили.

P.p.s. Кстати, кто бы объяснил смысл воздушных тревог? Самолётов над Харьковом ни разу не видел.

Ну теоретично повітряну тривогу можуть перед обстрілом об'явити. От тільки від моменту пуску ракет з того ж "Граду" до їх падіння надто мало часу та й техніки немає щоб пуски детектити.
Ладно в Харкові, тут у Львові Садовий по кілька раз на день повітряну тривогу об'являє. ))
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 18:31

  flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:ти вже багато чого знаєш:

Та ти, наче, більше знаєш ;)
Чому не у воєнкоматі?
Чи на велику довго петляти?))))

підірвали мости всі


Казав тобі крути педалі на Житомир зразу.
Тепер тільки за автомат та зихищати кавалірки.
Можеш там ще де недобудовано ДОТ зробити.
Вікна мішками з піском заклади, та стріляй через отвір по оркам.
В перервах нам фотки та короткі коментарі висилай. :D
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 18:41

  lapay написав:В нас теж радянська зброя. Якщо Захід дасть нам достатньо зброї, то ми вистоємо.
Лінія була на літеру х.., це совєти зробили з неї щось непереможне, хоч непероможним був фінський потяг до свободи.
Будуть воювати, поки запаси вичерпають, а потім цей ... може і тактичну ядерну застосувати, в Чечні теж хотіли.

Одна надія на Новічок...

Теж радянська, але оборонятись набагато легше, тим більше на своїй землі.
Фінська війна зовсім інша. Там була відносно вузька ділянка фронту. Построїли хорошу оборону + лісна місцевість + зима. Червоні просто не вміли воювати в таких умовах. Танки в лісі слабо ефективні.
andrijk777
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