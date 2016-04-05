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Напад росії на Україну
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Додано: Суб 26 лют, 2022 21:04
yanyura написав:
И какое отношение ваш ответ (платить налоги) имеет к моему посту? НДС при покупках в магазине у меня снимается автоматически.
А як у Вас магазини працюють, як постачання товарів, бензину і т.д.?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Суб 26 лют, 2022 21:05
Igneus написав: ЛАД написав:
Что не так? За какие деньги вести войну?
P.s. Опять стреляют.
Да, налоги платить нужно, но как, если чей-то бизнес сейчас не работает, а его владелец находится в бомбоубежище?
Я не на 100% уверен, но _бизнес_ не с сегодняшнего приноса работает.
Перепродажники и им подобные -- для них скорее всего сделают исключение.
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Додано: Суб 26 лют, 2022 21:08
Успіх написав:
...а тим часом я ще стою на вулиці біля воєнної частини...
колись, ще в 15му, колега лише з 3го разу втрапив до війська, в інтервалі десь пара-тройка місяців. 1й - викликали у війсккомат, пробув там з півдня, ходив з кабінету в кабінет, потім врешті відправили додому. 2й раз - викликали, прийняли, привезли до львова з іншого облцентра, привезли в частину, ту, що неподалік політухи, протримали там якийсь час - і сказали... шо всі вільні і відправили додому. всі вийшли за паркан і почали чухати рєпу, що ж робити. добре, колега львів знав, вчився, жив там якийсь час після вузу, а інші навіть не знали в який бік йти. і лише через деякий час з 3ї спроби таки справді втрапив до війська. так що не дивуйтеся, що ви там стоїте.
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Додано: Суб 26 лют, 2022 21:13
Шоу «Орел и решка» и «Холостяк» перестанут выходить на российских телеканалах «Пятница» и ТНТ. Продюсеры программ публично высказались против военной операции на Украине.
Как сообщает РБК 26 февраля, продюсеры Comedy Club Production Армен Оганян и TeenSpirit Марина Гранкина больше не смогут работать на каналах «Газпром-медиа».
В ТНТ отметили, что канал остаётся вне политики.
Крупнейшие мировые автоконцерны заявили о приостановке поставок в Россию машин и запчастей. Завод Volkswagen в Калуге также встал. Перспективы у российского авторынка самые мрачные.
Останутся только китайцы.
гражданская инициатива по вступлению Финляндии в НАТО преодолела необходимый порог в 50 тысяч подписей, теперь она поступит на рассмотрение в парламент;
Джо Байден заявил, что «альтернативой масштабным санкциям против России было бы начало Третьей мировой войны»;
АО «Украинская железная дорога» сообщила, что прекратила какие-либо отношения с РЖД, железнодорожные переходы между Россией и Украиной разрушены, прекращена диспетчерская связь
К 19:30 перед Гостиным двором, по оценкам редакции, находится от 300 до 400 человек. Собравшиеся скандируют: «Нет войне!» Полиция уже задержала первых участников, в том числе задержания проходят и под звучащий гимн Российской Федерации.
Как следует из сервиса Flightradar, 26 февраля два самолета из Амстердама на Петербург и Москву развернулись над территорией Эстонии. Один самолёт вернулся в аэропорт отправления, второй приземлился в Копенгагене. Читатели «Фонтанки» сообщают, что пассажиры начали получать СМС с уведомлением об отмене завтрашнего рейса в Амстердам.
Очередной пример геббельсовшины:
Минобороны РФ информирует о том, что подразделения ВДВ России совместно с нацгвардией Украины обеспечивают охрану Чернобыльской атомной электростанции.
«С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС национальной гвардии Украины достигнута договорённость о совместном обеспечении безопасности энергоблоков, саркофага и хранилища отработанного ядерного топлива. <...> Совместная работа российских десантников и украинских военнослужащих является гарантией того, что националисты или иные террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации», — отмечается в сообщении.
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Додано: Суб 26 лют, 2022 21:13
wild.tomcat написав: Успіх написав:
...а тим часом я ще стою на вулиці біля воєнної частини...
колись, ще в 15му, колега лише з 3го разу втрапив до війська, в інтервалі десь пара-тройка місяців. 1й - викликали у війсккомат, пробув там з півдня, ходив з кабінету в кабінет, потім врешті відправили додому. 2й раз - викликали, прийняли, привезли до львова з іншого облцентра, привезли в частину, ту, що неподалік політухи, протримали там якийсь час - і сказали... шо всі вільні і відправили додому. всі вийшли за паркан і почали чухати рєпу, що ж робити. добре, колега львів знав, вчився, жив там якийсь час після вузу, а інші навіть не знали в який бік йти. і лише через деякий час з 3ї спроби таки справді втрапив до війська. так що не дивуйтеся, що ви там стоїте.
долярчику головне мати папір з печатком, що його послав воєнкомат, щоб було потім чим дупу прикрити, якщо почнуть морочити голову... там бардак ще такий... загубили перший раз мою медкарту, коли переводили із підростокового кабінету (всі записи про прививки пішли по 3.14$DI)... другий раз ... (видалено)
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Суб 26 лют, 2022 21:21
flyman написав: Успіх написав:
...а тим часом я ще стою на вулиці біля воєнної частини...
тю,
я думав, що тебе нагодували, і шконку опріділили... неподобство.
сухпайок хоч дали на 3 дні, чи ти ще з дому маєш шмат сала та батон хліба?
Коротше, вони не справились))
Тільки відібрали спеців різних професій, а решта відпустили додому, АЛЕ - завтра знову прибути у воєнкомат!
Отака х... малята
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Додано: Суб 26 лют, 2022 21:22
Протиповітряна оборона Повітряних Сил продовжує завдавати суттєвих втрат авіації окупантів, бронетехніці та живій силі противника.
Протягом поточної доби російські окупаційні війська втратили щонайменше 11 вертольотів різних типів, три винищувачі Су-30 СМ, 2 штурмовики Су-25 та ще один військово-транспортний Іл-76 МД із десантом окупантів.
Ворожу техніку знищували: винищувачі Су-27, бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-300 та Бук М-1.
Фронтовий бомбардувальник українських Повітряних Сил Су-24М одним заходом розгромив колону із 20 одиниць військової техніки.
Блискавично відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу Байрактар ТБ-2, який знищив цілий залізничний ешелон із пально-мастильними матеріалами.
Вірте в Збройні Сили України!
Смерть ворогам!
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Додано: Суб 26 лют, 2022 21:23
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Додано: Суб 26 лют, 2022 21:23
Успіх написав: flyman написав: Успіх написав:
...а тим часом я ще стою на вулиці біля воєнної частини...
тю,
я думав, що тебе нагодували, і шконку опріділили... неподобство.
сухпайок хоч дали на 3 дні, чи ти ще з дому маєш шмат сала та батон хліба?
Коротше, вони не справились))
Тільки відібрали спеців різних професій, а решта відпустили додому, АЛЕ - завтра знову прибути у воєнкомат!
Отака х... малята
за 7 років нічого не змінилося.
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Додано: Суб 26 лют, 2022 21:30
flyman написав:
долярчику головне мати папір з печатком, що його послав воєнкомат
Тільки це і маю зараз...
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