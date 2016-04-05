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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 105106107108
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 18:42

Re: Напад росії на Україну

  Хомякоид написав:Тепер тільки за автомат та зихищати кавалірки
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 18:42

В цьому каналі набирають коригувальників вогню
Терміново переходимо і скаржимося на канал !!!!!
https://t.me/+VKWSAJJVAtsyZmE6
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Україна нездоланна!
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 18:44

  flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:ти вже багато чого знаєш:

Та ти, наче, більше знаєш ;)
Чому не у воєнкоматі?
Чи на велику довго петляти?))))

підірвали мости всі

А ти збий пару піддонів до купи - в середину пінопласту наклади - і перепливеш :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 18:45

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Тепер тільки за автомат та зихищати кавалірки
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То Флай, чи Хомякоїд з Німеччини їде? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 18:46

  Daralex написав:ЛАД, есть боеготовая техника на ходу, есть техника на хранении, есть - на консервации.
Всё боеготовое уже на границах Украины или в ней, скорее всего. С хранения - нужно проверить и обкатать НОВЫМИ экипажами, которые за рычагами лет ... надцать не сидели. Движки проверить и т.д. Боевое слаживание и т.п. Иначе идти в наступление - самоубийство... Это с месяц времени + переброска.
Снятие с консервации - это вообще отдельное приключение, с ПОЛНЫМ сервисом и заменой запчастей...

Помню, на трехмесячных студенческих сборах расконсервировали страшный комплекс С60: РЛС, прибор управления огнем, пару агрегатов питания и 6 зениток. Провозились недели 2, особенно с радиотехникой. Потом разок постреляли на побережье Бердянска. Тогда и на Шилку, и на Стрелу-2 посмотрели.
Правда, это был 69 год.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 18:50

  ЛАД написав:В Харькове авария на электросетях. Московский и Киевский районы без света.
Не знаю, полностью районы или частично. И не знаю причин аварии - просто или в результате обстрела.
Сегодня около 16.00 стреляли сильно, не знаю где. Слышно было сильно и, пожалуй, самый сильный обстрел за всё время.

И длительный. Да и сейчас погромыхивает. На П.Поле было слышно, но не очень сильно, поэтому в метро не пошли.
Наверное, окружная за Салтовкой. Но не аэропорт, мы звонили знакомому, он возле Одесской, сказал, не в их стороне.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 18:51

Re: Напад росії на Україну

Сьогодні більше тисне/наступає ворог ніж вчора, чи менше?
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 18:51

  Хомякоид написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Та ти, наче, більше знаєш ;)
Чому не у воєнкоматі?
Чи на велику довго петляти?))))

підірвали мости всі


Казав тобі крути педалі на Житомир зразу.
Тепер тільки за автомат та зихищати кавалірки.
Можеш там ще де недобудовано ДОТ зробити.
Вікна мішками з піском заклади, та стріляй через отвір по оркам.
В перервах нам фотки та короткі коментарі висилай. :D

я би ліпше якісь стратегічні питання вирішував: перенесення столиці у Вінницю, напр.
https://fi202x.blogspot.com/
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  #<1 ... 105106107108
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