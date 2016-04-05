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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 108109110111112 ... 114>
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 19:48

  ЛАД написав:На росс. сайте сейчас слышал, что Путин отдал приказ о наступлении по всем направлениям.


а досі вони тільки з одного боку йшли?

upd ну і якщо б такий наказ було віддано (як і будь-який інший) про нього в обовязковому порядку завчасно проінформували широкі маси? про те що віддано насправдні можна взнати тільки по факту чи за лічені хвилин до.
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Суб 26 лют, 2022 20:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 19:53

В Днепре бомжи предложили терробороне помощь в поиске стекляных бутылок для молотова :lol:
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 19:56

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Сьогодні більше тисне/наступає ворог ніж вчора, чи менше?

Сейчас в бородянке собирается группировка из нескольких тысяч окупантов. Пишут что на подмогу из Мозыря летят вертушки, несколько летает над Ирпене (есть видео но возможно наши). Этой ночью вангую штурм Киева и мощную арт подготовку (или одно из двух)
Зображення

Дай Бог, щоб ви помилились і ніч пройшла тихо...
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 19:59

  Успіх написав:..........
Дай Бог, щоб ви помилились і ніч пройшла тихо...

К сожалению, вряд ли.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 20:00

  ЛАД написав: Так отож!
Понятно, когда летят бомбардировщики - увидели на радарах, объявили тревогу, есть время спрятаться.
Угадать время начала артобстрела невозможно. По-моему, это только усиливает панику и истерики.
О воздушных бомбёжках, вроде, ни разу не слышал.
У нас сейчас очередная, уж не помню, какая по счёту, тревога и опять выстрелы.

Так вы самолета, видимо, не слышите на ХТЗ. А на Павловом Поле прекрасно слышно, уже 3 раза пролетал. В темноте его, конечно, не видно.
Воздушных бомбежек вроде не было, да. И с какой целью летает, непонятно.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 20:07

  flyman написав:Слухаю Зе.
Молодець.

Якщо приймуть Україну в ЄС та НАТО, проголосую за другу каденцію.


забавні інколи персонажі попадаються. тут би день простояти да ніч протриматися і ніхто насправді навіть не впевнений шо буде завтра, а ви вже кудись вступати збираєтеся і когось вибирати. знаєте, зайва самовпевненість і бравурність може зіграти погану послугу. за останні 3 дні, на наше щастя, дехто в цьому вже переконався.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 20:10

Re: Напад росії на Україну

  flyman написав:Слухаю Зе.
Молодець.
Не соплежуй, як порохате барахло.
Якщо приймуть Україну в ЄС та НАТО, проголосую за другу каденцію

Знову набере 73%? :)
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 20:11

  wild.tomcat написав:
  flyman написав:Слухаю Зе.
Молодець.

Якщо приймуть Україну в ЄС та НАТО, проголосую за другу каденцію.


забавні інколи персонажі попадаються. тут би день простояти да ніч протриматися і ніхто насправді навіть не впевнений шо буде завтра, а ви вже кудись вступати збираєтеся і когось вибирати. знаєте, зайва самовпевненість і бравурність може зіграти погану послугу. за останні 3 дні, на наше щастя, дехто в цьому вже переконався.

порохатий мав можливість ставити питання руба під час окупації 2014-2015 але жував соплі, а тепер "не впевнений шо буде завтра"... "зайва самовпевненість і бравурність"
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 20:13

  Успіх написав:
  flyman написав:Слухаю Зе.
Молодець.
Не соплежуй, як порохате барахло.
Якщо приймуть Україну в ЄС та НАТО, проголосую за другу каденцію

Знову набере 73%? :)

ти не про те думаєш, тобі головна задача "селфі" не зробити, як будеш фоткати рашистську техніку, та вернутися живим здоровим додому, дітей на ноги поставити.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 20:30

  yanyura написав:Еще раз - все претензии и вопросы предъявляйте вашему профильному изданию - "Судебно-юридической газете", которая опубликовала эти снимки и видео. Неужели ваше профильное издание лжет?
Я не гадалка, также нюансов ваших спецюридических изданий не знаю.

Гетманцев: Война - войной, а налоги украинцам нужно платить по расписанию:
https://sud.ua/ru/news/publication/2306 ... aspisaniyu
Igneus
 
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