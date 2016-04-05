Daralex написав:ЛАД, есть боеготовая техника на ходу, есть техника на хранении, есть - на консервации. Всё боеготовое уже на границах Украины или в ней, скорее всего. С хранения - нужно проверить и обкатать НОВЫМИ экипажами, которые за рычагами лет ... надцать не сидели. Движки проверить и т.д. Боевое слаживание и т.п. Иначе идти в наступление - самоубийство... Это с месяц времени + переброска. Снятие с консервации - это вообще отдельное приключение, с ПОЛНЫМ сервисом и заменой запчастей...
Помню, на трехмесячных студенческих сборах расконсервировали страшный комплекс С60: РЛС, прибор управления огнем, пару агрегатов питания и 6 зениток. Провозились недели 2, особенно с радиотехникой. Потом разок постреляли на побережье Бердянска. Тогда и на Шилку, и на Стрелу-2 посмотрели. Правда, это был 69 год.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
ЛАД написав:В Харькове авария на электросетях. Московский и Киевский районы без света. Не знаю, полностью районы или частично. И не знаю причин аварии - просто или в результате обстрела. Сегодня около 16.00 стреляли сильно, не знаю где. Слышно было сильно и, пожалуй, самый сильный обстрел за всё время.
И длительный. Да и сейчас погромыхивает. На П.Поле было слышно, но не очень сильно, поэтому в метро не пошли. Наверное, окружная за Салтовкой. Но не аэропорт, мы звонили знакомому, он возле Одесской, сказал, не в их стороне.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Успіх написав:Та ти, наче, більше знаєш Чому не у воєнкоматі? Чи на велику довго петляти?))))
підірвали мости всі
Казав тобі крути педалі на Житомир зразу. Тепер тільки за автомат та зихищати кавалірки. Можеш там ще де недобудовано ДОТ зробити. Вікна мішками з піском заклади, та стріляй через отвір по оркам. В перервах нам фотки та короткі коментарі висилай.
я би ліпше якісь стратегічні питання вирішував: перенесення столиці у Вінницю, напр.