RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 109110111112113114>
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 20:36

  Starikan написав:
  ЛАД написав: Так отож!
Понятно, когда летят бомбардировщики - увидели на радарах, объявили тревогу, есть время спрятаться.
Угадать время начала артобстрела невозможно. По-моему, это только усиливает панику и истерики.
О воздушных бомбёжках, вроде, ни разу не слышал.
У нас сейчас очередная, уж не помню, какая по счёту, тревога и опять выстрелы.

Так вы самолета, видимо, не слышите на ХТЗ. А на Павловом Поле прекрасно слышно, уже 3 раза пролетал. В темноте его, конечно, не видно.
Воздушных бомбежек вроде не было, да. И с какой целью летает, непонятно.

+ ни я, ни Вы не знаем, самолёт наш или росс.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21503
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 20:38

  Igneus написав:
  yanyura написав:Еще раз - все претензии и вопросы предъявляйте вашему профильному изданию - "Судебно-юридической газете", которая опубликовала эти снимки и видео. Неужели ваше профильное издание лжет?
Я не гадалка, также нюансов ваших спецюридических изданий не знаю.

Гетманцев: Война - войной, а налоги украинцам нужно платить по расписанию:
https://sud.ua/ru/news/publication/2306 ... aspisaniyu

Что не так?
За какие деньги вести войну?

P.s. Опять стреляют.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 26 лют, 2022 20:40, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21503
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 20:40

Бегущій банкір про ситуацію (Київ і інше), рекомендую

Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку :!: :idea: :idea:
greenozon
 
Повідомлень: 12687
З нами з: 01.06.14
Подякував: 242 раз.
Подякували: 1097 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 20:43

  ЛАД написав:
  Igneus написав:
  yanyura написав:Еще раз - все претензии и вопросы предъявляйте вашему профильному изданию - "Судебно-юридической газете", которая опубликовала эти снимки и видео. Неужели ваше профильное издание лжет?
Я не гадалка, также нюансов ваших спецюридических изданий не знаю.

Гетманцев: Война - войной, а налоги украинцам нужно платить по расписанию:
https://sud.ua/ru/news/publication/2306 ... aspisaniyu

Что не так? За какие деньги вести войну?
P.s. Опять стреляют.

Да, налоги платить нужно, но как, если чей-то бизнес сейчас не работает, а его владелец находится в бомбоубежище?
Igneus
 
Повідомлень: 1299
З нами з: 29.08.18
Подякував: 989 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 20:44

...а тим часом я ще стою на вулиці біля воєнної частини...
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2956
З нами з: 18.03.21
Подякував: 99 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 20:45

  Igneus написав:
  ЛАД написав:
  Igneus написав:Гетманцев: Война - войной, а налоги украинцам нужно платить по расписанию:
https://sud.ua/ru/news/publication/2306 ... aspisaniyu

Что не так? За какие деньги вести войну?
P.s. Опять стреляют.

Да, налоги платить нужно, но как, если чей-то бизнес сейчас не работает, а его владелец находится в бомбоубежище?

або як долярчик
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28533
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1397 раз.
Подякували: 2485 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 20:47

  Успіх написав:...а тим часом я ще стою на вулиці біля воєнної частини...

тю,
я думав, що тебе нагодували, і шконку опріділили... неподобство.
сухпайок хоч дали на 3 дні, чи ти ще з дому маєш шмат сала та батон хліба?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28533
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1397 раз.
Подякували: 2485 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 20:48

Re: Напад росії на Україну

Известный российский астрофизик, возможно, организовавший сбор подписей среди ученых против агрессии. Короткое выступление. Слушал много его лекций на ютубе.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18613
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3042 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 20:58

  Starikan написав:Известный российский астрофизик, возможно, организовавший сбор подписей среди ученых против агрессии. Короткое выступление. Слушал много его лекций на ютубе.

Сурдин тоже молодец
https://youtu.be/hloCipc6kwk
juristkostya
 
Повідомлень: 4045
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 21:00

  Igneus написав:
  yanyura написав:Еще раз - все претензии и вопросы предъявляйте вашему профильному изданию - "Судебно-юридической газете", которая опубликовала эти снимки и видео. Неужели ваше профильное издание лжет?
Я не гадалка, также нюансов ваших спецюридических изданий не знаю.

Гетманцев: Война - войной, а налоги украинцам нужно платить по расписанию:
https://sud.ua/ru/news/publication/2306 ... aspisaniyu

И какое отношение ваш ответ (платить налоги) имеет к моему посту? НДС при покупках в магазине у меня снимается автоматически. Лишь бы что-то написать в мой адрес, т.е. обратить мое внимание на вас? Так я вам уже отвечал, что у меня традиционная сексуальная ориентация и на заигрывания мужчин ко мне не обращаю внимания.
yanyura
 
Повідомлень: 6573
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2024 раз.
Подякували: 1544 раз.
 
Профіль
5
  #<1 ... 109110111112113114>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, juristkostya, wild.tomcat і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 443420
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2255
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1603)
26.02.2022 22:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.