що так і пише: "посилаю долярчика нах" ...., підпис, дата, печатка
давай пруф, бо не вірю, що ти був у воєнкоматі, може ти придумав, а ми повелися
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Додано: Суб 26 лют, 2022 21:32
що так і пише: "посилаю долярчика нах" ...., підпис, дата, печатка
давай пруф, бо не вірю, що ти був у воєнкоматі, може ти придумав, а ми повелися
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 26 лют, 2022 21:35
Re: Напад росії на Україну
"В Харькове зафиксировано использование российскими оккупантами кассетных бомб с минами Лепесток. Использование данного вооружения запрещено Женевской конвенцией. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова."
Фото сердцевины кассетного снаряда помните?...
Кто к нам с чем и зачем - тот от того и того. (с) Моё.
Додано: Суб 26 лют, 2022 21:41
Re: Напад росії на Україну
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 26 лют, 2022 21:45
Додано: Суб 26 лют, 2022 21:49
Я такий - я можу і пруф))
Але зараз чекаю на авто з пацанами, щоб добратись додому.
То не до фоток зараз.
Але є від воєнкомата папір з печаткою - "тимчасове посвідчення воєннозобов'язаного"
Додано: Суб 26 лют, 2022 21:54
Питання до моїх вчорашніх опонентів..
Вже прочитали настанови Міністра Оборони України , про те що колони танків треба пропускати , і дочікуватись поки підуть бензовози..які і треба палити...
То як
Вибачитесь і признаєте , що війна - це мистецтво ,якому навчають не на дивані коло зомбоящика чи монітора..
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 Хотаб провокатор
Додано: Суб 26 лют, 2022 21:57
Додано: Суб 26 лют, 2022 21:59
Мера "вдогонку" никак не отменяет "принять меры заранее"
На самом-то деле, это инструкция населению по ведению партизанской войны
А регулярная армия через 8 лет позиционного противостояния могла бы иметь несколько эшелонов обороны на Перекопе.
Додано: Суб 26 лют, 2022 22:01
Кабінет міністрів ФРН вирішив направити Україні протитанкову зброю і "Стінгери".
Про це заявив у суботу офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт,
"Федеральний уряд сьогодні (в суботу) вирішив для підтримки українських Збройних сил направити 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ракет земля-повітря типу "Стінгер" із заходу бундесверу. Зброю буде направлено в Україну так швидко, як це буде можливо", - заявив він. Джерело:
Додано: Суб 26 лют, 2022 22:07
Давайте так
1 Гляньте на карту..
Що бачите?
Я наприклад бачу близкість до моря...
Що буде , якщо Ви зробите хоч 10 ліній оборони на перешийку?
Всі лінії будуть під прямим обстрілом з моря..
У Вас є хоч якась можливість відігнати кораблі педерації?
2 Якщо не має
У Вас два варіанти
Перший - здатись
Другий - використати свої сильні сторони
3 Ну здаватись ми не будемо
а які сильні сторони
а - мала чисельність ворожого угрупування для контролю територій в 200-300 км2
б - відкриті степи , в яких мало населення...
От і зробили
Маленькі мобільні групи - перерізають комунікаційні лінії в 100 і більше кілометрів, на будь якій відстані як від перешийку так і від Харсону з Мелітополем чи Маріуполем...
ПС
А по десантах в ІваноФранківську чи Бродах - розібрались?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 Хотаб провокатор
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