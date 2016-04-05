ЛАД написав:На росс. сайте сейчас слышал, что Путин отдал приказ о наступлении по всем направлениям.
а досі вони тільки з одного боку йшли?
upd ну і якщо б такий наказ було віддано (як і будь-який інший) про нього в обовязковому порядку завчасно проінформували широкі маси? про те що віддано насправдні можна взнати тільки по факту чи за лічені хвилин до.
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Суб 26 лют, 2022 20:02, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Сьогодні більше тисне/наступає ворог ніж вчора, чи менше?
Сейчас в бородянке собирается группировка из нескольких тысяч окупантов. Пишут что на подмогу из Мозыря летят вертушки, несколько летает над Ирпене (есть видео но возможно наши). Этой ночью вангую штурм Киева и мощную арт подготовку (или одно из двух)
ЛАД написав: Так отож! Понятно, когда летят бомбардировщики - увидели на радарах, объявили тревогу, есть время спрятаться. Угадать время начала артобстрела невозможно. По-моему, это только усиливает панику и истерики. О воздушных бомбёжках, вроде, ни разу не слышал. У нас сейчас очередная, уж не помню, какая по счёту, тревога и опять выстрелы.
Так вы самолета, видимо, не слышите на ХТЗ. А на Павловом Поле прекрасно слышно, уже 3 раза пролетал. В темноте его, конечно, не видно. Воздушных бомбежек вроде не было, да. И с какой целью летает, непонятно.
Якщо приймуть Україну в ЄС та НАТО, проголосую за другу каденцію.
забавні інколи персонажі попадаються. тут би день простояти да ніч протриматися і ніхто насправді навіть не впевнений шо буде завтра, а ви вже кудись вступати збираєтеся і когось вибирати. знаєте, зайва самовпевненість і бравурність може зіграти погану послугу. за останні 3 дні, на наше щастя, дехто в цьому вже переконався.
Якщо приймуть Україну в ЄС та НАТО, проголосую за другу каденцію.
забавні інколи персонажі попадаються. тут би день простояти да ніч протриматися і ніхто насправді навіть не впевнений шо буде завтра, а ви вже кудись вступати збираєтеся і когось вибирати. знаєте, зайва самовпевненість і бравурність може зіграти погану послугу. за останні 3 дні, на наше щастя, дехто в цьому вже переконався.
порохатий мав можливість ставити питання руба під час окупації 2014-2015 але жував соплі, а тепер "не впевнений шо буде завтра"... "зайва самовпевненість і бравурність"
yanyura написав:Еще раз - все претензии и вопросы предъявляйте вашему профильному изданию - "Судебно-юридической газете", которая опубликовала эти снимки и видео. Неужели ваше профильное издание лжет? Я не гадалка, также нюансов ваших спецюридических изданий не знаю.