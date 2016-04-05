ЛАД написав: Так отож! Понятно, когда летят бомбардировщики - увидели на радарах, объявили тревогу, есть время спрятаться. Угадать время начала артобстрела невозможно. По-моему, это только усиливает панику и истерики. О воздушных бомбёжках, вроде, ни разу не слышал. У нас сейчас очередная, уж не помню, какая по счёту, тревога и опять выстрелы.
Так вы самолета, видимо, не слышите на ХТЗ. А на Павловом Поле прекрасно слышно, уже 3 раза пролетал. В темноте его, конечно, не видно. Воздушных бомбежек вроде не было, да. И с какой целью летает, непонятно.
yanyura написав:Еще раз - все претензии и вопросы предъявляйте вашему профильному изданию - "Судебно-юридической газете", которая опубликовала эти снимки и видео. Неужели ваше профильное издание лжет? Я не гадалка, также нюансов ваших спецюридических изданий не знаю.
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yanyura написав:Еще раз - все претензии и вопросы предъявляйте вашему профильному изданию - "Судебно-юридической газете", которая опубликовала эти снимки и видео. Неужели ваше профильное издание лжет? Я не гадалка, также нюансов ваших спецюридических изданий не знаю.
yanyura написав:Еще раз - все претензии и вопросы предъявляйте вашему профильному изданию - "Судебно-юридической газете", которая опубликовала эти снимки и видео. Неужели ваше профильное издание лжет? Я не гадалка, также нюансов ваших спецюридических изданий не знаю.
И какое отношение ваш ответ (платить налоги) имеет к моему посту? НДС при покупках в магазине у меня снимается автоматически. Лишь бы что-то написать в мой адрес, т.е. обратить мое внимание на вас? Так я вам уже отвечал, что у меня традиционная сексуальная ориентация и на заигрывания мужчин ко мне не обращаю внимания.