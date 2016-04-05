Додано: Суб 26 лют, 2022 18:21

Успіх написав: flyman написав: ти вже багато чого знаєш: ти вже багато чого знаєш:

Та ти, наче, більше знаєш

Чому не у воєнкоматі?

Чи на велику довго петляти?)))) Та ти, наче, більше знаєшЧому не у воєнкоматі?Чи на велику довго петляти?))))

ще тобі одна інструкція на ніч===В общем, почитав все то, что рекомендуют нам на случай войны, я решил написать вам свои рекомендации на эту тему.Надеюсь, они вас хоть немножко успокоят. Но говорю сразу, что вы вправе с ними не согласиться и даже можете критиковать, так как выражаю я сугубо своё личное мнение.Скажу только: все, что будет описано ниже — это не из прочитанных книг или просмотренных фильмов; это исключительно личный опыт, пережитый в таких нестабильный регионах как Ливия, Сирия, Пакистан и др.52 поездки в «Серую зону» на Донбас тоже учтены.1. Итак, всем известно, что главный союзник войны — паника, а главный враг — спокойствие.Войну не ждут через час или через день, война всегда начинается внезапно.Первый совет, который мне давали в Ливии, звучал так: «Оставайся там (кафе, магазин, офис, школа, церковь и т.д.), где тебя настигла бомбардировка». Как показал опыт, и правда, те кто бежали, попадали под ракетные обстрелы или перекрёстный огонь, а те кто пересиживал — выживали.2. Самым главным советом, которые дают сегодня комментаторы этой темы, является тема бомбоубежищ или укрытий. Но всё то, что у нас называют убежищем и куда предлагают «спуститься», чтоб переждать активные фазы боев, ни что иное как смертельные ловушки и потенциальные братские могилы.Не знаю, какие там бомбоубежища на Западе, но, побывав далеко не на одной войне, только в Израиле я видел то, что можно назвать укрытием.Объясняю: помните правило трёх (три минуты без воздуха/три дня без воды/три недели без еды) ?. Так вот, в любом укрытии, в которое вы захотите спуститься, должна быть автономная система кондиционирования и подачи воды. Если в подвале в который вы спустились нет источника воды и воздуха — это потенциальна ловушка, в которую человек попал добровольно.В случае попадания снаряда в такое помещение выбраться не удастся, и помощи будет ждать неоткуда.Готорят, что в Киеве есть настоящие бомбоубежища, они интегрированы в систему метро, но нас с вами, простых людей, туда врятли пустят.И, поверьте, когда начнётся война, рассчитывать придётся только на самих себя, на свой внутренний мир и свои знания.Рекомендации: как нам говорили ООНовцы, самым лучшим укрытием для людей, живущих в зоне боевых действий, является их дом.У нас на этот счёт говорят, что дома и стены лечат.Если свой дом/квартиру правильно подготовить, то они станут нам спасением.Советы по укреплению очень простые, о них наверняка слышали многие, например, нужно заклеить скотчем окна, чтоб в случае удара взрывной волной не порезаться осколками. Но этого конечно же мало.Самое важное, как на мой счёт, о чем я не читал нигде: в каждой квартире/доме есть пространство между комнатами (сразу за входными дверьми). Где-то оно больше, где-то меньше, но такое есть везде. Это пространство рекомендуется сделать жилым модулем, так как именно оно находится между несущими конструкциями/стенами дома. Так же укрепив и закрыв все двери в это пространство можно полностью остаться автономными по отношению к внешнему миру, что предаст ощущение спокойствия прежде всего паникерам и детям. Также в межкомнатном пространстве можно спокойно использовать свет/свечи, чего категорически нельзя делать в комнатах с окнами, которые выходят на улицу (это важный момент!), чтоб невольно не стать провоцирующим фактором как для человека с оружием в руках, так и для мародеров. Проще говоря, в комнатах с окнами ночью нельзя включать свет, фонарик, жечь свечи итд.Небольшая ремарка: подавляющее большинство людей, которые выжили после боев за Алеппо, Сирт, Багдад, Триполи и т.д. были те, кто остался у себя дома, а не поддался всеобщей паники и стал бежать (или спустился в неприспособленное убежище).3. «Тревожный чемоданчик».Среди рекомендаций которые нам озвучили, далеко не последнее место занимает сумка с самыми необходимыми вещами.Что хочу сказать на этот счёт я: что бы вы ни взяли с собой в убежище, вы всегда возьмёте не всё, что вам понадобится в дальнейшем.Если вы останетесь дома, всё необходимое будет под руками.Еще важно понимать, что первым что пострадает в случае начала войны — логистика. И вот тут уже каждый понимает сам, в чем он нуждается прежде всего и без чего не может жить. Те же самые ООНовцы рекомендуют в случае стрессовых ситуаций, связанных с войной, следовать потребностям своего организма. Это поможет пережить тревожность и немножко успокоиться.Например, если вам хочется шоколада, кушайте шоколад.Но, в первую очередь на перебои в логистике следует обратить внимание людям, нуждающимся в тех или иных медицинских препаратах (например, инсулин или баллончики для дыхания). Здесь запас рекомендуется сделать с расчёта на два месяца. А вот скоропортящейся едой с маленьким сроком годности запасаться не рекомендуют, так как кушать будет хотеться мало. В основном акцент советуют делать на то, что можно кушать не готовя (консервы, орехи, печенье, и тд), и на то, что едят дети.4. Вода.Все знают, что в больших городах вода из-под крана непригодна для питья.Но мало кто задумывается над тем, какой будет эта вода, если в неё перестанут десятками тон всыпать хлорку, очистители и прочие химические смеси, о которых мы даже не подозреваем. Поверьте, для того, чтоб в наших домах была более-менее чистая вода, мало того, чтоб работали насосные станции; если эту воду перестать очищать, вы даже кран не сможете открыть, не говоря о том, чтоб пить эту воду. Это касается квартир, а вот в убежищах с водой будет ещё хуже, что является плюсом к тому, чтоб туда не спускаться.Что рекомендуется: советская система водоснабжения просчитывала возможность прекращения централизованной подачи воды в случае войны, в связи с чем, в больших городах была разработана и внедрена сеть автономных источников воды, где воду можно было бы раздобыть в пешей доступности.Эту систему мы знаем под названием «колонка», «бювет», «источник» и т.д., и она хорошо зарекомендовала себя в Донецке в 2014-2015.К большому сожалению в Киеве (не знаю как в других городах), многие бюветы пришли в упадок, но, как говорят специалисты, сами скважины остались, и в случае необходимости их можно легко расконсервировать и починить.Это, возможно, кажется фантастикой, но вода — это такие же нешуточные вещи, как и воздух. И если в селах есть колодцы, то в больших городах вода будет на вес золота.5. Электричество.Где бы вы ни решили переждать активную фазу войны, везде будут перебои с электричеством. Проще говоря, его не будет, как не будет и бензина, газа и прочих энергоресурсов. Увы, но их поставки на некоторое время прекращались везде, где мне приходилось бывать.Помните, что современные телефоны уязвимы в первую очередь, так как большинство из них не могут продержаться без зарядок более суток.Рекомендуется: собрать все имеющиеся в доме мобильные телефоны, зарядить их, вынуть батареи и пользоваться ими по очереди (сел один - включили другой). Так вы продлите свою автономность и максимально долго будете на связи с родными и близкими. Также можно зарядить все, от чего в дальнейшем можно зарядить телефон (