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Напад росії на Україну

Напад росії на Україну
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  #<1 ... 111112113114>
Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 21:32

  Успіх написав:
  flyman написав:долярчику головне мати папір з печатком, що його послав воєнкомат

Тільки це і маю зараз...

що так і пише: "посилаю долярчика нах" ...., підпис, дата, печатка
давай пруф, бо не вірю, що ти був у воєнкоматі, може ти придумав, а ми повелися
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 21:35

Re: Напад росії на Україну

"В Харькове зафиксировано использование российскими оккупантами кассетных бомб с минами Лепесток. Использование данного вооружения запрещено Женевской конвенцией. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова."

Фото сердцевины кассетного снаряда помните?...
Кто к нам с чем и зачем - тот от того и того. (с) Моё.
Daralex
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 21:41

Re: Напад росії на Україну

  Успіх написав:Коротше, вони не справились))

Таааак де долярчик там і рветься :shock:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 21:45

  Василь-Рівне написав:
  Успіх написав:Коротше, вони не справились))

Таааак де долярчик там і рветься :shock:

Та блін - тут всі пацани злі, як пси, що цілий день тупо згаяли!
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 21:49

  flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:долярчику головне мати папір з печатком, що його послав воєнкомат

Тільки це і маю зараз...

що так і пише: "посилаю долярчика нах" ...., підпис, дата, печатка
давай пруф, бо не вірю, що ти був у воєнкоматі, може ти придумав, а ми повелися

Я такий - я можу і пруф))
Але зараз чекаю на авто з пацанами, щоб добратись додому.
То не до фоток зараз.

Але є від воєнкомата папір з печаткою - "тимчасове посвідчення воєннозобов'язаного"
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 21:54

Питання до моїх вчорашніх опонентів..
Вже прочитали настанови Міністра Оборони України , про те що колони танків треба пропускати , і дочікуватись поки підуть бензовози..які і треба палити...

То як
Вибачитесь і признаєте , що війна - це мистецтво ,якому навчають не на дивані коло зомбоящика чи монітора..
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 Хотаб провокатор
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 21:57

  budivelnik написав:\\\
То як
Вибачитесь і признаєте , що \\\

вряд ли: всем нас[большое скопление воинов].
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 21:59

  budivelnik написав:Питання до моїх вчорашніх опонентів..
Вже прочитали настанови Міністра Оборони України , про те що колони танків треба пропускати , і дочікуватись поки підуть бензовози..які і треба палити...

То як
Вибачитесь і признаєте , що війна - це мистецтво ,якому навчають не на дивані коло зомбоящика чи монітора..

Мера "вдогонку" никак не отменяет "принять меры заранее"

На самом-то деле, это инструкция населению по ведению партизанской войны
А регулярная армия через 8 лет позиционного противостояния могла бы иметь несколько эшелонов обороны на Перекопе.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 22:01

Кабінет міністрів ФРН вирішив направити Україні протитанкову зброю і "Стінгери".
Про це заявив у суботу офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт,
"Федеральний уряд сьогодні (в суботу) вирішив для підтримки українських Збройних сил направити 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ракет земля-повітря типу "Стінгер" із заходу бундесверу. Зброю буде направлено в Україну так швидко, як це буде можливо", - заявив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3319544
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 22:07

  juristkostya написав:
  budivelnik написав:Питання до моїх вчорашніх опонентів..
Вже прочитали настанови Міністра Оборони України , про те що колони танків треба пропускати , і дочікуватись поки підуть бензовози..які і треба палити...

То як
Вибачитесь і признаєте , що війна - це мистецтво ,якому навчають не на дивані коло зомбоящика чи монітора..
Мера "вдогонку" никак не отменяет "принять меры заранее"
На самом-то деле, это инструкция населению по ведению партизанской войны
А регулярная армия через 8 лет позиционного противостояния могла бы иметь несколько эшелонов обороны на Перекопе.
Давайте так
1 Гляньте на карту..
Що бачите?
Я наприклад бачу близкість до моря...
Що буде , якщо Ви зробите хоч 10 ліній оборони на перешийку?
Всі лінії будуть під прямим обстрілом з моря..
У Вас є хоч якась можливість відігнати кораблі педерації?
2 Якщо не має
У Вас два варіанти
Перший - здатись
Другий - використати свої сильні сторони
3 Ну здаватись ми не будемо
а які сильні сторони
а - мала чисельність ворожого угрупування для контролю територій в 200-300 км2
б - відкриті степи , в яких мало населення...

От і зробили
Маленькі мобільні групи - перерізають комунікаційні лінії в 100 і більше кілометрів, на будь якій відстані як від перешийку так і від Харсону з Мелітополем чи Маріуполем...

ПС
А по десантах в ІваноФранківську чи Бродах - розібрались?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 Хотаб провокатор
budivelnik
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